Debut del juecismo riocuartense en LLA: piden “no retroceder”
El Frente Cívico de Río Cuarto participó del lanzamiento de campaña de La Libertad Avanza en Capital. El concejal Pablo Benítez asistió al evento en el Jardín Botánico y se mostró junto a la candidata de Río Cuarto, Laura Soldano. La militancia que inició hace rato.Río Cuarto01 de septiembre de 2025Julieta Fernandez
Por Julieta Fernández
“El 26 de octubre no retrocedemos”, manifestó el concejal de Primero Río Cuarto y referente del Frente Cívico, Pablo Benítez, tras asistir al al lanzamiento de campaña de La Libertad Avanza en Capital. Esta fue la primera participación del espacio en un acto oficial libertario y Benítez no tardó en mostrar su compromiso con el esquema de campaña que lidera la candidata a diputada por La Libertad Avanza, Laura Soldano. Entre los referentes locales que lo acompañaron, estuvo Jonatan Moreno (de la Juventud del Frente Cívico) y Zuleika Carranza, referente de Mujeres del Interior del Frente Cívico.
El equipo de Laura Soldano estará a cargo de liderar la campaña en el sur provincial bajo las directivas de las autoridades provinciales del partido. El aporte que podrá hacer el juecismo (además de sumar al esquema de fiscalización), seguramente también se dé en el marco de ámbitos como el Concejo Deliberante. Más allá de que el concejal Mario Lamberghini se identifica con “las ideas de la libertad”, responde al esquema del legislador y candidato a diputado, Agustín Spaccesi. Por lo tanto, Benítez ocuparía la única banca en el Concejo que ya se ha acoplado -oficialmente- al esquema de Soldano (pero que hace rato que milita el proyecto de Javier Milei).
El concejal juecista comenzó el año legislativo con un perfil bastante cercano al gobierno de Javier Milei. En línea con los acercamientos que Luis Juez ya estaba entablando con el presidente, Benítez ha sido una de las voces pro-gobierno nacional en el Concejo Deliberante. Incluso con más intervenciones que el propio edil del Partido Libertario. Este año, el Legislativo local trató distintos proyectos en repudio o manifestando preocupación sobre distintas medidas tomadas por el gobierno nacional. En la mayoría de los casos, Benítez fue la principal voz opositora del recinto, apuntando contra el gobierno provincial y municipal.
Por ejemplo, cuando se aprobó un expediente que rechazó el cierre de organismos como Vialidad Nacional, el concejal juecista aprovechó la instancia para apuntar al Ejecutivo local por el problema de los baches. El proyecto que manifestó preocupación por la “cripto-estafa” que involucró al presidente Milei también fue una oportunidad para que Benítez sacara el escudo: señaló a sus pares por tener “memoria selectiva” y no haber “repudiado conductas de la ex presidenta Cristina Fernández de Kichner que sí fue condenada”, a la vez que relativizó el denominado “cripto gate”. “Si el propio secretario de Desarrollo Económico de la ciudad se reúne semanalmente con empresarios para intentar ayudarlos y promocionar sus servicios… Como funcionario público a veces uno puede promocionar algún emprendimiento. Pero este proyecto habla de estafa y pareciera que se está condenando (al presidente) desde este poder legislativo”, argumentó el edil frente al bloque oficialista que impulsó dicho proyecto.
Benítez blanqueó hace tiempo su acompañamiento a La Libertad Avanza (más allá de rechazar, al igual que Juez, las políticas en desmedro de las personas con discapacidad). Pero en el bloque Primero Río Cuarto hay otras bancas que también han mostrado una fuerte cercanía a La Libertad Avanza. El propio jefe del bloque y dirigente radical, Gabriel Abrile, ha tenido posiciones similares a Benítez en el recinto e incluso ha jugado un papel mayor en términos políticos para LLA Río Cuarto. Los nombramientos del actual director del Pami (Leonardo Farina) y la flamante coordinadora médica (Romina Seimandi), tienen que ver directamente con la influencia del concejal radical. ¿Se sumará abiertamente a la campaña libertaria?
Campaña en el Imperio: primeras vueltas de Llamosas, Soldano en la vitrina
En un fin de semana donde la Capital cordobesa centralizó los actos de campaña, en Río Cuarto se reacciona a los movimientos de los candidatos locales. Lo más notorio, el encuentro de Llamosas con intendentes PJ y Siciliano. Mientras, Soldano ocupó un lugar central en el lanzamiento de LLA, pero con la orden de evitar los micrófonos.
El SUOEM y la Municipalidad cerraron paritarias para lo que resta del año
El acta contempla subas escalonadas hasta diciembre, un pago excepcional a agentes de Tránsito y una cláusula de revisión. El gremio proyecta cerrar 2025 con aumentos por encima de la inflación.
Alumbrado: En soledad, Hacemos aprobó el proyecto en 1° lectura
La bancada oficialista aprobó el proyecto de licitación del alumbrado y semaforización en primera lectura. El nazarismo cuestionó los montos previstos para el pago del servicio y Primero Río Cuarto manifestó que el pliego actual no respetaría el “principio de igualdad” al exigir un mínimo de cinco años de experiencia a las empresas. Los tres bloques opositores se abstuvieron.
Enroque corto en Río Cuarto
Concejo: tenso cruce entre Medina y Benítez | Reclamo por los vuelos y “chau cautela”
UCR: Poco entusiasmo y ¿pase de factura a los “peluca”?
Se realizó un plenario abierto con los circuitos locales del radicalismo. En la previa a la visita de Ramón Mestre, el comando local comienza a organizarse, aunque con poco entusiasmo. Habrá un comunicado en repudio al escándalo de las coimas en el gobierno nacional. ¿Se busca incomodar al radicalismo peluca?
Los nombres que se barajan para el bloque oficialista y la teoría de la dupla
Si Siciliano llega al Congreso, dejará vacante la conducción de la bancada de Hacemos Unidos en una Legislatura que el llaryorismo admite “domada” pero con un oficialismo heterogéneo. ¿Cuerpo colegiado para equilibrar interior y Capital? Los nombres.
Schiaretti vuelve a agitar a la UCR y esperan por foto victoriosa en Corrientes
El cordobés viajó al cierre de campaña de Valdés y se mostró también con Pullaro. En el radicalismo ya hay sectores que reconocen la preocupación y tanto en la UCR como en el PJ ensayan una fórmula nacional entre el exgobernador cordobés y el caudillo del Litoral.
La UNC abrió un sumario a la exdecana Mariela Parisi tras su imputación judicial
La UNC activó este procedimiento administrativo luego de que la Justicia federal iniciara acciones a Mariela Parisi, ex decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
Siciliano recorrió el departamento Colón en el marco de las elecciones legislativas
El candidato a diputado nacional por Provincias Unidas visitó las localidades de Colonia Caroya y Río Ceballos para trabajar en la estrategia electoral de cara a las elecciones del 26 de octubre.
Se conoció una nueva encuesta: Así están hoy los candidatos en Córdoba
La encuesta de Pulso Social muestra a Milei con 51% de imagen positiva (44% negativa) tras el escándalo del exdirector de ANDIS. En cuanto a la candidatura a diputados nacionales, Schiaretti lidera con 32% y Roca lo sigue con 28%.