Enroque Corto

Llega Francos

El informante libertario mensajeó al periodista, para avisarle que le iba a guardar un lugar en la UIC.

Informante Libertario: Amigo, este martes llega Guillermo Francos a Córdoba para abrir el 17° Coloquio de la UIC. El lema del evento es “Competir, Invertir e Integrar: el Tridente del Desarrollo”.

Periodista: ¿Usted dice que le queda cómodo a Francos el tema de conversación?

I.: Ja, ja… no sé. Pero a Francos lo mandan a apagar incendios a la Cámara de Diputados bastante seguido últimamente… no creo que esto represente un problema mayor para el Jefe de Gabinete.

P.: Bueno, no deja de ser un test relevante ante el Círculo Rojo de Córdoba…

I.: Vamos a ver cómo lo reciben. La línea que viene sosteniendo la institución ha sido, hasta ahora, bastante amigable con la Casa Rosada. Pero veremos qué pasa. Le guardo un asiento.

.

Dicen que a Juez no le gustaron los discursos del sábado…

El informante estuvo de gira el sábado por varios actos y el domingo se tomó el día para recuperarse. Por eso, el lunes ya más relajado y con un cortado de por medio, contó algunas cositas.

Informante: Tengo novedades…

Periodista: Bueno, menos mal porque ayer (por el domingo) lo llamé y nada.

I: Estuve descansando y tratando de ver a Talleres. Tratando. Escuche que tengo dos perlitas.

P: A ver.

I: La primera, que alguien le avise al locutor en los actos del radicalismo que por lo menos sepa los nombres. Con eso uno se conforma.

P: ¿Ah sí? ¿Pifió mucho?

I: ¿Alguna vez le sonó ‘Rubén’ Mestre?

P: Se le mezclaron los históricos.

I: Parece que sí. De ahí me fui a lo de los libertarios. Ah, la carita de Juez cuando terminó el acto en el Botánico. Dicen que no se fue muy conforme con los discursos.

P: Epa.

I: Sí, es más… me parece que no puede creer lo flojo que son estos muchachos declarando. Qué se yo… está ahí y ya no le queda otra. Le dejo un abrazo y pague el café.

Las 62-O, en la campaña PJ

El informante sindical llamó al periodista después de un prolongado impasse. El periodista lo atendió contento de volver a escucharlo.

Periodista: ¡Por fin se digna a hablarme! ¿Cómo anda?

Informante Sindical: ¡Compañero!, disculpe, tiene razón… vio como son los tiempos que corren, andamos atareados…

P.: ¿En serio?

I.S.: Bueno… no tanto. Pero de ahora en más vamos a hablar más seguido, ¡porque las 62 Organizaciones van a tener un lugar importante en la campaña que acaba de arrancar, para llevar a Juan Schiaretti a Diputados!

P.: Ja, ja… ¿Sí? ¿Cómo es eso?

I.S.: Mire, Marcelo Diaz y Ricardo Moreno, líderes de nuestra organización, fueron invitados por el presidente alterno del PJ Córdoba, Facundo Torres, a la sede del partido. El encuentro se tituló “Por la Producción y el Trabajo”, y contó con la presencia de varios de los candidatos. Entre ellos, Carolina Basualdo y Laura Jure. También estuvo el Intendente Daniel Passerini, Julián López, Omar Sereno y Miguel Siciliano. Por parte de las 62 hubo más de 80 secretarios generales, contando las regionales de las 62 en Punilla, Colón, Villa María, Río Cuarto y Cruz del Eje.

P.: Lo felicito entonces… ¿fue un lindo acto?

I.S.: Se lo agradezco. Fue muy importante para nosotros. Torres le agradeció a Ricardo (Moreno) y a las 62 por el acompañamiento a Juan en esta campaña. Moreno, a su turno, enfatizó que es hora de ponerle un freno al Gobierno de Milei, que es hora de que todos los sindicatos salgan a defender la producción y el trabajo, y la mejor forma de hacerlo es votando la lista de Juan Schiaretti.

Clarín en bolsa