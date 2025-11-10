Enroque Corto en Río Cuarto

Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Milei vendrá a Río Cuarto por los F-16

El periodista consultaba con su informante sobre una versión que tomó fuerza a fines de la semana pasada sobre la primera visita de Javier Milei al Gran Río Cuarto desde que se convirtió en presidente.

P: Así que Milei viene a Río Cuarto en diciembre. ¿Es cierto que va a aterrizar con los F-16?

I: Confirmadísimo. No sé si bajará del avión ese, pero lo esperamos con las pilchas militares. El otro día lo confirmó el intendente de Las Higueras (Gianfranco Lucchesi).

P: ¿Y cuándo sería eso?

I: El 5 de diciembre, en el Área de Material Río Cuarto. Va a encabezar el acto de recepción de los primeros seis cazas que llegan desde Dinamarca. No es poca cosa para la región. Hace años que el Área de Material no tenía tanto protagonismo.

P: Claro. Hace rato que vienen con las obras en ese lugar.

I: Es una movida que revaloriza la base, y Las Higueras está en el centro del mapa. Ya hicieron obras en la pista y los hangares para recibir a las aeronaves. Incluso uno de los pilotos de la primera dotación es de ahí, Gastón Eccher.

P: Milei en el sur cordobés, mostrando músculo militar y gestión internacional. Quién lo diría…

I: Exacto. El Gobierno nacional quiere que el arribo de los F-16 sea una postal de “reactivación”. Y para la zona, significa movimiento económico, trabajo técnico y un nuevo ciclo de actividad militar. Me sorprende que con todos los palos que le tiraron al Gobierno durante estos dos años, nunca hayan salido a mostrar tanto lo del Área Material. No hacen rutas y tampoco las mantienen, está bien. Pero evidentemente tampoco saben aprovechar lo que hicieron para aminorar el impacto de las críticas.

P: Bueno, pero ahora tienen la oportunidad. Y después del baile que le pegaron a todos en las elecciones.

I: Milei quiere capitalizar eso, creo yo. No sé si aprovechará para venir a recorrer Río Cuarto o si su visita se limitará a la zona de Las Higueras, pero será importante ver qué tiene para decirle a la gente de esta zona que lo viene apoyando pese a todo. Además, la foto va a estar buena: no todos los días el presidente aterriza en el Gran Río Cuarto con seis supersónicos detrás.

“Un año después”

El dirigente oficialista se comunicaba con el periodista y redoblaba la apuesta.

Dirigente: ¿Vio lo de Córdoba capital? Parece que están en una misión por levantar la imagen de la gestión en Río Cuarto.

Periodista: ¿Otra vez con lo de los “trapitos”?

D: Ese fue el primer impulso, pero ahora vino lo de las apps de transporte. Me sorprende mucho que Córdoba hayan tardado tanto en reglamentar Uber. Lo hicieron un año después de nosotros…

P: Son otras las dimensiones, ¿no?

D: Claro, pero en los títulos aparece que la gestión peronista en Río Cuarto lo hizo primero. Suficiente para mí.

P: Es verdad, pero escuché por ahí que no hay que festejar tanto ese tema. Está lo de cuán efectiva ha sido la regulación acá.

D: Bueno, eso es otro tema.

P: Claro, pero el otro día la Municipalidad mandó el informe de los controles de tránsito y contaban que demoraron a varios choferes de apps que no tienen las habilitaciones.

D: Totalmente. Hay que mejorar ese aspecto, pero depende de las empresas y no de nosotros. Entiendo lo que dice y entiendo también que la opo nos pueda salir a buscar por ese tema, pero hicimos y seguimos haciendo el trabajo que teníamos que hacer. El fenómeno de las apps de transporte es algo que no podemos detener, pero al menos tenemos ordenanzas que ponen blancos sobre negros en esta cuestión. Eso no quita que después nosotros nos comamos los insultos del chofer en infracción…

Al rojo vivo

La periodista recibía un mensaje del analista sobre el caso de sobrefacturación en el Pami y las primeras repercusiones durante el fin de semana.

Analista: Se imaginará como está el círculo rojo de la política con todo el tema del Pami. Al rojo vivo.

Periodista: No me sorprendió que se vuelva a hablar del hecho porque ya era de público conocimiento. Pero la cantidad de allanamientos sí me llamó la atención. Dicen que fueron más de 10.

A: Es un caso que claramente ha trascendido las fronteras de Río Cuarto. Hubo allanamientos en otras localidades de la región e incluso en Capital. Hasta el monto de la sobrefacturación ahora es mayor de lo que trascendió en su momento. Casi el triple. Serían más de $1400 millones.

P: Es tremendo.

A: Ahora, quiero ser prudente con esto porque sé que todo está en materia de investigación pero le diría que va más allá de la cuestión geográfica. Hay comentarios que hablan de una cuestión temporal.

P: ¿Cómo es eso?

A: Esta sobrefacturación se comenzó a advertir desde mediados del año pasado hasta mediados de este año Uno piensa que los directores que estuvieron en ese momento evidentemente fallaron. Al menos en lo que es el control. Pero están circulando comentarios que insinúan que esto podría venir de antes o que, por lo menos, no se puede circunscribir solo a la “era libertaria”.

P: Pero los hechos habrían iniciado el año pasado.

A: La sobrefacturación sí. Pero me refiero al tejido de ciertos vínculos que vendrían de antes. Se dice que uno de los allanamientos implicó a un ex director del Pami pero no ha trascendido quién. Se presta mucho para especulaciones. Será cuestión de esperar a que la Justicia actúe pero se imaginará cómo están las cosas. Más con la detención del gerente del hospital de día que fue allanado y la figura de asociación ilícita.

P: Da a pensar que se vienen más imputaciones o incluso detenciones.

A: Es muy probable.

Apareció Avico

El informante llegaba a la periodista luego de la aparición de la diputada nacional, Belén Avico, en un medio local. Avico, quien hizo el pase a La Libertad Avanza, manifestó a LV16 que fue convocada por Patricia Bullrich “para un proyecto que defienda a las pymes”.

Informante: Dice Avico que Bullrich la convocó para un proyecto que defienda a las pymes. Bueno, entonces a mí me convocó Scaloni para el próximo mundial pero como es mucho tiempo afuera del país, le dije que no (risas).

Periodista: Cómo pegó fuerte la reaparición de Avico. Creo que solo la había escuchado hablar después de que fue electa diputada.

I: Quizás su pase a La Libertad Avanza le dio un poquito de alas para salir a defender el proyecto nacional pero me pareció un discurso totalmente vacío. Ya que salió de la madriguera, hubiese esperado algo más de contenido. ¿Será esa ley “anti Temu” de la que se habla? (risas).