Procesaron a Oscar Gonzalez por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

Tras meses de investigación sobre las supuestas actividades ilícitas del exfuncionario Óscar González, el juez federal Hugo Vaca Narvaja lo procesó por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En tanto, el fiscal federal Maximiliano Hairabedian lo imputó por omisiones y falsedades en sus declaraciones juradas patrimoniales.

La causa comenzó tras el accidente en las Altas Cumbres, ocurrido el 29 de octubre de 2022 —hecho por el cual enfrenta cargos por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas—, cuando la legisladora del MST Luciana Echeverría planteó dudas sobre el patrimonio del exlegislador.

Según afirmó el fiscal federal a los medios, se detectaron incrementos patrimoniales que no se condicen con los ingresos declarados por González durante su extensa trayectoria en cargos públicos. También es importante destacar las irregularidades en las declaraciones patrimoniales, que son parte fundamental del caso.

A su vez, confirmó que el juez federal Hugo Vaca Narvaja dictó el procesamiento de González, validando así la investigación. "El juez federal ordenó el procesamiento del imputado por los delitos que había imputado la fiscalía", explicó el fiscal a Cadena 3.

Además, Hairabedian añadió que los funcionarios públicos deben justificar el incremento patrimonial que no se explique con los ingresos. "Pedimos que se intimen a explicar el origen del aumento de su patrimonio, y a juicio de la fiscalía no lo hizo", señaló, apuntando que por esto se llevó a cabo la imputación.

En tanto, pese a que la defensa de González —los abogados Ortiz Pellegrini y Ortiz Morán— apeló el procesamiento, argumentando que fue víctima de errores en la valoración de sus bienes, la fiscalía sostiene que esto forma parte de un posible lavado de activos. "Hemos detectado omisiones, inconsistencias y algunas falsedades", destacó Hairabedian.

Ahora, la Cámara Federal de Apelaciones revisará el procesamiento, mientras que el Juzgado Federal programará la declaración indagatoria del exlegislador del PJ por nuevas imputaciones.