El cordobesismo se abraza al bloque Provincias Unidas para licuar derrota local

Gabriel SilvaProvincial27 de octubre de 2025
La contundencia en el triunfo de La Libertad Avanza sobre Provincias Unidas en Córdoba obliga al oficialismo mediterráneo a un reseteo urgente del modelo. El fracaso del novel frente en Córdoba y Santa Fe desnuda la debilidad de los espacios de centro.
Carolina BiedermannProvincial27 de octubre de 2025
La Lista 3 le sacó el maquillaje de las alianzas a la UCR de Córdoba y expuso la crisis institucional que atraviesa el partido. Fracaso: por primera vez desde el regreso de la democracia, el radicalismo se quedó sin representación nacional por Córdoba en Diputados.
Bettina MarengoProvincial27 de octubre de 2025
Con el mayor crédito del oficialismo al tope de la lista, el oficialismo apenas superó la última performance en elecciones de medio término. Antikirchnerismo cordobés, estrategia en discusión y un Schiaertti que demostró no ser invencible. Los popes se aferraron a la narrativa de los tres diputados logrados y el bloque de seis en el Congreso.
Felipe Osman27 de octubre de 2025
La Libertad Avanza aplastó al peronismo 42 a 28. La canasta que construyó Bornoroni consiguió atrapar los votos de Milei, y el resultado del test match Roca-Schiaretti convalidó su estrategia. La marca sigue vigente en Córdoba, y si el Gobierno Nacional es exitoso, hallará tierra fértil para un proyecto provincial.
Yanina SoriaProvincial27 de octubre de 2025
La diputada logró retener su banca y se coló en el podio. Mensaje hacia la interna del peronismo y un aviso de que habrá Defendamos Córdoba para rato. El proceso de introspección que se viene y una ambulancia que ya está encendida.