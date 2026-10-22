Enroque corto | Rossi se postula, Llaryora reúne fuerzas y el PJ festeja en la Magistratura

Rossi el candidato

El cardenal Angel Sixto Rossi es mirado por oficialismo PJ y oposición mileista con sumo interés, los primeros porque el purpurado dice cosas que los representa, los segundos porque dice cosas que los expone. Un dirigente peronista tuvo el siguiente diálogo con el sacerdote:

Informante: Muy bien Rossi, muy bien todo lo que dice. Le aseguro que el obispo convoca para algo y todo el mundo "saludo uno, saludo dos" y se presenta.

Alfil: ¿Capacidad de liderazgo, no?

I: Sii. Fíjese que seria buen candidato. La otra vez, un funcionario peronista le dijo justamente eso, medio en broma, medio en serio: "obispo, ¿qué le parece si se saca la tirita del cuello y se viene con nosotros?

A: Jajaja. El cleriman sacerdotal. Es lo que va en el cuello de los sacerdotes para que se los identifique. ¿Qué dijo Rossi?

I: Nada, se reía. Es un hombre con humor.

Encuentro capitalino por Llaryora

Hoy tendrá lugar el encuentro de dirigentes peronistas que integran la primera junta promotora Martín Llaryora 2027, en la ciudad de Córdoba.

Periodistas: Ah, están a full con las actividades.

Informante: Le dije, en este espacio somos diciendo y haciendo.

P.: Bueno, cuénteme de que va la actividad de hoy.

I.: Hoy a las 20 horas nos juntamos los compañeros que integramos la primera junta promotora “Llaryora 2027”. Será en La Fraternidad, allí en Alta Córdoba. Es un espacio de diálogo para seguir construyendo el proyecto por la reelección de nuestro gobernador. Ese es nuestro único lema, lo que nos convoca.

P.: ¿Quiénes van?

I.: Marcelo Rodio, Leonardo Limia, Gabriel Bermúdez, Gustavo Pedrocca, Juan Rufeil, Laura Labat, Mariano Lorenzo y Jorge Cilfone, todos los que son parte de ya de la mesa de trabajo que da lugar a la junta promotora. Pero ojo, se sumarán más.

Accastello celebró el triunfo de Demarchi Arballo en el Consejo de la Magistratura

Eduardo Accastello felicitó a la presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, electa consejera titular de la Magistratura de la Nación. Un gesto con lectura política después de una elección que movilizó a distintos sectores.

Informante: ¿Vio quién celebró el resultados de la elección del Consejo de la Magistratura en Villa María ?

Alfil: cuénteme .

I: Eduardo Accastello felicitó públicamente a Itatí Demarchi Arballo, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, que resultó electa consejera titular en representación de la abogacía.

A: ¿Qué dijo?

I: Dijo; “Felicito a la Dra. Itatí Demarchi Arballo, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, por haber sido electa consejera titular en representación de la abogacía en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Un orgullo para nuestra ciudad y un cariño especial a su familia que tanto admiro. Le deseo éxitos en esta gran responsabilidad, que sé, asumirá con profesionalismo y una enorme vocación.