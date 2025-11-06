Milei disertó en Miami: críticas al comunismo y elogios al capitalismo

Por Redacción Alfil

Este jueves, el presidente Javier Milei disertó ante empresarios en Miami, Estados Unidos. La conferencia se dio a partir del America Business Forum (ABF), evento que se dedica a reunir a referentes de diversos sectores para establecer debates.

“Hoy vengo a decirles que el capitalismo no es mal alguno, sino que es la forma que toma la verdadera justicia en este mundo", fue la introducción que hizo el mandatario argentino a su discurso.

Una de los factores que advirtió el líder de LLA fue el posible ascenso que está logrando el comunismo, según él, el argumento de la izquierda ha ganado la lucha por las ideas, por eso el comunismo está más cerca. "El kirchnerismo ha entrado aquí (Estados Unidos), en algún lugar de la costa", criticó Milei al alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani.

En cuanto a las elecciones legislativas, donde La Libertad Avanza tuvo un gran desempeño, el presidente argentino mencionó que: "lo único que nos guió a nosotros en la toma de decisiones fue los criterios éticos y morales. Los argentinos de bien respondieron contundentemente con un gran triunfo”