Con Rodríguez Machado, la abducción violeta entra en la fase final.

Por Carolina Biedermann

La abducción de los miembros del PRO por parte de los libertarios entró en su fase final en Córdoba. Este martes, la diputada nacional Laura Rodríguez Machado presentó su renuncia al Consejo Directivo Nacional del PRO, formalizando esta gestión para incorporarse plenamente al bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la Nación. Por su parte Macri impulsa una reunión para este miércoles con todos los miembros del Consejo Nacional para volver a rearmar a la tropa.

Laura Rodríguez Machado, bullrichista en Córdoba y diputada nacional que renovará su mandato, habiendo sido elegida por la lista de La Libertad Avanzase sumará definitivamente al bloque con el que vuelve a la Cámara Baja. En una carta dirigida a las autoridades nacionales del PRO, la legisladora justificó su decisión en “una cuestión de respeto institucional y coherencia política”, al señalar que “es de público conocimiento” su incorporación al espacio libertario. Eso sí, por ahora se niega que vaya a renunciar a su afiliación amarilla.

Rodríguez Machado recordó que durante su paso por el Consejo Directivo procuró “actuar con responsabilidad, diálogo y compromiso con los valores fundacionales del PRO”, aunque reiteró su desacuerdo con la intervención del PRO Córdoba, medida que —según advirtió— “desmembró al partido en la provincia y derivó en la peor performance electoral de su historia”.

“Hago responsables de este resultado a quienes eligieron la intervención en lugar de respetar la convocatoria a elecciones internas partidarias”, escribió la diputada, al tiempo que lamentó “si ese camino continúa siendo el elegido”.

En un comunicado posterior, Rodríguez Machado profundizó en los motivos de su alejamiento, al afirmar que su decisión “no responde a un conflicto ni a un desencuentro personal, sino a una convicción política profunda”.

“La Argentina atraviesa un cambio de época, y estoy convencida de que el presidente Javier Milei encarna ese proceso de transformación que millones de argentinos reclamaron durante años”, sostuvo.

La diputada insistió en que su paso responde a una cuestión de coherencia y compromiso con el cambio, y remarcó que “los valores de la libertad, la República y la austeridad del Estado” continúan guiando su tarea pública.

Respecto de la situación partidaria en Córdoba, apuntó nuevamente contra la conducción nacional del PRO, al considerar que “la intervención no mostró voluntad de generar canales de diálogo con La Libertad Avanza”, lo que —según evaluó— privó a los cordobeses de “una opción conjunta, moderna y competitiva”.

“El país cambió. Y cuando la sociedad decide cambiar, no se puede seguir actuando con los mismos reflejos del pasado. La gente espera de nosotros coraje, no cálculo; coherencia, no conveniencia”, expresó.

Por último, Rodríguez Machado aclaró que no devolverá su banca, al señalar que “el PRO no obtuvo ninguna banca en las últimas elecciones” y que fue elegida “por el pueblo cordobés, integrando la lista de La Libertad Avanza, referenciada en su momento con Patricia Bullrich”.

“Seguiré trabajando por Córdoba y por una Argentina basada en la libertad, el orden y la responsabilidad institucional. El verdadero cambio se construye con hechos, no con palabras”, concluyó.

Miradas internas

Fuentes del PRO cordobés expresaron que Rodríguez Machado habría contado con información de primera mano en donde ya le habrían adelantado que el PRO nacional iba a sacarla de su cargo.

Desde el PRO nacional critican duramente el comunicado de la bullrichista diciendo que “es una hipocresía porque todo Córdoba sabe que Rodríguez Machado y (Oscar) Agost Carreño trabajaron juntos para buscar que el PRO no pudiera organizarse- Uno lo hizo para llevarle una ofrenda a Patricia (Bullrich), y el otro para llevarle las ofrendas al peronismo cordobés”, dijo un operador porteño cercano a Macri.

A esto agregó: “sabemos que Laura defendió a Oscar a capa y espada cuando se intervino el partido. Incluso subió un video reprochando la decisión del partido nacional, fueron socios todo este tiempo. Que se vayan ambos, nos pone contentos”, concluyó.

El problema del PRO nacional, es que, en Córdoba, el sello está en manos de Agost Carreño y que Laura Rodríguez Machado no declinó su afiliación.

Macri se rearma

El expresidente Mauricio Macri insiste en rearmar el PRO, en medio de la diáspora dirigencial. La contención de los puros se da en un contexto clave en el que urge volver a reorganizarse para cuidar lo propio. Este miércoles a las autoridades del Consejo Nacional se reunirán con Macri. De Córdoba viajan la concejal Soher El Sukaría y Adela Arning, intendenta de Mendiolaza quien ejerce la función de vicepresidenta del PRO.

Por su parte Arning tiene en agenda una reunión con Diego Santilli, Ministro del Interior, para poner en agenda la ciudad de Mendiolaza