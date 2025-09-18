Puja libertaria en San Francisco: dos espacios se dirimen los votos de la derecha

Por Franco Cervera

Mientras el Gobierno Nacional intenta reacomodar la campaña luego del golpe que significó perder las elecciones en la provincia de Buenos Aires a manos del peronismo, en el interior tanto el Partido Libertario como la Libertad Avanza de San Francisco saben que su actualidad y futuro político dependen casi exclusivamente del porvenir del Presidente Javier Milei. Es que ambos espacios, son tan nuevos dentro del esquema político actual, que ninguno cuenta con gestión en localidades, ni demasiado desarrollo territorial, ni siquiera con alguna banca en el Concejo Deliberante. Es por esto que dentro de cada partido “leonino” reconocen que es clave el arrastre de la gestión nacional para ver resultados el próximo 26 de octubre en las elecciones para renovar bancas de diputados nacionales.

Pero como si todo esto fuese poco, en San Francisco, la derecha que le reza a Milei, está totalmente dividida y tienen diferencias bien marcadas.

Por un lado, está el Partido Libertario de Germán Cassinerio, originarios de estos ideales en la ciudad, y por el otro lado, La Libertad Avanza que encabeza Guillermo Quiroga, con pocos meses en este espacio, pero con apoyo de Gabriel, Bornoroni, Karina Milei y Martín Menem.

La situación es digna de analizar porque si bien las mediciones provinciales indican que La Libertad Avanza (LLA), que tiene como referente a Guillermo Quiroga en la ciudad y a Gabriel Bornoroni como armador provincial, es uno de los espacios políticos de mayor intención de votos, peleando palo a palo con el oficialismo de Córdoba. Pero particularmente en San Francisco está instalado el Partido Libertario, que encabeza Germán Cassinerio, sin dudas un dirigente que nunca quiso ser manipulado por el armado de LLA y se mantuvo en su esencia de los ideales liberales, incluso cuando el resto de los dirigentes que hoy son parte del partido presidencial no lo imaginaban o estaban en otros equipos.

Es por esto que será interesante observar cómo responderá el electorado libertario de San Francisco y zona. Si irán con LLA como marca la tendencia de encuestas provinciales o le darán crédito al Partido Libertario por el trabajo territorial y originario que viene desde antes de que el propio Milei tenga chances ciertas de conducir las riendas del país.

Los dos integran la lista

En el caso de Germán Cassinerio, quien ya fue candidato a intendente en 2023, ocupa el tercer lugar en la lista a diputados nacionales dentro del Partido Libertario que encabeza Agustín Spaccesi a nivel provincial.

Cassinerio remarca estar de acuerdo con el presidente Javier Milei en muchas de sus decisiones, entre ellas darle equilibrio a la economía, achicar el gasto público y mantener el equilibrio fiscal: “Estamos muy de acuerdo con el trabajo que hace Federico Sturzenegger en materia de regulación”, sostiene, pero aclara que no coinciden en cómo se permite que se deteriore la palabra liberalismo: “Están usando la palabra liberalismo para disfrazar el oportunismo”, apuntó en relación al armado político del espacio con dirigentes que reconoce como “casta”, entre ellos el senador Luis Juez.

“Estoy convencido de que el liberalismo es el único modelo que saca de la pobreza a pesar de los sacrificios que tenemos que hacer después de 40 años de saqueos de los gobiernos anteriores. Entonces no vamos a permitir que algunos oportunistas y paracaidistas usen el liberalismo para negocios propios, como por ejemplo la familia Menem”, enfatizó el dirigente de San Francisco que fue candidato a intendente en 2023, y asegura que su militancia y armado del modelo liberal lo llevan a cabo en el este cordobés desde 2017, antes de que el propio Milei sea protagonista en el tablero político nacional.

Por este motivo, decidieron, como estaba previsto, ir por fuera de la Libertad Avanza para los próximos comicios con una lista pura que encabezará Agustín Spaccesi.

Mientras que Guillermo Quiroga, referente y armador local, es el noveno candidato en la Libertad Avanza, lista liderada por Gonzalo Roca, la cual fue armada por Gabriel Bornoroni.

El empresario del transporte, viene de integrar el espacio de Radicales en el Tren que lidera Marco Puricelli, pero a principios de año resolvió dar el paso hacia la corriente libertaria por la seducción del Presidente Milei y la propuesta de Bornoroni. Quiroga logró instalarse como referente local y hoy participa de la campaña de manera activa, tanto en sus redes como así también en el recorrido provincial que llevan adelante junto a los demás candidatos.

Sin dudas que se encuentra en su mayor momento de visibilidad política, debido a que siempre trabajó desde segundos planos, y hoy con mucha vocación elige instalar las ideas de la Libertad Avanza en la ciudad y zona.

Mientras tanto los sanfrancisqueños, que siguen las políticas de derecha, deberán elegir por estas dos opciones para las legislativas de octubre.