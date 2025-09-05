Decirle que no al rock

Un viernes casi primaveral
Voces líricas y folklóricas, la danza teatralizada, la conferencia performática y las reflexiones más profundas, conviven en una agenda variopinta.
La transición del underground al estrellato, que finalmente la futura diva empezaría a vislumbrar hacia 1982, es una de las etapas que focaliza “Becoming Madonna”, un documental no oficial dirigido por Michael Ogden que se estrenó a fines de agosto en Universal+ y que expone material de archivo nunca antes visto.Cultura05 de septiembre de 2025J.C. Maraddón
J.C. Maraddón
Tras el abrupto final del punk, de cuyos restos emergió un heterogéneo movimiento catalogado como “new wave”, se avizoró un panorama en el que una camada de cantantes femeninas alcanzaban la fama, ya fuese al frente de bandas o como solistas. Quizás la más conocida entre ellas sea Debbie Harry, quien como vocalista del grupo Blondie entonó algunos de los hits fundamentales de finales de los años setenta y prolongó su éxito durante los ochenta, ya en ese momento convertida en una diva del pop rock bailable. Pero no fue solamente ella la que trepó en los charts de ventas en ese periodo.
También andaba por allí Chrissie Hynde, quien al comando de la banda The Pretenders se posicionaba como una referencia rocanrolera. Y sostenían su bandera como líderes del grupo Heart las hermanas Ann y Nancy Wilson, que venían dando batalla en un terreno en el que había una presencia mayoritaria de hombres. Otra formación con preeminencia femenina, The Runaways, se iba a separar en 1979, para que al año siguiente una de sus integrantes, Joan Jett, arrancase con una trayectoria solista en la que se sucedieron temas de enorme repercusión, que a esta altura ya son clásicos recordados por todos.
En ese contexto, la cantante estadounidense Pat Benatar publicó su disco debut en el sello Chrysalis, que también había fichado a Blondie y a otros conspicuos representantes de la nueva ola como Huey Lewis & The News, Billy Idol, Ultravox, Spandau Ballet y The Specials. Con una actitud de empoderamiento explícito en sus presentaciones en vivo, para trabajar en los estudios de grabación se amparó en la experiencia del productor Chris Stein, quien había sido el cerebro detrás de fenómenos masivos como los de las bandas The Sweets y Suzie Quatro, además de haber manejado la consola para discos de Blondie y The Knack.
Aquel primer álbum de Pat Benatar, titulado “In The Heat Of The Night”, resultó ser un boom comercial en Estados Unidos y le procuró una difusión internacional a partir de singles como “Heartbreaker” y “I Need A Lover”, que la mostraban en su mejor forma, como una intérprete de rocanrol bien acorde a lo que reclamaba la época. Pese a que la música disco era la favorita de los que querían bailar y el synth pop comenzaba a aflorar como un estilo de creciente popularidad, el rock de guitarras reclutaba el aprecio de las mayorías y Pat Benatar era una de sus referentes destacadas.
Tal vez por eso, en 1981 la empresaria Camille Barbone, socia propietaria de la compañía Gotham Records y manager de la por entonces principiante Madonna, le insistió a la futura reina del pop en tomar como modelo a Pat Benatar para trascender como rock star. Pero su representada no coincidía con ese propósito, porque ya había tenido su cuota de rock con los grupos Breakfast Club y Emmy. Ahora lo que quería era proveer de canciones que se bailasen en las discotecas, con ritmos ligados al funk y a la herencia afroamericana en general.
Esta transición del underground al estrellato, que finalmente empezaría a vislumbrar en su horizonte hacia 1982, es una de las etapas que focaliza “Becoming Madonna”, un documental no oficial dirigido por Michael Ogden que se estrenó a fines de agosto en Universal+ y que expone material de archivo nunca antes visto. En estos días en que se ha confirmado que está en camino una biopic de tan emblemática artista, es oportuno repasar imágenes y testimonios de sus inicios y de su arribo a la máxima notoriedad global, objetivo que según “Becoming Madonna” ella se planteó desde el mismo momento en que partió de Michigan rumbo a Nueva York.
Voces líricas y folklóricas, la danza teatralizada, la conferencia performática y las reflexiones más profundas, conviven en una agenda variopinta.
De la fotografía a la canción, de la historieta al cine coral, lo importante es la vida que se siente vibrar entre los signos.
El director griego Vasilis Katsoupis, cuyas pretensiones estéticas apuntan a definir un estilo personal, eligió a Willem Dafoe para encarnar el personaje central de “Inside” (Adentro), su primera gran producción internacional, que fue estrenada en el Festival de Berlín de 2023 y que ahora está entre las más vistas en Prime.
Tal vez sin saber que lo que hacía era retomar una práctica que estaba en la genealogía de la canción “Guantanamera”, la tucumana María Paula Godoy, después de otros aciertos como su reversión de “La maza” de Silvio Rodríguez, realizó con “Alta coimera” una adecuación del hit cubano compuesto en 1928 por Joseíto Fernández.
Leyendas, y también una mirada más pragmática de la explotación industrial de las reservas de nitraro, se encuentran hojeando el semanario porteño del siglo veinte.
El reality show “Frontera remota”, que completa un total de ocho episodios en la plataforma HBO Max, pareciera responder a las ideas nacionalistas en boga en los Estados Unidos, con su propuesta de retomar el ejemplo de los colonos que ocuparon territorios inhóspitos allá por el año 1880.
“Casi el 90% de los gremios de Río Cuarto está con Schiaretti y Llamosas”, remarcaron desde el armado que acompaña al ex intendente de Río Cuarto. En una reunión en la sede del sindicato de Panaderos, el gremialismo dio su primera señal de adhesión al proyecto de Provincias Unidas.
Con un acto en la sede de avenida España, dirigentes y militantes justicialistas lanzaron la campaña hacia las legislativas del 26 de octubre. Llamosas, De Rivas y Gutiérrez coincidieron en reivindicar la figura de Schiaretti, marcar distancia de propuestas personalistas y presentar a Provincias Unidas como una alternativa con alcance federal.
La cúpula de la CGT Regional recibió a la diputada y se comprometió a trabajar por su campaña. El lunes otra reunión buscará ampliar ese núcleo. En declaraciones periodísticas, la heredera de De La Sota ofreció su visión de largo plazo, con un PJ Córdoba volviendo a las filas del PJ nacional.
Los candidatos de la Libertad Avanza protagonizarán un acto en el este cordobés para sumar fuerzas para las elecciones. Sin embargo, en la semana se confirmó la salida de referentes de Arroyito y Las Varillas.
El exgobernador cerró un evento de la Fundación Mediterránea en CABA. Afirmó que el otro polo a Milei no es el kirchnerismo, que “se apaga”, sino la propuesta que armó junto a seis gobernadores. Adelantó que habrá más adhesiones y no respondió a la pregunta por su futuro como presidenciables.