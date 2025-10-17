Confirmado: Juan Negri asume en el Ersep

Entra Negri y sale Cortés Olmedo. Ya está todo listo para que la silla en el directorio del Ersep sea ocupada por el exconcejal radical.

Provincial17 de octubre de 2025Carolina BiedermannCarolina Biedermann
juan-negri (3)

Por Carolina Biedermann

En diciembre Juan Negri, dirigente radical de la capital, asumirá una vocalía en el Ersep en reemplazo del mestrista, Facundo Cortés Olmedo, a quien se le vence el mandato el 28 de ese mes. La medida se enmarca como parte de un acuerdo sellado a principios del 2025 con el deloredismo qie adelantó en su momento Alfil. El cisne negro que la UCR evita que aparezca es el del factor electoral de octubre. 

Los trámites ya están iniciados y Negri aguarda la fecha mencionada para sellar el acuerdo y asumir esa banca. Pero como sucede siempre en el radicalismo, se festeja cuando la firma está labrada. 

Según indican los boinablancas, lo único que podría entorpecer el proceso y marcar un cambio de rumbo, en un acuerdo que data de largo tiempo, es el factor 26 de octubre. “Un batacazo de Mestre es lo único que podría generar algo distinto. Por ahora está todo cerrado”. 

Según expresan, esta es una de las jugadas del radicalismo, de la línea de De Loredo, para empezar a ocupar lugares estratégicos, bajo el mismo objetivo: la construcción política de cara a las elecciones 2027.

Cabe destacar también, que el exconcejal Negri pretende jugar la partida en la capital. Es uno de los principales aspirantes en el radicalismo que pretende ser candidato a intendente. El propio Negri fue jefe de campaña de Rodrigo De Loredo, en el 2023, en la Capital. 

Los mandatos en el Ersep duran cinco años, por ley. El directorio está integrado por un director y seis vocales. Entre estos últimos, tres son del oficialismo que gobierna en la Provincia, uno es un “representante del pueblo”, designado en una asamblea, y los otros dos se reparten entre las dos primeras minorías en la legislatura. En este caso será uno por el Frente Cívico, y el otro por la UCR.

En el caso del Frente Cívico, confirmaron que seguirá al frente de la banca que le corresponde a este partido, Rodrigo Francisco Vega.

Otro de los factores que se avizoraban en el año, que podía haber llegado a entorpecer este traspaso de mando, era el cierre de listas y el factor Milei. Finalmente, la definición de las nóminas terminó de la manera menos esperada, para los radicales. El foco del mestrismo y de sus aliados se puso en la elección, y el acuerdo se mantuvo.

De este modo, y si todo sigue en marcha, el negrismo cumplirá con uno de sus objetivos. El de conquistar un nuevo espacio en Córdoba. El que quedará pendiente, y parece que descartado, es el de Mario Negri, quien pretendía integrar la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo con rango constitucional que se encarga de asistir al Congreso en el control externo de la administración pública nacional.

Según transcendió desde fuentes nacionales, Emilio Monzó encabeza la carrera por ocupar ese lugar. Incluso, hilando más fino, y entre diálogos de pasillos, los operadores de Negri padre, en la Nación habrían decidido trabajar para Monzó. 

 
 
 

Te puede interesar
ilustra-schiaretti-y-de-la-sota-a-la-ruleta-17

El 17-O pone la campaña en cuenta regresiva

Felipe Osman
Provincial17 de octubre de 2025

El Día de la Lealtad marca el inicio del sprint final. Provincias Unidas lo celebra en Juniors, junto a los gremios; y activa micro-actos en las seccionales. El domingo, acto de la Juventud en el Hindú. Luego, recorridas. Y cierre el miércoles en la Plaza de la Música. Natalia conmemora la fecha en Río Segundo.

17-10-(1)-CALERA

La Calera aprobó un régimen de incentivos para inversiones y se consolida como polo productivo de Sierras Chicas

Redacción Alfil
Provincial17 de octubre de 2025

El intendente Fernando Rambaldi elevó al Concejo Deliberante de La Calera un proyecto de ordenanza que originó el Régimen de Promoción de la Economía Barrial y el Régimen de Simplificación e Incentivo para el Crecimiento Económico Local, un plan integral destinado a atraer inversiones, generar empleo y aliviar la carga impositiva sobre las pymes.

Lo más visto
WhatsApp Image 2025-10-15 at 10.36.26 AM

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto16 de octubre de 2025

Natalia de la Sota y las ausencias en Diputados… | Cossar y un respaldo a Laje que trajo comentarios | Cossar y un respaldo a Laje que trajo comentarios | Schiaretti apunta al plan económico | Limia en la IA | Propuesta contra femicidios

foto-p4

Ciudades Unidas, “la brigada B” de Provincias Unidas

Yanina Soria
Provincial16 de octubre de 2025

En el sprint final de la campaña, los intendentes del interior movieron su última ficha: presentaron la pata municipal del armado de los gobernadores. El cordobés Daniel Passerini y el rosarino Pablo Javkin encabezan un bloque de 500 alcaldes. Apoyo electoral y agenda post 26-O.