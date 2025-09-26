Jure habló sobre el post legislativas y ¿una charla postergada con Pullaro?

Por Julieta Fernández

“Se viene un gran juego de ajedrez después de las legislativas”, dijo el ex intendente de Río Cuarto, Juan Jure, en diálogo con el stream Tablero Abierto (producción de Alfil). El dirigente consideró que al candidato Ramón Mestre le podría ir “mejor de lo que muchos creen” en el desafío electoral de octubre, aunque consideró que la disputa principal estaría entre La Libertad Avanza y Provincias Unidas. Aún así, el ex legislador planteó que el candidato de la Lista 3 “asumió una responsabilidad y un riesgo importante y eso habla bien de él. Transmitió muy bien la responsabilidad de ser candidato del partido en estas circunstancias y creo que va a hacer una elección mejor de lo que suponen algunas encuestas”.

En ese marco, fue consultado sobre los intendentes radicales del departamento que, casi en su totalidad, han optado por acompañar a Provincias Unidas (incluyendo al presidente de la UCR departamental, Walter Perrone). Jure opinó que el gobierno provincial “ha salido a hacer una cacería de intendentes radicales” a cambio de obra pública y acompañamiento a las gestiones pero aseguró entender que los intendentes “tienen necesidad de dar respuestas en sus localidades”. “Aún así, creo que la política no debería tomarse desde los intereses particulares sino colectivos. También es cierto que el principal referente provincial del radicalismo, Rodrigo de Loredo, tuvo la peluca puesta hasta el último momento”, planteó el dirigente radical y agregó que, en ese escenario y con otros radicales con Provincias Unidas, resulta difícil que la UCR sea un dique de contención de los que tienen alguna responsabilidad de gestión.

Sobre la figura de Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe y una de las figuras destacadas del armado nacional de Provincias Unidas, Jure consideró que algunos dirigentes radicales lo tomaron como “la excusa perfecta” para sumarse al armado provincial. “Y no hay que buscar excusas. Si hay que dar el paso, hay que hacerlo pero en función de una convicción de que hay un espacio que plantea una alternativa diferente”. El ex legislador consideró que la construcción que están gestando los gobernadores de distintos partidos junto a Juan Schiaretti “es de dirigentes con responsabilidades importantísimas y que saben gestionar y se han juntado para encontrar un camino común. Por ahora, estos primeros movimientos parece que al menos entusiasman. Pero hay que ver que se plantea después de octubre. Ahí, cambia el tablero y la partida empieza nuevamente”.

¿Habrá reunión con Pullaro?

El ex intendente radical reveló que, previo a la cumbre de Provincias Unidas en la Expo Rural de Río Cuarto, recibió la invitación de Pullaro para tomar un café y dialogar al respecto. Cabe recordar que, horas antes de esa reunión, el ex candidato a intendente, Gonzalo Parodi, y otros dirigentes de La 30 de Octubre se reunieron con el mandatario santafesino. “Sin desairar a Pullaro, que es uno de los hombres más importantes que tiene el radicalismo en este momento, decidí no reunirme en esa oportunidad porque hay que preservar los que tenemos hasta el 26 de octubre. Preferí no juntarme todavía porque tenemos una lista propia, nuestro candidato es Ramón Mestre y él no forma parte de ese espacio que se ha conformado que es Provincias Unidas”.

“En política, no solo importa lo que se dice sino los gestos que se hacen”, planteó el dirigente y habilitó a pensar que, más allá de su decisión de evitar dar “mensajes confusos”, luego de octubre se podría abrir un camino de diálogo con los radicales que ya están encolumnados en Provincias Unidas. Por supuesto, el resultado en las urnas del 26 de octubre influirá directamente en esa posibilidad.