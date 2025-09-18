El Congreso y otro revés a Milei con el rechazo a los vetos de universidades y Garrahan

Por Gabriel Silva

La antesala de lo que será el primer arribo en campaña para el presidente Javier Milei a Córdoba se produce en el peor momento del Gobierno nacional. Ya no sólo por la cuestión económica que incluyó un nuevo repunte del dólar ayer, o el escándalo de los audios con el efecto Spagnuolo, sino también por un nuevo revés que le asestó el Congreso con el doble rechazo a los vetos en emergencia pediátrica y financiamiento universitario.

Con contundencia, la oposición superó de manera holgada los dos tercios en Diputados y así mimetizó la votación con lo que en las calles significó la marcha federal universitaria. La tercera movilización por este reclamo y con una multitud transversal que rechaza el recorte a las universidades del gobierno de Javier y Karina Milei.

Con 181 votos afirmativos, 60 negativos y 1 abstención, la Ley de Emergencia en Pediatría que otorga fondos extraordinarios para hospitales como el Garrahan fue aprobada con comodidad. Mientras que, la ley de financiamiento universitario contó con 174 votos afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones. En lo que marcó las dificultades del oficialismo, particularmente del presidente de la Cámara que estará mañana en Córdoba, Martín Menem, para lograr reunir voluntades en el PRO y entre algunos integrantes de la UCR.

Como así también en la serie de complejidades que tuvo el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, a la hora de pisar el debate con la carta del Presupuesto 2026.

Así, el Gobierno suma 42 votaciones en contra si se tienen en cuenta ambas cámaras y en el Senado, después de los movimientos que demostraron los gobernadores ayer, el escenario asoma aún más complejo.

Los cordobeses y un round especial

Desde el principio de semana se sabía que los peronistas cordobeses que integran el bloque Encuentro Federal iban a rechazar los vetos de Milei. Todos; desde Natalia de la Sota, hoy rival del cordobesismo, hasta aquellos del riñón schiarettista como Carlos Gutiérrez o integrantes del seno llaryorista como Ignacio García Aresca, se iban a oponer.

Al igual que lo hicieron Alejandra Torres, Juan Brügge y el candidato, pero por el PRO, Oscar Agost Carreño.

De hecho, la ratificación de la postura de los cordobesistas, como así también el rechazo al veto fue celebrado en redes por el gobernador Martín Llaryora antes de emprender su viaje al exterior en busca de fondos.

Sin embargo, la duda estaba en la postura de los radicales y la expectativa que habían puesto ahora, y de manera equivocada, los libertarios para con el bloque que lidera Rodrigo de Loredo. Bancada que rechazó el veto a las universidades, incluso sumando los votos de los mendocinos que responden al gobernador Alfredo Cornejo, hoy aliado de Milei: Lisandro Niery y Pamela Verasay estuvieron ausentes durante buena parte del debate, pero rechazaron el veto universitario y se levantaron de sus bancas cuando había que votar Garrahan.

De Loredo, Carrizo y Gabriela Brouwer de Koning, los tres radicales cordobeses del bloque rechazaron ambos vetos. Aunque la particularidad se produjo en medio de los intentos del jefe de bancada por evitar la moción de Miguel Pichetto de apurar la votación sin el debate, y allí se produjo el cruce entre los cordobesistas y radicales.

El que saltó para sembrar dudas sobre el voto de De Loredo fue García Aresca y allí salió en su defensa Carrizo. “Vamos a continuar rechazando los vetos”, decía De Loredo, mientras atrás se daba el choque entre su compañera de bloque con el llaryorista: “sos un caradura, Aresca. Siempre acompañamos, Aresca. Fíjate en las escuelas de tu provincia”, le lanzó Carrizo, mientras De Loredo decía acompañar la “economía de la palabra de Pichetto, pero no la anulación del debate”.

En tanto, la fractura expuesta del bloque PRO merece otro análisis. La crisis se hizo visible entre el macrismo puro y los que decidieron enrolarse en las fuerzas libertarias, lo que pone a la bancada ¿amarilla? al borde del quiebre.

En síntesis, los cordobeses que votaron afirmativamente en contra de los vetos fueron: Gutiérrez, De la Sota, García Aresca, Torres, Brügge y Agost Carreño (EF); De Loredo, Carrizo y Brouwer de Koning (UCR); Héctor Baldassi (PRO); y Pablo Carro junto a Gabriela Estévez (UP). A favor de los vetos votaron Gabriel Bornoroni, Celeste Ponce y Cecilia Ibáñez (LLA); Luis Picat (Liga), Laura Rodríguez Machado y Belén Avico (PRO).