Acciones y bonos argentinos caen y el riesgo país roza los 1100 puntos

Los mercados bursatiles amanecieron con numero en rojo este lunes por tercer día consecutivo tras una semana complicada en el marco por una liquidación millonaria de dólares del sector agropecuario y el apoyo de Estados Unidos

A las 11 horas, los bonos soberanos en dólares caen 0,3% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan, marcó un ascenso de 28 unidades para Argentina, ubicandose en los 1.088 puntos básicos.

En Wall Street el ADR de YPF pierde 1,3%, Edenor cede 1,8% y Vista Energy cae 2%, mientras que Grupo Galicia resta un mínimo 0,2 por ciento. El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cede 0,5%, a 1.780.000 puntos.

Mientras tanto, el dólar mayorista cotiza con alza de 14 pesos, a 1.340 pesos, luego de llegar al máximo histórico de $1.475 este mes.

Es el primer día de operaciones tras la puesta en marcha de una nueva regulación cambiaria que prohíbe a las personas operar de manera simultánea en el tipo de cambio oficial y los financieros, es decir, el MEP y el contado con liquidación.

El viernes, el Tesoro argentino inyectó 1,816 billón de pesos para hacerse de unos 1.345 millones de dólares que adquirió a una cotización en torno a 1.350 pesos por dólar. Las reservas internacionales del Banco Central crecieron casi USD 1.900 millones en el día.

Esta semana, el Ministerio de Economía buscará acelerar la compra de divisas en el mercado que ya había retomado la semana pasada por unos US$ 1.700 millones por la liquidación récord de los agroexportadores. Quedarían, según estimaciones de mercado, algo menos de US$ 3.000 millones de ingresos del agro. El Tesoro apuntará a adquirirlos para engrosar su colchón propio de divisas.