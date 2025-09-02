Desde la UCR buscan establecer un nuevo marco regulatorio del transporte

Llaryora reafirmó su apoyo hacia las Pymes, se les quitarán los Ingresos Brutos a las mismas
El gobernador aseguró que habrán políticas de infraestructura y también una baja de impuestos a aquellas empresas pequeñas para apoyar a la industria.
La presidenta del bloque radical en el Concejo Deliberante, Elisa Caffaratti, enfrentó a la oposición nuevamente presentando un proyecto que dispone cambiar ciertas normas del marco regulatorio del transporte urbano
Tras la reciente presentación de un nuevo marco regulatorio para el transporte urbano, el cual fue impulsado por el Poder Ejecutivo, en el Concejo Deliberante el bloque radical exigió ciertos cambios que se deberían hacer en el proyecto elaborado por la oposición.
La presidenta del bloque radical, Elisa Caffaratti, expresó que este nuevo marco puede afectar la calidad del servicio y los derechos de los usuarios y aseguró que: “de estas decisiones depende la forma en que miles de cordobeses viajan todos los días. Queremos que la discusión sea clara para los vecinos, porque de este sistema depende el día a día de miles de cordobeses”.
La concejal ya había criticado la "poca transparencia" que existe en los sistemas de transportes urbanos, esta vez la misma recalcó que, "hoy no se sabe cuántos colectivos están circulando oficialmente en Córdoba, qué pasó con las unidades de Tamse compradas en la gestión del ex intendente Llaryora".
Según lo detallado desde el bloque radical en su proyecto, se buscará que el parque móvil no supere los cinco años de antigüedad promedio y que exista un diez por ciento de unidades de reserva para garantizar la continuidad del servicio. A su vez, plantearon que toda modificación o creación de recorridos incluya instancias obligatorias de consulta vecinal.
“El transporte público es un servicio esencial, que no puede tener menos exigencias que las actuales. Desde el bloque UCR proponemos más control, más participación vecinal y reglas claras para garantizar calidad, accesibilidad y transparencia", finalizó la concejal Caffaratti.
El legislador y candidato a diputado de Provincias Unidas para las próximas elecciones legislativas, se presentó en la empresa Leistung dedicada a la medicina.
El triunfo en coalición de Valdés, sumado a los elogios de los peronistas Schiaretti y Llaryora, se agregó al debate preelectoral que conlleva la candidatura de Mestre. El enojo con los intendentes que van a todos los actos, el tironeo por los gobernadores y una orfandad que se extiende.
El arrasador resultado de Corrientes, con la lista libertaria sepultada a más de 40 puntos de profundidad debajo del oficialismo provincial, expuso (una vez más) la mala praxis política de Karina. En Córdoba se ve venir una campaña de brazos caídos por los excluidos, mientras crujen las internas en Buenos Aires.
La Provincia va a retomar o iniciar la construcción de 13 centros de atención de infancias repartidos en el interior provincial que habían sido abandonados por el gobierno de Milei. Superávit “con los niños adentro” y exhibición de aliados extra PJ para el proyecto Provincias Unidas y el propio liderazgo del sanfrancisqueño.
Apela al manual electoral que convirtió a Passerini en intendente. La búsqueda del voto será “cara a cara”. Un plan de tres etapas.
La encuesta de Pulso Social muestra a Milei con 51% de imagen positiva (44% negativa) tras el escándalo del exdirector de ANDIS. En cuanto a la candidatura a diputados nacionales, Schiaretti lidera con 32% y Roca lo sigue con 28%.
La candidata de Defendamos Córdoba llegaría el viernes a la ciudad con una agenda centrada en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Su visita anticipa un nuevo capítulo de la disputa con el cordobesismo, donde el nombre de Juan Manuel Llamosas aparece como contracara local.
Advertencia de Rovera | Pinasco, activo en la campaña
Llega Francos | Dicen que a Juez no le gustaron los discursos del sábado… | Las 62-O, en la campaña PJ | Clarín en bolsa
