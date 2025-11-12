García Elorrio y el fallo de la Corte: “Nos libera del embudo judicial cordobés”

Con Rodríguez Machado, la abducción violeta entra en la fase final.
Laura Rodríguez Machado formalizó su salida del PRO y se alinea con Milei. Macri pone en marcha el rearme y Soher junto a Arning viajan para reunirse.
El referente de Encuentro Vecinal no descarta apelar a otras jurisdicciones para que investiguen la obra pública en Córdoba. También se refirió a la posibilidad de un convite del juecismo para un gran frente opositor y del papel que tendrá Rodrigo Agrelo tras dejar su banca en la Legislatura.Provincial12 de noviembre de 2025 Gabriela Yalangozian
El exlegislador provincial Aurelio García Elorrio, fundador de Encuentro Vecinal y referente de la asociación civil Acción Solidaria por una Mejor Argentina (ASOMA) celebró el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia. Según se conoció esta semana, el máximo tribunal dejó firme el archivo de tres causas contra las gestiones de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti por presunta corrupción en la obra pública.
Para García Elorrio, el rechazo de la apelación al archivo de las denuncias se debió a un defecto formal, pero lejos de cuestionarlo, el dirigente destacó que la resolución los “libera del embudo judicial cordobés” y abre la puerta para acudir a otras jurisdicciones por fuera de la provincia.
Según explicó, la Corte sólo observó la ausencia de una copia en la presentación, pero no avaló lo resuelto previamente en Córdoba. Para el exlegislador, esto implica que podrán impulsar nuevas investigaciones en distintos tribunales del país y avanzar sobre lo que detectó la Unidad de Información Financiera: “La UIF algo vio. Y vamos a seguir esa línea en otras geografías, porque en Córdoba nunca nos dejaron participar”, aseveró el dirigente.
García Elorrio subrayó que desde la causa Ansenuza ninguna asociación pudo intervenir en expedientes vinculados a presuntos hechos de corrupción en la provincia. Por eso, celebró que ahora tengan margen para retomar el camino judicial por afuera de los fueros cordobeses.
Así lo expresó en su muro de Facebook, horas después de conocerse la resolución de la Corte, y no dejó margen de duda: “Esto no es el principio del fin, sino el fin del principio. Nos hemos liberado de una justicia que mira para otro lado cuando se trata del poder”.
Aunque se guardó reserva sobre los próximos pasos judiciales a seguir, dejó en claro que lejos de desalentarlo, el fallo de la Corte representó para su espacio el “mejor regalo de fin de año”, porque les habilita a insistir en nuevas instancias para que el caso de los gasoductos troncales sea investigado en profundidad.
Una propuesta que será evaluada
Si algo caracterizó al exlegislador durante su carrera política fue enfrentar al oficialismo provincial. Su performance en las urnas le permitió sostenerse como opción válida para los votantes que no comulgan con las gestiones el peronismo cordobés.
Pero si algo sorprendió la semana pasada fueron las declaraciones del senador Luis Juez, señalando que para el 2027 buscará conformar un gran frente opositor donde se unan los dirigentes del Frente Cívico, los libertarios, los radicales y también los de Encuentro Vecinal.
Consultado sobre la posibilidad de formar parte de esta alianza opositora, Gacía Elorrio confirmó que no han recibido aún ninguna invitación que vaya en esa línea. Además, señaló que cualquier acercamiento con otros espacios políticos será evaluado por los órganos internos de su partido: “Cuando llega una propuesta, se analiza. Hasta ahora no recibimos nada”, dijo contundente.
Agrelo y un lugar protagónico
Por último, recordó que, a la luz de la dinámica interna de Encuentro Vecinal, el espacio está preparando la rotación de la banca en la Unicameral: ingresa Gerardo Grosso y sale Rodrigo Agrelo a fin de año.
Sobre este último, adelantó que su función durante el 2026 será trabajar territorialmente para ampliar la oferta de intendentes afines al partido hacia 2027. Sin embargo, el dirigente anticipó que Agrelo regresará a la Legislatura el 10 de diciembre de 2026 “para que el año electoral lo encuentre en un lugar protagónico”.
El viernes ingresa el Presupuesto que será espejado en Milei. Si hay crecimiento, habrá expansión (y obra pública en Córdoba). El sanfrancisqueño se adapta al estado de gracia. Versiones de todo tipo en torno a los ministros de Llaryora. Calvo parece firme en Gobierno y Dellarosa, al menos hasta marzo. El ente unificado ya tendría jefe.
El intendente Sebastián Demarchi de Morteros dio apertura al cronograma de festivales de la Región Ansenuza, con la 2° Edición de la Fiesta de la Tierra y la Tradición
El gobernador habló sobre su reunión con el ministro del Interior y el jefe de Gabinete y expresó que la reunión fue "fructífera" y "positiva", pero que si el Gobierno busca "ir en contra de los derechos laborales, no cuenten con nosotros".
“Cordial” dijo el gobernador sobre el encuentro de hora y cuarto en Casa Rosada. La Caja sigue estando lejos y el Presupuesto 2026 necesita cambios, especificó el jefe del Panal, que se encargó de ponderar la nueva etapa de diálogo con el gobierno de Javier Milei.
El gobernador, dispuesto a ocupar todos los espacios de poder para revalidar su liderazgo. Próxima parada del partido: convocatoria para renovar autoridades. Última elección interna, 2022 bajo la conducción de Juan Schiaretti.
Otro caso de corrupción salpica al PAMI durante la era libertaria. El pasado viernes se llevaron a cabo más de 10 allanamientos en Río Cuarto y la región. Además, el titular de un hospital de día se encuentra detenido en Bouwer. La mira en los ex directores del Pami y un nuevo escándalo que involucra a la obra social.
Los que se quedan | Teléfono para los peronistas | Sin festejo por el Día del empleado Municipal | Por la rendición de cuentas | Sin Uber, empezó la inscripción de las Apps de transporte | Pensar Córdoba a diez años
El gobernador, dispuesto a ocupar todos los espacios de poder para revalidar su liderazgo. Próxima parada del partido: convocatoria para renovar autoridades. Última elección interna, 2022 bajo la conducción de Juan Schiaretti.
Según trascendió en las últimas horas, el presidente encabezará el acto oficial por la llegada de los cazas daneses al Área de Material Río Cuarto. La visita, que tendrá fuerte carga simbólica, también será un gesto político hacia Córdoba, donde el libertario consolidó su base más firme en el interior.
Mientras Sergio Piguillem y Juan Negri comienzan a mostrar sus cartas dentro de los doce núcleos que dividen al radicalismo, la figura de Rodrigo de Loredo sigue agitando la escena. Aunque ya lanzó su candidatura a gobernador, en la UCR muchos creen que podría volver a mirar a la Ciudad si el mapa provincial se tiñe de liberal en 2027, con verdaderas chances de desplazar al peronismo.