Puja libertaria en San Francisco: dos espacios se dirimen los votos de la derecha

Hacer subir la educación
La marcha universitaria otra vez confunde el foco por cuestiones políticas. Los pueblos cultos arrancan de abajo
Hay dos partidos que buscan el arrastre de Milei, pero con diferencias bien marcadas entre ellos. El Partido Libertario de Germán Cassinerio, originarios de estos ideales en la ciudad, o La Libertad Avanza que encabeza Guillermo Quiroga, con pocos meses en este espacio, pero con apoyo de Gabriel, Bornoroni, Karina Milei y Martín Menem.San Francisco18 de septiembre de 2025Franco Cervera
Por Franco Cervera
Mientras el Gobierno Nacional intenta reacomodar la campaña luego del golpe que significó perder las elecciones en la provincia de Buenos Aires a manos del peronismo, en el interior tanto el Partido Libertario como la Libertad Avanza de San Francisco saben que su actualidad y futuro político dependen casi exclusivamente del porvenir del Presidente Javier Milei. Es que ambos espacios, son tan nuevos dentro del esquema político actual, que ninguno cuenta con gestión en localidades, ni demasiado desarrollo territorial, ni siquiera con alguna banca en el Concejo Deliberante. Es por esto que dentro de cada partido “leonino” reconocen que es clave el arrastre de la gestión nacional para ver resultados el próximo 26 de octubre en las elecciones para renovar bancas de diputados nacionales.
Pero como si todo esto fuese poco, en San Francisco, la derecha que le reza a Milei, está totalmente dividida y tienen diferencias bien marcadas.
Por un lado, está el Partido Libertario de Germán Cassinerio, originarios de estos ideales en la ciudad, y por el otro lado, La Libertad Avanza que encabeza Guillermo Quiroga, con pocos meses en este espacio, pero con apoyo de Gabriel, Bornoroni, Karina Milei y Martín Menem.
La situación es digna de analizar porque si bien las mediciones provinciales indican que La Libertad Avanza (LLA), que tiene como referente a Guillermo Quiroga en la ciudad y a Gabriel Bornoroni como armador provincial, es uno de los espacios políticos de mayor intención de votos, peleando palo a palo con el oficialismo de Córdoba. Pero particularmente en San Francisco está instalado el Partido Libertario, que encabeza Germán Cassinerio, sin dudas un dirigente que nunca quiso ser manipulado por el armado de LLA y se mantuvo en su esencia de los ideales liberales, incluso cuando el resto de los dirigentes que hoy son parte del partido presidencial no lo imaginaban o estaban en otros equipos.
Es por esto que será interesante observar cómo responderá el electorado libertario de San Francisco y zona. Si irán con LLA como marca la tendencia de encuestas provinciales o le darán crédito al Partido Libertario por el trabajo territorial y originario que viene desde antes de que el propio Milei tenga chances ciertas de conducir las riendas del país.
Los dos integran la lista
En el caso de Germán Cassinerio, quien ya fue candidato a intendente en 2023, ocupa el tercer lugar en la lista a diputados nacionales dentro del Partido Libertario que encabeza Agustín Spaccesi a nivel provincial.
Cassinerio remarca estar de acuerdo con el presidente Javier Milei en muchas de sus decisiones, entre ellas darle equilibrio a la economía, achicar el gasto público y mantener el equilibrio fiscal: “Estamos muy de acuerdo con el trabajo que hace Federico Sturzenegger en materia de regulación”, sostiene, pero aclara que no coinciden en cómo se permite que se deteriore la palabra liberalismo: “Están usando la palabra liberalismo para disfrazar el oportunismo”, apuntó en relación al armado político del espacio con dirigentes que reconoce como “casta”, entre ellos el senador Luis Juez.
“Estoy convencido de que el liberalismo es el único modelo que saca de la pobreza a pesar de los sacrificios que tenemos que hacer después de 40 años de saqueos de los gobiernos anteriores. Entonces no vamos a permitir que algunos oportunistas y paracaidistas usen el liberalismo para negocios propios, como por ejemplo la familia Menem”, enfatizó el dirigente de San Francisco que fue candidato a intendente en 2023, y asegura que su militancia y armado del modelo liberal lo llevan a cabo en el este cordobés desde 2017, antes de que el propio Milei sea protagonista en el tablero político nacional.
Por este motivo, decidieron, como estaba previsto, ir por fuera de la Libertad Avanza para los próximos comicios con una lista pura que encabezará Agustín Spaccesi.
Mientras que Guillermo Quiroga, referente y armador local, es el noveno candidato en la Libertad Avanza, lista liderada por Gonzalo Roca, la cual fue armada por Gabriel Bornoroni.
El empresario del transporte, viene de integrar el espacio de Radicales en el Tren que lidera Marco Puricelli, pero a principios de año resolvió dar el paso hacia la corriente libertaria por la seducción del Presidente Milei y la propuesta de Bornoroni. Quiroga logró instalarse como referente local y hoy participa de la campaña de manera activa, tanto en sus redes como así también en el recorrido provincial que llevan adelante junto a los demás candidatos.
Sin dudas que se encuentra en su mayor momento de visibilidad política, debido a que siempre trabajó desde segundos planos, y hoy con mucha vocación elige instalar las ideas de la Libertad Avanza en la ciudad y zona.
Mientras tanto los sanfrancisqueños, que siguen las políticas de derecha, deberán elegir por estas dos opciones para las legislativas de octubre.
La marcha universitaria otra vez confunde el foco por cuestiones políticas. Los pueblos cultos arrancan de abajo
La oposición pide una evaluación social y suma cuestionamientos al gasto en infraestructura. El intendente los calificó de “eternos opositores” que no ve permiten “el progreso de la ciudad”.
Los principales candidatos de la Libertad Avanza recorrieron por San Justo, recorrieron empresas, encabezaron un acto de campaña, pero no hablaron con la prensa. Momento incómodo para los referentes locales que habían convocado a periodistas.
Los candidatos de la Libertad Avanza protagonizarán un acto en el este cordobés para sumar fuerzas para las elecciones. Sin embargo, en la semana se confirmó la salida de referentes de Arroyito y Las Varillas.
El proyecto les otorgará oportunidad laboral a personas con discapacidad. Franco Castellina, es el intendente más joven de la historia de la localidad, que meses atrás, logró cerrar el basural a cielo abierto.
Marco Puricelli y Cristian Canalis, en diferentes bandos, pero priorizando el centenario partido, salen a bancar la Lista 3. Mientras tanto se dio la reaparición de Norma Ghione, que integra la nómina de candidatos.
Más homenajes al “Gallego” | Caso Solange: absueltos
Retenciones a la palestra | Avanza el juicio a la cúpula de Luz y Fuerza | A rodear al intendente
De cara a la sesión de hoy, los integrantes de la UCR de Córdoba serán clave para sostener el rechazo o avalar el veto del libertario.
La Libertad Avanza y Provincias Unidas van a la carga por el voto vacante de Juntos por el Cambio. En ese marco, el presidente visitará este viernes la Bolsa de Comercio, y luego compartirá un acto con sus candidatos. La campaña libertaria, demorada por los tropiezos nacionales, y condicionada al juego de Juez.
El cordobesismo promete que los cinco diputados nacionales asistirán a la sesión de hoy para sostener las leyes de emergencia sanitaria y el financiamiento universitario. El gobernador y Acosta parten a Europa: sin comisión de recepción al presidente el viernes.