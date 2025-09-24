Acuerdo con EEUU: Bonos subieron un 7% y el riesgo país sigue cayendo en picada

En el marco de un acuerdo entre Donald Trump y Javier Milei en el que se acordó un swap de US$ 20.000 millones, las acciones argentinas, operados desde Wall Street, se incrementaron de hasta el 11% este miércoles. En tanto el riesgo país se desplomó más de 100 puntos tras el anuncio en redes, de Scott Bessent.

Este miércoles alrededor de las 10 de la mañana, se reportó que Estados Unidos realizará un aporte al Gobierno Argentino de un total de 20.000 millones de dólares, destinado a fortalecer el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la compra de bonos y préstamos stand-by, así como otras medidas de apoyo directo al sistema financiero argentino.

A las 12:30 de este miércoles, el riesgo país cayó 83 unidades, en los 936 puntos básicos, tras un mínimo intradiario de 839 puntos básicos. Cabe destacar que antes de la difusión del anuncio, el índice había registrado un aumento de cinco puntos.

Los bonos argentinos también fueron beneficiados este miércoles. Las cotizaciones de los principales títulos Globales llegaron a reflejar incrementos del orden del 5% en promedio. Pasado el mediodía las ganancias se ubicaban en un rango de 2% a 3,5%.

También se reportaron importantes ascensos en los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares: Grupo Galicia y Supervielle registraron una subida de más del 11%; mientras que YPF y Vista Energy escalaron un 8%.

Bueno, que se puede agregar más que, thank you Secretary @SecScottBessent.

Argentinos, empieza una nueva era. A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!

🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 https://t.co/x24lZLDkLx — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 24, 2025

El impacto del anuncio se observó en tiempo real en los precios de los activos y en la caída del riesgo país, que perdió más de 100 puntos respecto a los valores previos. La reacción del mercado fue impulsada por las acciones de grandes inversores y las expectativas en torno a la política económica.

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue el primer funcionario argentino en reaccionar al anuncio del secretario del Tesoro de los Estados Unidos sobre el contenido de la ayuda financiera que le brindarán al país.

"Bueno, que se puede agregar más que ‘thank you Secretary’", replicó Caputo al posteo en redes sociales del funcionario norteamericano. Y completó: "Argentinos, empieza una nueva era, a trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente".