El Ente Metropolitano de Córdoba realizará el primer encuentro de juventudes

El Ente Metropolitano de Córdoba llevará a cabo el Primer Encuentro Metropolitano de Juventudes 2025. La propuesta busca generar un espacio plural de diálogo, formación y articulación que permita reflexionar sobre los desafíos comunes que atraviesan las juventudes en la región, y diseñar propuestas que incidan en la agenda pública.

El mismo se realizará el 1 de noviembre en el Complejo Ferial Córdoba y reunirá a jóvenes, representantes de centros de estudiantes, clubes, cooperativas, organizaciones sociales, políticas, religiosas, culturales y ambientales.

El ente convoca a personas de entre 16 y 35 años de las 27 localidades que integran la región. La jornada contempla una instancia de trabajo en los siguientes ejes temáticos: Empleo y futuro del trabajo, Bienestar, salud mental y consumo problemático, Participación democrática y ciudadanía, Ambiente y movilidad metropolitana.

Cada eje contará con paneles de expertos, referentes territoriales y jóvenes moderadores, seguidos de laboratorios participativos donde se elaborarán propuestas concretas de políticas públicas. Estos formarán parte del Banco Metropolitano de Proyectos.

Además, el encuentro busca visibilizar las expresiones culturales, productivas y sociales de las juventudes del territorio, para fortalecer redes y promover una visión compartida del desarrollo metropolitano.

Además del Ente Metropolitano Córdoba, eforo es organizado con el acompañamiento de la Municipalidad de Córdoba, a través de la subsecretaría de Desarrollo Metropolitano, las áreas de juventud de los municipios que integran el Ente, sumado el acompañamiento de diversas organizaciones juveniles y comunitarias como MUNASUR y SCOUTS Argentina.

Con cupos limitados, las inscripciones se pueden realizar desde aquí: https://forms.gle/fJJ37QEDJp5tCRwf7 .

Por cualquier consulta, los interesados pueden escribir a [email protected]