Francos sobre el fin de las retenciones cero: "el productor conseguirá mejor precio, como con retención de 5% o 10%"

Este lunes el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió al reclamo de los productores agropecuarios tras el cese de las retenciones cero a los granos.

"El gobierno fue claro cuando sacó el decreto sobre las retenciones, que establecía que era hasta el 31 de octubre o 7 mil millones de dólares. Se llegó a esa cifra increíblemente en tres días y se cortó, hasta ahí estaba en condiciones de ceder el gobierno", afirmó el coordinar de ministros.

El funcionario aseguró que, aunque el esquema de retenciones cero concluyó, el productor logrará colocar su mercadería a mejores valores que antes del decreto, con precios similares a los de una retención de entre el 5% y el 10%. Así lo declaró durante una entrevista emitida esta mañana por Radioinforme 3 en Cadena 3 Rosario.

"Ahora las exportadoras deberán buscar granos para exportar. Entiendo a los productores, pero no creo que el valor sea igual al que tenía antes de bajar las retenciones, será más alto, considerando una retención menor”, precisó Francos.

Luego de que el gobierno haya establecido por decreto la eliminación temporal de las retenciones a los granos y los subderivados, medida que duró solo 3 días, la reacción de los productores desató una ola de críticas al gobierno.