El Gobierno negó que la reforma laboral se extenderá a 12 horas: "es un disparate"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se refirió este jueves al proyecto de reforma laboral y tributaria que presentará el Gobierno Nacional en el Congreso. Esta vez, se refirió a la polémica extensión de la jornada laboral, algo que desmintió rotundamente.

En diálogo con Radio Mitre, Sturzenegger sostuvo que la iniciativa tiene como meta formalizar al 50 % de los trabajadores que se encuentran en la informalidad, al tiempo que mejorar la situación del mercado de trabajo que, según el funcionario, “hace diez años no crea empleo formal”.

El ministro remarcó que la reforma “está orientada a mejorar la situación del trabajo y formalizar el empleo” y apuntó contra los “peajes sindicales” y la alta carga impositiva que, a su juicio, encarecen la contratación. “A cada trabajador le muerden, más o menos, un millón de pesos por año”, dijo, agregando que si se eliminara ese costo extra, “a cada trabajador se le podría devolver cien mil pesos por mes”.

"Lo de aumentar las horas es un disparate, nunca en las discusiones lo escuché siquiera. No sé de dónde salió, no tengo la menor idea. Hay que esperar a que esté la propuesta del Gobierno", afirmó al ser consultado sobre la posibilidad de que se modifique la jornada laboral actual.

Pese a esta declaración, en el proyecto de ley que presentó la diputada libertaria Romina Diez se propone incorporar cambios al artículo 197 bis de la Ley N° 20.744, sumando el siguiente texto: “Las convenciones colectivas de trabajo, respetando los mínimo sin disponibles de DOCE (12) horas de descanso entre jornada y jornada por razones de salud y seguridad en el trabajo, así como los límites legales conforme la naturaleza década actividad, podrán establecer regímenes que se adecuen a los cambios en las modalidades de producción, las condiciones propias de cada actividad, contemplando especialmente el beneficio e interés de los trabajadores. A tal efecto, se podrá disponer colectivamente del régimen de horas extras, banco de horas, francos compensatorios, entre otros institutos relativos a la jornada laboral.”

Otros puntos que incluirá la reforma, según Sturzenegger, son la revisión de la ultraactividad en los convenios laborales (que implican obligaciones de los años 70) y la modificación de la negociación salarial, buscando quebrar la unidad por sector y permitir discusiones regionales que, por ejemplo, podrían ampliar el empleo en el noroeste del país en un 16%.

Asimismo, sobre ese tema, consideró: “No puede ser que usemos el convenio de Toyota para una Pyme metalmecánica de Tartagal”, en un un intento de marcar que la reforma justamente tiene “el foco puesto en las Pymes”