Milei disertó en Miami: críticas al comunismo y elogios al capitalismo

Llaryora recupera el PJ (y proyecta sus activos en el partido nacional)
Especial disposición del gobernador para darle vida al partido y recuperar identidad. Cómo compatibiliza con el Partido Cordobés. El interés sobre el PJ nacional.
El presidente participó del America Business Forum (ABF), allí tuvo la oportunidad de brindar un discurso en donde criticó al alcalde neoyorquino.06 de noviembre de 2025Redacción Alfil
Por Redacción Alfil
Este jueves, el presidente Javier Milei disertó ante empresarios en Miami, Estados Unidos. La conferencia se dio a partir del America Business Forum (ABF), evento que se dedica a reunir a referentes de diversos sectores para establecer debates.
“Hoy vengo a decirles que el capitalismo no es mal alguno, sino que es la forma que toma la verdadera justicia en este mundo", fue la introducción que hizo el mandatario argentino a su discurso.
Una de los factores que advirtió el líder de LLA fue el posible ascenso que está logrando el comunismo, según él, el argumento de la izquierda ha ganado la lucha por las ideas, por eso el comunismo está más cerca. "El kirchnerismo ha entrado aquí (Estados Unidos), en algún lugar de la costa", criticó Milei al alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani.
En cuanto a las elecciones legislativas, donde La Libertad Avanza tuvo un gran desempeño, el presidente argentino mencionó que: "lo único que nos guió a nosotros en la toma de decisiones fue los criterios éticos y morales. Los argentinos de bien respondieron contundentemente con un gran triunfo”
Especial disposición del gobernador para darle vida al partido y recuperar identidad. Cómo compatibiliza con el Partido Cordobés. El interés sobre el PJ nacional.
Córdoba figura entre las legislaturas más baratas del país y el oficialismo aprovecha el dato para reafirmar su discurso de eficiencia. El estudio llega en un momento con cambios internos en la Unicameral. Sale Siciliano, se suma Alesandri y esperan a Agost Carreño.
El dirigente de Embalse llegó a la legislatura con una lista K y ayer oficializó su pase a Hacemos Unidos. "Peronismo unido", dijeron en el Panal. Una movida que neutraliza daño legislativo de eventual ruptura de Natalia de la Sota.
Se aprueba la reglamentación y Uber sale a la cancha | Las formas del Presupuesto | Monedas cruzadas
Con el respaldo de los bloques opositores de la Legislatura provincial, un grupo de jubilados, pensionados y retirados provinciales impulsa la restitución de derechos previsionales a través de iniciativa popular. Más de 38 mil firmas están siendo evaluadas por la Junta Electoral Provincial para su certificación