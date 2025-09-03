Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

“¡No pasarán!”

El periodista dialogaba con su informante en el radicalismo sobre una publicación realizada por un ex candidato a intendente por el presente del Gobierno nacional.

Periodista: No se habla de otra cosa que no sean las coimas en el ANDIS o de la campaña. ¿Tiene algo por fuera de esos temas? ¡Se lo ruego!

Informante: La verdad que no. Monotemático al mango (risas)

P: Ufff.

I: Bueno, pero espere que esto le puede interesar. En algunos grupos compartieron una publicación de Gonzalo Parodi por el tema de las coimas. Está más picante que nunca. Se lo leo: “Y pensar que muchos radicales se subordinaron a este gobierno cruel, violento, que vino a castigar a la clase media y a los más vulnerables. Pusieron ‘El riesgo Kuka’ como único argumento para querer vender y pisotear las banderas de la UCR. ¡No pasarán!”.

P: ¿Se habrán puesto sensibles algunos?

I: Seguro. Está claro que estos mensajes siempre van contra Rodrigo de Loredo como el máximo referente del intento de acuerdo con La Libertad Avanza.

P: Qué lejos quedó la amistad entre Parodi y el diputado…

I: Y qué lejos quedó también el intento por simpatizar con Javier Milei. ¿Se acuerda cuando el “Pampa” (apodo de Parodi) etiquetó al presidente en un tuit para hablarle de la baja de impuestos en Río Cuarto, como tirándole un guiño?

P: Me acuerdo…

I: En esa misma red, hoy Parodi escribe que “La coima avanza”, cuando se destapó la olla del ANDIS. También retuitea a Martín Lousteau. ¿Sabe qué significa eso?

P: ¿Qué significa?

I: Está tan opositor a Milei que va a terminar en Provincias Unidas.

P: ¿Se lo imagina panfleteando junto a (Juan Manuel) Llamosas y (Guillermo) De Rivas?

I: Raro, pero posible (risas).

Dirigentes “reversibles”

Sobre el cierre de esta edición, el militante gremial llegaba a la periodista para comentarle sobre un aspecto de la mesa sindical en el marco de la campaña electoral.

Militante gremial : Seguramente notó que la mayoría de los gremios estamos con Schiaretti y Llamosas. Pero hay algo a lo que debiéramos estar atentos en estos días. Hay gente que estaba considerando ir a recibir a Natalia (de la Sota) el viernes. Parece que hay algunos dirigentes “reversibles”.

P: ¿Gente de la mesa sindical de Schiaretti?

I: Así es. Quizás no se muestren en las fotos pero varios sabemos que quieren quedar bien con ambas listas. Y no puede ser así. Uno respeta totalmente a los compañeros que ya blanquearon que van a ir con Natalia. Pero justamente, lo blanquearon. Tomaron una decisión y se hicieron cargo. No es el caso de otros….

P: ¿Y quiénes son esos otros?

I: Son muy pocos, por suerte. Y ya se han mostrado con Llamosas, así que no creo que quieran figurar después con candidatos de otra lista. Sin ir más lejos, hay gremios de Río Cuarto cuyos afiliados están en contra de la Provincia y se sabe. Por ejemplo, Luz y Fuerza y el SEP. ¿No es raro que estén con la lista del gobierno provincial? Por esa razón se dijo que un par de gremios querían jugar de este lado pero manteniendo un “perfil bajo”. Y no es así la cosa. El movimiento obrero que tenemos en Río Cuarto siempre se supo unir después de las elecciones. Pero cuando hay que jugar, se juega de lleno.