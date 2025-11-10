Enroque Corto en Río Cuarto

Carolina BiedermannProvincial10 de noviembre de 2025
El diputado confirmó su candidatura a la gobernación, le marcó la cancha a Juez y encendió el motor radical rumbo a las internas para renovar autoridades en 2026. El año que viene promete más fuego que acuerdos en la UCR.
Julieta FernandezRío Cuarto10 de noviembre de 2025
Otro caso de corrupción salpica al PAMI durante la era libertaria. El pasado viernes se llevaron a cabo más de 10 allanamientos en Río Cuarto y la región. Además, el titular de un hospital de día se encuentra detenido en Bouwer. La mira en los ex directores del Pami y un nuevo escándalo que involucra a la obra social.
Yanina SoriaProvincial10 de noviembre de 2025
El intendente volvería esta semana. Nuevo achique en la orgánica y reducción en los gastos de funcionamiento. Se cortan alquileres de inmuebles municipales. La respuesta del passerinismo a las versiones de intervención provincial: ¿por qué repetir la (mala) experiencia de funcionarios heredados?