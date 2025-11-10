Dos semanas después de las legislativas: Villa María anuncia bajas de tasas y reestructuración

Han pasado dos semanas desde que las urnas hablaron el 26 de octubre, y en Villa María ya hay respuestas políticas concretas. Mientras el mapa electoral sigue siendo analizado en mesas de café y reuniones partidarias, el intendente Eduardo Accastello decidió no esperar y traducir el resultado en medidas que impactarán directamente en el bolsillo de los villamarienses y en la estructura del Estado municipal. Una movida rápida que busca capitalizar el mensaje que dejó una elección donde La Libertad Avanza se impuso por más de 20 puntos en la ciudad.

La interpretación del voto

Accastello no esquivó el tema electoral. “He escuchado lo que el domingo expresó el pueblo argentino. En cada oportunidad que me tocó gobernar los contextos fueron difíciles, pero siempre aprendí del pueblo y transformé sus mensajes en acción y gestión para los villamarienses. Los vecinos votan en cada elección lo que sienten que puede dar respuesta a sus demandas, y nuestra tarea es escuchar y cambiar con hechos y políticas públicas”.

La frase resume una estrategia: no negar el resultado ni buscar explicaciones alternativas, sino apropiarse del mensaje y convertirlo en agenda. El intendente fue más allá: “Queremos que a los argentinos les vaya bien, que resurja el empleo privado, que nuestras empresas sean competitivas internacionalmente y que los salarios y jubilaciones recuperen su valor real. Villa María acompañará ese rumbo sin resignar su sueño de seguir siendo una de las ciudades más importantes y humanas de la Argentina”.

La traducción política es clara: Villa María no va a ir contra la corriente. Va a leer el contexto y adaptarse.

Menos impuestos, coordinación con Nación

La primera medida concreta es la reducción de tasas municipales, que será incorporada en la Tarifaria 2026. La baja impositiva estará focalizada en “aquellos sectores que tienen vocación de acompañar el crecimiento y crear empleo en blanco”, según precisó Accastello. El sector turístico fue mencionado explícitamente.

No es un anuncio menor. Implica modificar el proyecto de presupuesto y hacerlo en sintonía con el discurso que ganó en las urnas: menos Estado, más incentivos al sector privado que genera empleo formal.

El intendente también adelantó que aguardará las reformas estructurales que se discuten a nivel nacional (en materia laboral e impositiva) para luego adecuar las normativas locales. Es decir, Villa María coordinará con Nación y buscará aprovechar los cambios que vengan desde arriba.

Achique del Estado

El intendente villamariense confirmó cambios en el Parque Industrial, el Ente de Deportes y Turismo, y el Mercado de Abasto. “En el marco del decreto 70 de Presidencia de la Nación y el decreto 229 de la Provincia, avanzaremos en la adecuación legal y administrativa. Vamos a reducir los costos y ser más operativos”, explicó.

La lectura es directa: achicar el Estado. No es un eslogan, es una decisión administrativa concreta que impactará en el organigrama municipal.

Dos semanas después de las legislativas es un momento particular para hacer estos anuncios. El resultado electoral todavía está fresco, pero ya pasó el ruido inicial.

Accastello está capitalizando el mensaje electoral mientras todavía resuena. La lectura es que el humor social pide cambios, y que quien se mueva rápido en esa dirección tendrá ventaja política.

Vivienda y obras

Entre los anuncios hay uno que puede ser clave de cara al 2027: la firma de un acuerdo con el Banco Hipotecario que permite retomar el loteo Procrear que había quedado trunco. Son más de 650 lotes que se pondrán a la venta.

El loteo Procrear era una promesa incumplida del kirchnerismo. Accastello lo retoma y lo presenta como respuesta concreta a la demanda de acceso a la vivienda.

También se anunció la ampliación del presupuesto de obras: pavimentación, mejoras en accesos, Circunvalación, Avenida Savio. El relato es el de una ciudad que crece y se moderniza.

El intendente también exhibió músculo fiscal. Recordó que cuando asumió en 2023, la ciudad tenía una deuda de 5.500 millones de pesos, y que logró el equilibrio y superávit sin emitir deuda ni bonos.

La estrategia detrás de los anuncios

En dos semanas pasó del resultado electoral a medidas concretas. Eso habla de una lectura clara del escenario y de una decisión de pasar a la acción.

Accastello ensaya una fórmula: pragmatismo, alineamiento con el discurso nacional y gestión concreta. De cara al 2027, estos movimientos dibujan un perfil político: el que escucha, el que se adapta y el que no teme tocar la estructura del Estado.

La pregunta que queda abierta es si otros intendentes harán movidas similares. Por ahora, el intendente tiene una agenda post-electoral definida.