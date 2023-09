Enroque Corto

Alta Gracia en debate

Tiempo de debates en Alta Gracia, donde se renuevan autoridades municipales el 17 de septiembre. Luego del debate de candidatos que organizó el PIT del Ipem 97, hoy se llevará a cabo otro intercambio de los aspirantes a la intendencia de la ciudad del Tajamar, pero esta vez organizado por el Colegio de Abogados de la ciudad. Será a las 20 horas.

Informante: A full con los debates en Alta Gracia.

Alfil: Ya veo, el que organizó el PIT fue un éxito. Fueron siete de los ocho candidatos. Solo faltó el del Partido Humanista, Héctor Andrada.

Informante: Tal cual. En el de hoy, los anfitriones son, además del Colegio de Abogados, el Centro de Comercio y el Rotary Club. El evento lleva el nombre de "Encuentro de Instituciones y Candidatos 2023".

Alfil: Bien, repasemos los candidatos.

Informante: Amalia Vagni (Alta Gracia Cambia), Darío Cuffa (Partido Demócrata), Héctor Andrada (Partido Humanista), Juan Pablo Ruarte Moyano (Encuentro Vecinal Córdoba), el actual intendente Marcos Torres Lima (Hacemos Unidos por Córdoba), Ricardo González (Juntos por Alta Gracia), Rodolfo Uranga (Raíz Popular) y Víctor Hugo Moreyras (Unión Popular Federal).

Por Bullrich, Rossi apuró fuerte a Macri

Transcurría la sesión en la Unicameral y el legislador radical Dante Rossi agarró Twitter, hoy ‘X’. Por esto, el informante de la Legislatura llamó al periodista.

Informante Legislativo: ¿Está?

Periodista: Sí, ¿qué cuenta?

IL: Acá, como cada miércoles en la sesión. Le dejo una perlita. ¿Vio lo que puso Dante Rossi en Twitter?

P: ‘X’…

IL: Bueno, usted me entendió. Sí, ahí. Anote. “Querido Mauricio Macri estamos compitiendo contra un dirigente autoritario, que busca liquidar la salud y la educación pública, que quiere volver al fracasado sistema de las Afjp que tanto daño hizo a los jubilados y que promueve la libre portación de armas”.

P: Ah, bueno…

IL: Y agregó “que propone la comercialización de órganos y que busca dejar a los que menos tienen librados al azar. La Argentina no soporta un nuevo fracaso. No puede aplicar recetas que implican un salto al vacío y una nueva frustración. Te pido que hagas un claro y contundente llamado a trabajar por el triunfo de Patricia Bullrich y que te sumes activamente a la campaña. Juntos por el Cambio es la única coalición que puede cambiar la Argentina”. Linda apurada del ‘Colorado’. Lo dejo.

Malena entra a la cancha; Vigo ya la cruzó…

En el peronismo se renovó el cruce entre Malena Galmarini y Alejandra Vigo. Pero, el informante del peronismo llamó al periodista para contarle la trastienda.

Informante PJ: ¿Cómo anda? Usted siempre bien, con muchas cosas, mucho trabajo…

Periodista: Se hace lo que se puede…

IPJ: Le cuento algo que se comenta en Buenos Aires. Entra en juego Malena y no descarte a Córdoba.

P: A ver, explique.

IPJ: Esto es así, yo no descartaría que Malena, la esposa de Sergio Massa, haga un desembarco en Córdoba para repasar tropa y respaldo. Y hasta con algunas entrevistas también.

P: Ahora lo entendí.

IPJ: Y parece que en El Panal ya se enteraron…

P: ¿Por?

IPJ: En Twitter, Alejandra salió a cruzarla fuerte. “La titular de Aysa gastó 26 millones de dólares para comprar autos a 90 días del fin de su gestión. Los argentinos tienen que saber que esto lo paga todo el país con subsidios inequitativos de la Nación para una empresa que solo presta servicios en Amba”. Más capítulos de una vieja fricción. Lo dejo.

P: Abrazo.

El Suoem… ¿a la carga?

El informante gremial envió al periodista una impresión de pantalla de la última publicación del sindicato en Instagram. El periodista, curioso por naturaleza, preguntó de qué trataba el asunto.

Informante Gremial: Atienda a esto, la Comisión Directiva del Suoem declara el estado de alerta y convoca a una sesión del cuerpo General de Delegados para este jueves. ¿Le paso el temario?

Periodista: Por favor.

I.G.: Anote: Devolución de las 7ma hora, Regularización de los compañeros precarizados, blanqueo de ítems salariales, incumplimientos a la normativa de excepción de pago de Ganancias, incumplimiento en la firma de orgánicas, mora extrema en la firma de expedientes, incumplimientos de los Secretarios en los compromisos asumidos.

P.: A la pelota. Parece que hay cosas que prefieren no decir… Igual, ¿lo de la 7ma hora es una broma? ¿Por qué no reclamaron cuando había campaña? No creo que a Daniele se le olvide que ese es el momento de mayor debilidad del Ejecutivo para apretar….

I.G.: Mire, para mí esto es circo. Recuerde que esta semana se anunció el pase a planta de 98 compañeros. ¿Sabe por dónde viene la mano? Hay sospechas de quién armó ese listado…

P.: Aclare, ¿lo está afirmando, o es sólo un pálpito suyo?

I.G.: Es el pálpito de muchísimos compañeros…

Batakis sobre Massa

El día después del paso de Patricia Bullrich por Rio Cuarto donde enunció propuestas para el campo, la presidenta del Banco Nación de la Argentina, Silvina Batakis, se refirió al modelo que propone el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Informante: Batakis habló con una radio local y dijo que Massa apuesta por un modelo de consolidación de las “reservas en el BCRA, con incremento de las exportaciones agrarias, la industria del conocimiento y el turismo, con más estímulos e incentivos”.

Periodista: Y también retrucó las propuestas de Javier Milei, ¿no?

I.: La fugaz ministra de economía, consideró que no hay que dinamitar nada, sino hacer más eficiente el Estado para que sea más eficaz en las políticas que se proponen y que en ese sentido, Massa tiene una propuesta sólida en clave productiva y federal.