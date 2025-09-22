Fuerte caída del riesgo país y suba de bonos tras el contudente mensaje del Secretario del Tesoro de EEUU

En el marco de una posible asistencia del Banco Central para reforzar las reservas y enfrentar la tensión cambiaria, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que Estados Unidos afirmó que su Gobierno "está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina".

A través de su cuenta de X, el funcionario de Donald Trump comenzó su cadena de posteos afirmando que "Argentina es un aliado de importancia sistémica para EE. UU. en América Latina". En ese sentido, mantuvo que el Tesoro estadounidense está "listo para hacer lo necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina".

Entre las opciones para la estabilización económica, estas "pueden incluir, entre otras, líneas de intercambio, compras directas de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización de Cambios del Tesoro". Tras lo dicho, el secretario afirmó que "las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias".

El próximo martes, el presidente Javier Milei viajará a la ciudad de Nueva York para reunirse este martes con el propio Bessent. Dicha reunión será clave para definir los próximos pasos en materia de cooperación financiera y comercial entre los dos países.

"Seguimos confiando en que el apoyo del Presidente Javier Milei a la disciplina fiscal y las reformas pro-crecimiento son necesarias para romper con la larga historia de declive de Argentina", escribió Bessent.

Tras las publicaciones del funcionario de Trump, el presidente Javier Milei agradeció el gesto de Bessent y el "apoyo incondicional" que el país norteamericano ofrece al nuestro.

"Enorme agradecimiento al secretario Scott Bessent y al presidente Donald Trump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo", aseguró Milei.

Y agregó: “Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos". Tras lo escrito, el Jefe de Estado cerró su mensaje: "Nos vemos el martes en NY, ¡Viva La Libertad Carajo!".

Bonos y riesgo país

Tras el mensaje del Secretario del Tesoro Estadounidense, sumado a la eliminación de retenciones a los granos que aplicó el gobierno de Javier Milei, el panorama económico argentino comenzó la semana con una mirada más optimista que la de las últimas semanas.

Luego de que la semana pasada el riesgo país aumentara a 1500 puntos, de acuerdo con J.P. Morgan, este lunes el mismo se deplomó en un 22% y descendió hasta los 1.136 puntos básicos.

En tanto, los ADRs trepan hasta 20,7%, de la mano de Grupo Supervielle, seguido de BBVA Argentina (+19,7%), Grupo Financiero Galicia (+18,6%) y Banco Macro (+18%).

Por su parte, el S&P Merval escala hasta 7,1% a 1.803.302,09 puntos, mientras que medido en dólares vuela 13,8% a 1.223 puntos, su mayor nivel en casi dos semanas.Los avances más destacados del día los anotan las acciones de BBVA (+17,4%), BYMA (+13,6%), Metrogas (+12,9%), Grupo Supervielle (+12,7%) y Grupo Financiero Galicia (+11,3%).

En cuanto a los pesos, los bonos ajustados por CER trepan hasta 6,2%, con el liderazgo del DICP. En tanto, las letras del Tesoro avanzan hasta 4,4%. En cambio, los bonos dólar linked, ceden hasta 3,8% luego de que se moderaran las expectativas de devaluación del peso.