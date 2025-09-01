Debut del juecismo riocuartense en LLA: piden “no retroceder”

Por Julieta Fernández

“El 26 de octubre no retrocedemos”, manifestó el concejal de Primero Río Cuarto y referente del Frente Cívico, Pablo Benítez, tras asistir al al lanzamiento de campaña de La Libertad Avanza en Capital. Esta fue la primera participación del espacio en un acto oficial libertario y Benítez no tardó en mostrar su compromiso con el esquema de campaña que lidera la candidata a diputada por La Libertad Avanza, Laura Soldano. Entre los referentes locales que lo acompañaron, estuvo Jonatan Moreno (de la Juventud del Frente Cívico) y Zuleika Carranza, referente de Mujeres del Interior del Frente Cívico.

El equipo de Laura Soldano estará a cargo de liderar la campaña en el sur provincial bajo las directivas de las autoridades provinciales del partido. El aporte que podrá hacer el juecismo (además de sumar al esquema de fiscalización), seguramente también se dé en el marco de ámbitos como el Concejo Deliberante. Más allá de que el concejal Mario Lamberghini se identifica con “las ideas de la libertad”, responde al esquema del legislador y candidato a diputado, Agustín Spaccesi. Por lo tanto, Benítez ocuparía la única banca en el Concejo que ya se ha acoplado -oficialmente- al esquema de Soldano (pero que hace rato que milita el proyecto de Javier Milei).

El concejal juecista comenzó el año legislativo con un perfil bastante cercano al gobierno de Javier Milei. En línea con los acercamientos que Luis Juez ya estaba entablando con el presidente, Benítez ha sido una de las voces pro-gobierno nacional en el Concejo Deliberante. Incluso con más intervenciones que el propio edil del Partido Libertario. Este año, el Legislativo local trató distintos proyectos en repudio o manifestando preocupación sobre distintas medidas tomadas por el gobierno nacional. En la mayoría de los casos, Benítez fue la principal voz opositora del recinto, apuntando contra el gobierno provincial y municipal.

Por ejemplo, cuando se aprobó un expediente que rechazó el cierre de organismos como Vialidad Nacional, el concejal juecista aprovechó la instancia para apuntar al Ejecutivo local por el problema de los baches. El proyecto que manifestó preocupación por la “cripto-estafa” que involucró al presidente Milei también fue una oportunidad para que Benítez sacara el escudo: señaló a sus pares por tener “memoria selectiva” y no haber “repudiado conductas de la ex presidenta Cristina Fernández de Kichner que sí fue condenada”, a la vez que relativizó el denominado “cripto gate”. “Si el propio secretario de Desarrollo Económico de la ciudad se reúne semanalmente con empresarios para intentar ayudarlos y promocionar sus servicios… Como funcionario público a veces uno puede promocionar algún emprendimiento. Pero este proyecto habla de estafa y pareciera que se está condenando (al presidente) desde este poder legislativo”, argumentó el edil frente al bloque oficialista que impulsó dicho proyecto.

Benítez blanqueó hace tiempo su acompañamiento a La Libertad Avanza (más allá de rechazar, al igual que Juez, las políticas en desmedro de las personas con discapacidad). Pero en el bloque Primero Río Cuarto hay otras bancas que también han mostrado una fuerte cercanía a La Libertad Avanza. El propio jefe del bloque y dirigente radical, Gabriel Abrile, ha tenido posiciones similares a Benítez en el recinto e incluso ha jugado un papel mayor en términos políticos para LLA Río Cuarto. Los nombramientos del actual director del Pami (Leonardo Farina) y la flamante coordinadora médica (Romina Seimandi), tienen que ver directamente con la influencia del concejal radical. ¿Se sumará abiertamente a la campaña libertaria?