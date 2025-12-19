Villa María se movilizó contra la reforma laboral

Por. Florencia Coria

Villa María se sumó este jueves a la jornada de protesta nacional convocada por la CGT contra la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y que fue tratada en el Senado.

Con una convocatoria en Plaza Centenario a las 19:30 horas, un centenar de vecinos se concentraron en la tradicional esquina de Buenos Aires y General Paz, demostrando la fuerza del movimiento obrero organizado de la ciudad.

La movilización contó con el respaldo de CGT, ATE, CTA, SADOP, Sindicato del Seguro, Camioneros, Cispren, UOCRA, SMATA, AOITA, Sindicato de Viajantes, Centro de Empleados de Comercio y la APDH.

“Convocamos a todas las instituciones, incluso hemos hablado con la UNVM y la UTN, con el PJ, con el Colegio de Abogados, porque esta situación nos compete a todos”, expresó el secretario general de la CGT Villa María, Edgardo Garmendia.

Una reforma que afecta a todos

Garmendia fue contundente al enumerar los principales puntos que preocupan al movimiento obrero. “El Gobierno Nacional ha enviado un proyecto de ley de más de ciento setenta páginas, en cada uno de los artículos son retroceso para los derechos de los trabajadores”, advirtió.

El dirigente destacó que “se excluyen de las indemnizaciones los conceptos de aguinaldo y de vacaciones”. Además, “los convenios colectivos van a ser fuera de empresa, sabiendo la fragilidad que eso ocasiona, y este convenio por empresa va a ser superior a la ley y al convenio nacional”.

También mencionó: “Las asambleas que deben ser autorizadas y se descuentan las horas, los bloqueos pasan a ser faltas graves con ocasión de despido, salarios dinámicos por méritos”. Y agregó: “Los aportes patronales al ANSES irían a un fondo común para garantizar indemnizaciones, eso afectaría terriblemente a las cajas jubilatorias, implica más de mil quinientos millones de dólares al año”.

“Los mártires de Chicago fueron asesinados porque reclamaban la jornada laboral de 8 horas y desde ahí la historia le ha costado vida al movimiento obrero para lograr cada uno de los derechos que hoy se perciben”, recordó.

El peligro del desconocimiento

Uno de los puntos más preocupantes es el desconocimiento sobre las implicancias reales, planteó el gremialista. “Ha calado profundamente el odio, el partidismo y hoy no se está evaluando ni investigando el significado”, sostuvo.

“Hay algunos medios engañosos, algunos políticos que tratan de confundir a la gente diciendo que no va a afectar”, advirtió. El dirigente fue categórico: “Nos hemos asesorado con varios abogados, entre ellos la presidente del Colegio de Abogados de Villa María, y han considerado que una ley no puede coexistir con otra del mismo tenor. En el momento de que se rescinda algún contrato laboral, ¿qué ley se va a aplicar? No pueden coexistir dos leyes”.

El banco de horas y la vida cotidiana

Garmendia destacó el “banco de horas”, que quedaría “a criterio exclusivo del patrón de decirte hoy te necesito 12 horas y después te las devuelvo. Sabemos bien que en la práctica no sucede como lo plantean. Vas a ser dependiente de la actividad de la empresa, y eso afecta directamente las relaciones”.

“Hoy el sueldo no alcanza y muchos compañeros tienen que rebuscársela haciendo una changa. Influyen directamente en tus horas, en tu día, para estar con tus hijos. Realmente esto es un desastre”, expresó.

Unidad sindical

En la multitudinaria movilización que colmó la Plaza Centenario, los referentes sindicales ratificaron las razones de la protesta. "Nuestra intención es manifestarnos contra todos los artículos que comprenden esta reforma laboral o, como decimos, esta modernización de la esclavitud", expresó Garmendia ante los presentes.

La convocatoria no se limitó a trabajadores sindicalizados. Comerciantes, universitarios, docentes y ciudadanía se hicieron presentes en la tradicional esquina de Buenos Aires y General Paz para manifestar su rechazo.

Los nodocentes de la UNVM y de la UTN, que adhirieron al paro nacional de 24 horas, también participaron de la marcha. Desde el movimiento universitario ratificaron su exigencia de que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y expresaron su rechazo a los recortes que afectan a la educación pública.

Un llamado que fue escuchado

La movilización en Villa María reflejó el sentir de una comunidad que salió a defender sus derechos laborales en un contexto de incertidumbre nacional. Garmendia cerró su intervención con un llamado que resonó entre los presentes: “Invitamos a toda la gente a que se instruya, porque muchos compañeros no han tomado dimensión del alcance que tiene este retroceso”.

La Plaza Centenario, ese espacio emblemático donde los villamarienses se reúnen para celebrar alegrías deportivas y manifestar sus reclamos, volvió a ser protagonista de una jornada histórica. La convocatoria logró congregar a trabajadores de todos los sectores, demostrando que la defensa de los derechos laborales trasciende las banderas partidarias y se instala como una preocupación genuina de toda la sociedad.