Desde la UCR buscan establecer un nuevo marco regulatorio del transporte

Por Redacción Alfil

Tras la reciente presentación de un nuevo marco regulatorio para el transporte urbano, el cual fue impulsado por el Poder Ejecutivo, en el Concejo Deliberante el bloque radical exigió ciertos cambios que se deberían hacer en el proyecto elaborado por la oposición.

La presidenta del bloque radical, Elisa Caffaratti, expresó que este nuevo marco puede afectar la calidad del servicio y los derechos de los usuarios y aseguró que: “de estas decisiones depende la forma en que miles de cordobeses viajan todos los días. Queremos que la discusión sea clara para los vecinos, porque de este sistema depende el día a día de miles de cordobeses”.

La concejal ya había criticado la "poca transparencia" que existe en los sistemas de transportes urbanos, esta vez la misma recalcó que, "hoy no se sabe cuántos colectivos están circulando oficialmente en Córdoba, qué pasó con las unidades de Tamse compradas en la gestión del ex intendente Llaryora".

Según lo detallado desde el bloque radical en su proyecto, se buscará que el parque móvil no supere los cinco años de antigüedad promedio y que exista un diez por ciento de unidades de reserva para garantizar la continuidad del servicio. A su vez, plantearon que toda modificación o creación de recorridos incluya instancias obligatorias de consulta vecinal.

“El transporte público es un servicio esencial, que no puede tener menos exigencias que las actuales. Desde el bloque UCR proponemos más control, más participación vecinal y reglas claras para garantizar calidad, accesibilidad y transparencia", finalizó la concejal Caffaratti.