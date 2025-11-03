Procesaron a Oscar Gonzalez por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
El juez federal Vaca Narvaja confirmó el procesamiento por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y además fue imputado por omisiones y falsedades en sus declaraciones patrimoniales; la causa se originó tras el accidente en las Altas Cumbres03 de noviembre de 2025Redacción Alfil
Tras meses de investigación sobre las supuestas actividades ilícitas del exfuncionario Óscar González, el juez federal Hugo Vaca Narvaja lo procesó por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En tanto, el fiscal federal Maximiliano Hairabedian lo imputó por omisiones y falsedades en sus declaraciones juradas patrimoniales.
La causa comenzó tras el accidente en las Altas Cumbres, ocurrido el 29 de octubre de 2022 —hecho por el cual enfrenta cargos por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas—, cuando la legisladora del MST Luciana Echeverría planteó dudas sobre el patrimonio del exlegislador.
Según afirmó el fiscal federal a los medios, se detectaron incrementos patrimoniales que no se condicen con los ingresos declarados por González durante su extensa trayectoria en cargos públicos. También es importante destacar las irregularidades en las declaraciones patrimoniales, que son parte fundamental del caso.
A su vez, confirmó que el juez federal Hugo Vaca Narvaja dictó el procesamiento de González, validando así la investigación. "El juez federal ordenó el procesamiento del imputado por los delitos que había imputado la fiscalía", explicó el fiscal a Cadena 3.
Además, Hairabedian añadió que los funcionarios públicos deben justificar el incremento patrimonial que no se explique con los ingresos. "Pedimos que se intimen a explicar el origen del aumento de su patrimonio, y a juicio de la fiscalía no lo hizo", señaló, apuntando que por esto se llevó a cabo la imputación.
En tanto, pese a que la defensa de González —los abogados Ortiz Pellegrini y Ortiz Morán— apeló el procesamiento, argumentando que fue víctima de errores en la valoración de sus bienes, la fiscalía sostiene que esto forma parte de un posible lavado de activos. "Hemos detectado omisiones, inconsistencias y algunas falsedades", destacó Hairabedian.
Ahora, la Cámara Federal de Apelaciones revisará el procesamiento, mientras que el Juzgado Federal programará la declaración indagatoria del exlegislador del PJ por nuevas imputaciones.
Enroque Corto
La salida de Francos: mal, pero no tan mal | Avanza la causa de Luz y Fuerza | Brindis mestrista | Ruido legislativo
El llaryorismo jugó en elecciones para Magistratura y perdió lista de Tarditti
Por primera vez no se eligió por asamblea sino por voto secreto el representante del fuero penal en el estamento de los jueces y magistrados en el organismo constitucional. Ganó la fiscal Batistelli, y perdió la lista donde estaba Gavier. El entorno chico de Llaryora miró de cerca el proceso. Una mujer para presidir el TSJ en 2026.
Juez y Picat esbozan un plan para hacerle frente al peronismo
Convocarán a Bornoroni y a la UCR para empezar a darle forma a una megaalianza, pensando en la batalla por la gobernación provincial en 2027.
Con la presidencia del bloque en dudas, Schiaretti toma distancia (España)
El diputado electo desarrollará desde mañana agenda institucional en Madrid y Barcelona. Alejado, por ahora, de las conversaciones por la reorganización del bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto. ¿Sale Encuentro Federal y entra Provincias Unidas?, incertidumbre.