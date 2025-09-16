El Gobierno confirma el avance de la privatización de Nucleoléctrica Argentina

Carolina BiedermannProvincial15 de septiembre de 2025
La gestación de Provincias Unidas, en Córdoba, compromete a los gobernadores radicales a jugar una partida en el plano nacional, con Schiaretti, y a no traicionar a los correligionarios en el plano provincial. Pullaro se bajó de la reunión de la Región Centro y no volvería hasta después de octubre.
Bettina MarengoProvincial15 de septiembre de 2025
El senador le reclamó al presidente que venga a hacer campaña a Córdoba y a “poner la marca” para enfrentar a Schiaretti. En Río Cuarto, no se privó de criticar medidas libertarias y “los retornos” en Discapacidad. Dice que no se mueve de donde está pero regula su juego en una campaña donde nunca quiso estar.
Redacción AlfilEnroque Corto16 de septiembre de 2025
El sugestivo mensaje de Toviggino, la mano derecha de ‘Chiqui’ Tapia | Todos contra Fabián López en la Legislatura | Natalia lanzó su propio Think Tank: Futuro Federal | Francioni recibió a Llaryora
Felipe OsmanProvincial16 de septiembre de 2025
La carrera de Provincias Unidas por conseguir la representación del electorado vacante de Juntos por el Cambio encuentra amenazas y oportunidades. En la primera columna, la chequera de Catalano. En la segunda, una posible sinergia entre el ex gobernador y el ex presidente.
Yanina SoriaProvincial16 de septiembre de 2025
El séptimo aniversario de la muerte del ex gobernador encontró al PJ dividido. La diputada y su familia, convocaron a una ceremonia de la que no participaron Llaryora, Schiaretti ni Passerini. El oficialismo optó por los mensajes en redes sociales.