PJ massista Córdoba convocó a acto del “peronismo unido” en CABA

Por Bettina Marengo

Sergio Massa relanzará su candidatura este fin de semana en Tucumán con un encuentro con gobernadores del PJ que será hoy, una cena ultra política en la casa del gobernador Juan Manzur y un acto el sábado, donde también lo acompañarán los mandatarios del Norte Grande y parte de la dirigencia nacional alineada a Unión por la Patria. Para el objetivo de llegar a la segunda vuelta con el ultra derechista Javier Milei, el candidato del oficialismo apuesta subir ocho puntos desde el 27,5 por ciento que obtuvo en las PASO: la meta es sumar cuatro en la zona norte del país y otros cuatro en la provincia de Buenos Aires. Córdoba, por ahora, no asoma como prioridad por las características propias anti K y antiperonismo nacional del electorado cordobés y, con un gobernador-candidato presidencial, Juan Schiaretti, patrullando a sus electores con todo el aparato de Hacemos Unidos por Córdoba en ebullición.

Esto no significa que el massismo no esté trabajando en Córdoba, provincia a la que el ministro de Economía piensa volver en al menos dos o tres oportunidades antes de las elecciones del 22 de octubre, pero en la que va a desembarcar con todo en caso de un ballotage en búsqueda del voto de Schiaretti. Según los encuestadores, algo del voto schiarettista va a migrar a Massa, de ahí la estrategia del Frente Renovador y del PJ que acompaña en la provincia de presentar la figura del fallecido ex gobernador José Manuel de la Sota como dirigente emblema del espacio en Córdoba.

Ayer, al cierre de esta nota, comenzaba una reunión de trabajo en un local de Apyme, de la que participaron representantes de varios de los partidos políticos que integran la alianza Unión por la Patria y dirigentes políticos del peronismo nacional. Fue pedida por el armador del Partido Renovador para Córdoba, Juan Jose Alvarez, que busca empezar a ordenar el rompecabezas del espacio nacional en Córdoba. El diputado Eduardo Fernández estuvo en el armado de la juntada, de la que se bajaron, o amenazaron bajarse, varios de los partidos de la coalición, los más cristinistas y/o más refractarios a la peronización delasotista de UP. El dato es que no habría sido convocada la candidata a diputada nacional Gabriela Estevez, ni la dirigencia de La Cámpora. En cambio, sí asistió la legisladora provincial Tania Kyshakevych, que actúa como vocera del PJ massista y está convocando al PJ Córdoba a un acto “de unidad peronista” con Massa en Buenos Aires, el próximo 12 de septiembre a las 19 horas. “Unidad del peronismo. La Patria te necesita”, dice el flayer de la difusión que también hicieron circular desde el Frente Renovador de Buenos Aires, pieza que empieza con la foto del tigrense y termina con la de De la Sota.