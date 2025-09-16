El Gobierno confirma el avance de la privatización de Nucleoléctrica Argentina

El presidente emitirá un decreto que llamará a licitación para el 44% de la empresa responsable de la gestión de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.

Nacional16 de septiembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
conferencia-de-prensa-de-manuel-adorni-vocero-presidencial-1751758

El Vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este martes que el Gobierno Nacional avanzará con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A, la compañía que se encarga de controlar las centrales nucleares del país.

A través de una rueda de prensa, el vocero comunicó que "se va a firmar el decreto que da inicio al proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina". El funcionario también agregó que la empresa esta incluida en la Ley Bases como una de las sujetas a la provatización.

El Portavóz explicó que se venderá el 44% de las acciones de la empresa, mediante una licitación "nacional e internacional", mientras que el 51% quedará a manos del Estado. En esa línea, explicó que "se va a organizar un programa de propiedad participada de hasta el 5% del capital accionario".

La decisión de privatizar NASA, segun el Ejecutivo Nacional, responde que "uno de los principales objetivos del plan nuclear argentino, a cargo de Damian Reidel, que consiste en promover la inversión privada dentro del sector con el objetivo de lograr la construcción del primer reactor modular argentino, la extensión de vida de nuestras centrales, impulsar la minería de uranio entre toras cuestiones", puntualizaron.

La empresa Nucleoeléctrica Argentina (NASA) es la encargada de operar las tres centrales nucleares que tiene el país: Atucha I, Atucha II y Embalse. Entre todas suman una potencia instalada de 1763 MW y aportan el 7% de la energía eléctrica del país. Actualmente, la empresa está en manos del Ministerio de Economía (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) (20%) y Energía Argentina (ENARSA).

El Portavoz explicó que el objetivo de la empresa es: "Lograr la construcción del primer reactor modular argentino, la extensión de vida de nuestras centrales e impulsar la minería de uranio".

