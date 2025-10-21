Scott Bessent: "No queremos otro estado fallido en América Latina"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se refirió al acuerdo de estavilización económica entre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y elogió las reformas de la administración de Javier Milei.

Las declaraciones llegan horas después de que el propio Donald Trump dijera que los argentinos "están muriendo" para justificar la ayuda estadounidense a Argentina. En ese marco, Bessent también escribió el mensaje en dirección a la interna republicana y volvió a señalar de que no se trató de un "rescate".

.@POTUS @realDonaldTrump’s America First economic agenda has already provided over $2 trillion in tax cuts for middle class Americans, lower taxes and less red tape for small businesses, and the strength on the world stage to both counter our adversaries and support our allies.… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 21, 2025

"La agenda económica de América Primero de Donald Trump ya ha proporcionado más de $2 billones en recortes de impuestos para los estadounidenses de clase media, impuestos más bajos y menos trámites burocráticos para las pequeñas empresas, y la fortaleza en el escenario mundial para contrarrestar a nuestros adversarios y apoyar a nuestros aliados", especificó Bessent en su cuenta de X.

"Mientras trabajamos para estabilizar y asegurar el hemisferio occidental y hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro, el Tesoro ha firmado un acuerdo de estabilización económica con el Banco Central de la Argentina. Los esfuerzos del presidente Javier Milei para revertir las décadas de declive de su país, derivadas del izquierdismo radical del peronismo, son cruciales. La Argentina ahora tiene la oportunidad de alcanzar la libertad económica, y nuestro acuerdo de estabilización es un puente hacia un futuro económico mejor para la Argentina, no un rescate", amplió el secretario del Tesoro.

En ese marco elogió al presidente Javier Milei, y afirmó que el mismo "ha trabajado arduamente para revertir las políticas económicas irresponsables previas" en referencia al "gasto excesivo, la irresponsabilidad fiscal y el endeudamiento imprudente.Justo este mes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) reiteró su pleno apoyo al sólido programa económico de la Argentina", continuó Bessent.

El gobierno estadounidense remarcó además que la estabilidad de Argentina es de "interés estratégico" para Washington, al sostener que "no queremos otro Estado fallido en América Latina. Una Argentina fuerte y estable, como buen vecino, es fundamental para la seguridad y la prosperidad de la región".

Finalmente, el mensaje destacó que "el presidente Trump está liderando el camino en el hemisferio occidental" y que su administración "apoya plenamente las reformas y la estrategia fiscal prudente del presidente Milei para hacer a la Argentina grande otra vez" (Make Argentina Great Again).