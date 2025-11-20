Llaryora y Bernarte cortan cinta para inaugurar la transformación del centro de San Francisco

Por Franco Cervera

La importancia del kilómetro 0 del gobernador Martín Llaryora quedará plasmada otra vez el próximo domingo a la tarde cuando junto al intendente de San Francisco, Damián Bernarte, corten la cinta para inaugurar la apertura de la Plaza Cívica con la habilitación de Av. Libertador Sur que conectará el sector sur con el norte de la ciudad.

Esta no es una obra más. Tan importante es que la proyección del oficialismo local y provincial era poder inaugurarla en la campaña de las legislativas pero pasaron cosas como uno de los actos principales.

Desde el Ejecutivo Municipal la califican como “una obra histórica” que integra a San Francisco, ya que es la primera vez, en los 137 años en que San Francisco se emplazó en la actual ubicación, que se unificará Av. Libertador. “Es un claro signo de modernidad de una ciudad que lleva adelante una serie de obras que mira hacia el San Francisco del futuro”, remarcan desde el relato oficialista.

De hecho, esta obra, que demandó una inversión de más de 800 millones de pesos por parte del Gobierno Provincial, es tal vez, de los más resonantes anuncios de los últimos tiempos (Nueva sede policial, bicisenda en altura, transformación del Parque Cincuentenario), la que mayor aceptación tiene de la sociedad y hasta de los sectores políticos opositores. Prácticamente no se escuchó en este tiempo a un dirigente opositor cuestionar la utilidad y funcionalidad de este proyecto.

Es por esto que el domingo será otra gran puesta en escena, donde el gobernador Llaryora y las autoridades municipales, destacarán la gestión en infraestructura y la transformación que lleva adelante la Provincia y el Municipio con la ciudad del este. Como suele pasar, todos los dirigentes que integran el peronismo local estarán presentes, nadie puede faltar a este gran encuentro donde seguramente habrá un mensaje hacia la proyección del 2027.

Bernarte sale a bancar

El intendente se prepara para la gran inauguración donde pondrá el eje en reconocer que hay grandes obras que se llevan adelante que pueden resultar “disruptivas” para muchos vecinos, pero a la vez entiende que la gente luego las adopta y utiliza con gusto como en el caso de la Tecnoteca.

“Pasó con la Tecnoteca, hubo bastante resistencia en la construcción de este edificio y vemos que el año pasado pasaron 51 mil personas que participaron de sus actividades, tres cuarto de la población de la ciudad”, explica Bernarte cuando explica la importancia de todas las obras que se están llevando adelante como la bicisenda en altura, próximamente la nueva sede policial y la transformación del Parque Cincuentenario.

A la vez remarca que una ciudad que se muestra siempre igual durante 50 años, lo que hace es involucionar. Recuerda que durante las gestiones de Llaryora y García Aresca, sumado al apoyo desde la gobernación de Juan Schiaretti, pudieron solucionar temas estructurales mediante obras que “van bajo tierra” como los desagües pluviales y cloacales, más la planta depuradora nueva.

“Todo esto permite que la ciudad tenga el 95 por ciento de cloacas en su extensión”, valoró y agregó que la resistencia por parte de la población tiene múltiples factores: “Somos una sociedad conservadora, cuesta salir de nuestra zona de confort, y pensamos que si las cosas funcionaron así hasta acá, para qué tocar”.

En este sentido, Bernarte afirma que este conjunto de obras es parte de un sistema que incluye un concepto y tiene puesta la mirada en los próximos 20 o 30 años.

La obra

El domingo 23 de noviembre a partir de las 19.30, la ciudad vivirá un acontecimiento que marcará un antes y un después en la infraestructura urbana y en la vida de los sanfrancisqueños cuando se inaugure la moderna obra que unirá las avenidas del Libertador Norte y Sur, atravesando el Centro Cívico de la ciudad.

La obra, según explican desde el municipio, implicará una serie de beneficios para los vecinos de la ciudad y a quienes la visiten: mejorará la conexión y permitirá una comunicación fluida entre el sur y el norte de San Francisco, aliviando el tránsito en las arterias cercanas; permitirá la recuperación de un movimiento 100% peatonal en días puntuales o por eventos específicos; optimizará la transitabilidad de autos, motos, bicicletas y peatones; integrará el patrimonio histórico con las demandas contemporáneas de urbanización y movilidad; entre algunos de ellos.

Los trabajos comprendieron la construcción de un espejo de agua que divide ambas manos de circulación de la nueva calzada, la construcción de canteros, equipamiento, nuevo mobiliario, parquización, rampas de acceso a la nueva vía de circulación, tanto sobre Bv. 9 de Julio como Bv. 25 de Mayo, un nuevo espacio verde emplazado donde se ubicaba la anterior fuente, moderna semaforización, bolardos automáticos retráctiles para regular el tránsito, etc.

El proyecto se encuentra enmarcado en el Eje del Centenario, columna vertebral fundacional de San Francisco, que resalta el origen de la ciudad, donde a finales del siglo XIX se ubicaban los molinos harineros y las vías del Ferrocarril Central Córdoba.