Enroque Corto
El tironeo por los jujeños… | Presencias incómodas en el acto de Mestre | Rebelión en la 13ra | Anuncios con estado presente | Con agenda en Buenos Aires |
El informante libertario mensajeó al periodista, para avisarle que le iba a guardar un lugar en la UIC.
Informante Libertario: Amigo, este martes llega Guillermo Francos a Córdoba para abrir el 17° Coloquio de la UIC. El lema del evento es “Competir, Invertir e Integrar: el Tridente del Desarrollo”.
Periodista: ¿Usted dice que le queda cómodo a Francos el tema de conversación?
I.: Ja, ja… no sé. Pero a Francos lo mandan a apagar incendios a la Cámara de Diputados bastante seguido últimamente… no creo que esto represente un problema mayor para el Jefe de Gabinete.
P.: Bueno, no deja de ser un test relevante ante el Círculo Rojo de Córdoba…
I.: Vamos a ver cómo lo reciben. La línea que viene sosteniendo la institución ha sido, hasta ahora, bastante amigable con la Casa Rosada. Pero veremos qué pasa. Le guardo un asiento.
.
El informante estuvo de gira el sábado por varios actos y el domingo se tomó el día para recuperarse. Por eso, el lunes ya más relajado y con un cortado de por medio, contó algunas cositas.
Informante: Tengo novedades…
Periodista: Bueno, menos mal porque ayer (por el domingo) lo llamé y nada.
I: Estuve descansando y tratando de ver a Talleres. Tratando. Escuche que tengo dos perlitas.
P: A ver.
I: La primera, que alguien le avise al locutor en los actos del radicalismo que por lo menos sepa los nombres. Con eso uno se conforma.
P: ¿Ah sí? ¿Pifió mucho?
I: ¿Alguna vez le sonó ‘Rubén’ Mestre?
P: Se le mezclaron los históricos.
I: Parece que sí. De ahí me fui a lo de los libertarios. Ah, la carita de Juez cuando terminó el acto en el Botánico. Dicen que no se fue muy conforme con los discursos.
P: Epa.
I: Sí, es más… me parece que no puede creer lo flojo que son estos muchachos declarando. Qué se yo… está ahí y ya no le queda otra. Le dejo un abrazo y pague el café.
El informante sindical llamó al periodista después de un prolongado impasse. El periodista lo atendió contento de volver a escucharlo.
Periodista: ¡Por fin se digna a hablarme! ¿Cómo anda?
Informante Sindical: ¡Compañero!, disculpe, tiene razón… vio como son los tiempos que corren, andamos atareados…
P.: ¿En serio?
I.S.: Bueno… no tanto. Pero de ahora en más vamos a hablar más seguido, ¡porque las 62 Organizaciones van a tener un lugar importante en la campaña que acaba de arrancar, para llevar a Juan Schiaretti a Diputados!
P.: Ja, ja… ¿Sí? ¿Cómo es eso?
I.S.: Mire, Marcelo Diaz y Ricardo Moreno, líderes de nuestra organización, fueron invitados por el presidente alterno del PJ Córdoba, Facundo Torres, a la sede del partido. El encuentro se tituló “Por la Producción y el Trabajo”, y contó con la presencia de varios de los candidatos. Entre ellos, Carolina Basualdo y Laura Jure. También estuvo el Intendente Daniel Passerini, Julián López, Omar Sereno y Miguel Siciliano. Por parte de las 62 hubo más de 80 secretarios generales, contando las regionales de las 62 en Punilla, Colón, Villa María, Río Cuarto y Cruz del Eje.
P.: Lo felicito entonces… ¿fue un lindo acto?
I.S.: Se lo agradezco. Fue muy importante para nosotros. Torres le agradeció a Ricardo (Moreno) y a las 62 por el acompañamiento a Juan en esta campaña. Moreno, a su turno, enfatizó que es hora de ponerle un freno al Gobierno de Milei, que es hora de que todos los sindicatos salgan a defender la producción y el trabajo, y la mejor forma de hacerlo es votando la lista de Juan Schiaretti.
El tironeo por los jujeños… | Presencias incómodas en el acto de Mestre | Rebelión en la 13ra | Anuncios con estado presente | Con agenda en Buenos Aires |
Los 100 años de Abogados | La guerra de los fiscales | Baldassi en Bell Ville | LLA rompe la inercia
De Loredo durísimo contra Francos en el Congreso | Desembarco cordobesista en CABA | Casado suma otro proyecto de Regulación de las Manifestaciones | Restitución del feriado | Viene Lorenzatti
La encuesta de Pulso Social muestra a Milei con 51% de imagen positiva (44% negativa) tras el escándalo del exdirector de ANDIS. En cuanto a la candidatura a diputados nacionales, Schiaretti lidera con 32% y Roca lo sigue con 28%.
Amplio apoyo partidario a la lista que encabeza el exintendente para que haga una buena elección. Mientras, el radicalismo calienta motores para volver a la carga de la interna en noviembre, pensando en el 2027
El tironeo por los jujeños… | Presencias incómodas en el acto de Mestre | Rebelión en la 13ra | Anuncios con estado presente | Con agenda en Buenos Aires |
La candidata de Defendamos Córdoba no quiere disputar con el gobierno provincial sino fortalecer su postura de opositora previsible a Milei. Provincias Unidas vinculó a la diputada con el kirchnerismo para tapar posibles fugas de votos cordobesistas. Lo que dicen.
Tras casi dos décadas afuera del partido, la mujer fue la novedad en el acto justicialista del fin de semana. A quién le avisó que iría. El abrazo con Vigo y un retorno con vigencia sólo hasta octubre. “Tengo memoria, no me olvido que Schiaretti jugó para Macri”, dijo.