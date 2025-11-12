García Elorrio y el fallo de la Corte: “Nos libera del embudo judicial cordobés”

El exlegislador provincial Aurelio García Elorrio, fundador de Encuentro Vecinal y referente de la asociación civil Acción Solidaria por una Mejor Argentina (ASOMA) celebró el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia. Según se conoció esta semana, el máximo tribunal dejó firme el archivo de tres causas contra las gestiones de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti por presunta corrupción en la obra pública.

Para García Elorrio, el rechazo de la apelación al archivo de las denuncias se debió a un defecto formal, pero lejos de cuestionarlo, el dirigente destacó que la resolución los “libera del embudo judicial cordobés” y abre la puerta para acudir a otras jurisdicciones por fuera de la provincia.

Según explicó, la Corte sólo observó la ausencia de una copia en la presentación, pero no avaló lo resuelto previamente en Córdoba. Para el exlegislador, esto implica que podrán impulsar nuevas investigaciones en distintos tribunales del país y avanzar sobre lo que detectó la Unidad de Información Financiera: “La UIF algo vio. Y vamos a seguir esa línea en otras geografías, porque en Córdoba nunca nos dejaron participar”, aseveró el dirigente.

García Elorrio subrayó que desde la causa Ansenuza ninguna asociación pudo intervenir en expedientes vinculados a presuntos hechos de corrupción en la provincia. Por eso, celebró que ahora tengan margen para retomar el camino judicial por afuera de los fueros cordobeses.

Así lo expresó en su muro de Facebook, horas después de conocerse la resolución de la Corte, y no dejó margen de duda: “Esto no es el principio del fin, sino el fin del principio. Nos hemos liberado de una justicia que mira para otro lado cuando se trata del poder”.

Aunque se guardó reserva sobre los próximos pasos judiciales a seguir, dejó en claro que lejos de desalentarlo, el fallo de la Corte representó para su espacio el “mejor regalo de fin de año”, porque les habilita a insistir en nuevas instancias para que el caso de los gasoductos troncales sea investigado en profundidad.



Una propuesta que será evaluada

Si algo caracterizó al exlegislador durante su carrera política fue enfrentar al oficialismo provincial. Su performance en las urnas le permitió sostenerse como opción válida para los votantes que no comulgan con las gestiones el peronismo cordobés.

Pero si algo sorprendió la semana pasada fueron las declaraciones del senador Luis Juez, señalando que para el 2027 buscará conformar un gran frente opositor donde se unan los dirigentes del Frente Cívico, los libertarios, los radicales y también los de Encuentro Vecinal.

Consultado sobre la posibilidad de formar parte de esta alianza opositora, Gacía Elorrio confirmó que no han recibido aún ninguna invitación que vaya en esa línea. Además, señaló que cualquier acercamiento con otros espacios políticos será evaluado por los órganos internos de su partido: “Cuando llega una propuesta, se analiza. Hasta ahora no recibimos nada”, dijo contundente.

Agrelo y un lugar protagónico

Por último, recordó que, a la luz de la dinámica interna de Encuentro Vecinal, el espacio está preparando la rotación de la banca en la Unicameral: ingresa Gerardo Grosso y sale Rodrigo Agrelo a fin de año.

Sobre este último, adelantó que su función durante el 2026 será trabajar territorialmente para ampliar la oferta de intendentes afines al partido hacia 2027. Sin embargo, el dirigente anticipó que Agrelo regresará a la Legislatura el 10 de diciembre de 2026 “para que el año electoral lo encuentre en un lugar protagónico”.