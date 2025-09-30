Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández



Las definiciones de GDR

El periodista consultaba con su informante en el Ejecutivo sobre algunas declaraciones del intendente Guillermo De Rivas durante la presentación de un convenio con la Defensoría del Pueblo.

P: Lo escuché al intendente (Guillermo De Rivas) saliendo a bancar el registro de las cámaras en la Central de Monitoreo para el cobro de multas.

I: ¿Y por qué no lo haría? Si es una decisión suya.

P: Está bien, pero no esperaba declaraciones así en plena campaña y cuando por ahí hay sectores que lo cuestionan.

I: Yo creo que respondió bien y sin darle de comer a la oposición. Dice que la idea no es sancionar por sancionar, sino ordenar la ciudad. En definitiva, es lo que buscan todos. Incluso remarcó que el objetivo sería llegar a “recaudación cero”, como para dejar claro que no se trata de engrosar las arcas.

P: Para que eso ocurra, no debería haber multas. ¿O no?

I: Lamentablemente, siguen ocurriendo. ¿Vio los números de la última semana? Las infracciones se superan semana a semana. El intendente les da mucha importancia a las cifras y dijo que el 95% de los accidentes se deben a causas humanas y no mecánicas, y que la clave es cambiar hábitos.

P: Para eso falta capacitación también…

I: Se está trabajando en todo aspecto, desde la formación hasta la obra pública para mejorar el tránsito.

P: Justamente de eso escuché que le preguntaron, recordando el accidente fatal de hace unos días en Reforma Universitaria y la obra integral que se viene postergando en ese sector.

I: Es como dijo: mientras no haya financiamiento, no arranca. Teléfono para Nación.

P: ¿Alguna definición más?

I: Tema recaudación, negó que el municipio vaya a ofrecer nuevos planes de pago de impuestos. Para aclarar, ahora que Provincia largó planes. Dijo que Río Cuarto ya tiene las mismas facilidades y no hace falta más.



¿Cerca del retorno de los vuelos?

La periodista dialogaba con el informante sobre la expectativa de que regresen los vuelos a Buenos Aires en el Aeropuerto local.

Informante: Parece que volvió a hacerse una movida grande como el año pasado para pedir que vuelvan los vuelos. Más allá de las instituciones como la cámara hotelera y el Consejo Económico y Social, la comunidad regional de Río Cuarto, que tiene casi 30 municipios, se plegó al reclamo.

Periodista: Me parece bien. Después de todo no es un servicio que no solo beneficia al Gran Río Cuarto sino a toda la región. Me dio la impresión de que al principio habían sido pocos los intendentes que salieron a plantear esto, ¿puede ser?

I: Lo que pasa es que había que esperar a que efectivamente se terminaran las obras y ver si el gobierno nacional cumplía con el compromiso. (Luis) Petri había dicho que el aeropuerto iba a recuperar su carácter mixto. Y en teoría, iba a ocurrir en septiembre. Pero bueno, pasaron cosas. Ahora parece que el intendente está cerca de firmar un acuerdo con Aerolíneas.

P: ¿Se mantendrá lo del financiamiento de la provincia? En cuanto al subsidio.

I: Calculo que sí, que se seguirá haciendo cargo la Provincia. Si fuera la Muni, se armaría el mismo revuelo que en el primer acuerdo del año pasado. De cualquier manera, el tema va a volver a generar opiniones diversas en el Concejo pero primero lo primero: a cruzar los dedos para que el servicio vuelva y rogar que no se interrumpa en el corto plazo.