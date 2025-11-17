Negri y Mestre activaron militancia de fin de semana

Por Carolina Biedermann

La militancia radical no acusa recibo de fin de año. Mientras algunos partidos se reacomodan después de las elecciones, el centenario activa sus núcleos en medio de la crisis de representatividad. Este fin de semana hubo actividad en el mestrismo y en el negrismo.

Tal como ya lo había agendado después de los comicios de octubre, Ramón Mestre concretó el almuerzo en agradecimiento a la militancia que cooperó en la campaña. El encuentro fue en el Club Atlético Villa Esquiú. Según cuentan desde su espacio, llegaron a Córdoba dirigentes del interior y se sumó el diputado nacional de Formosa, Fernando Carbajal.

El mensaje que dio el ex intendente de la ciudad fue el de ponerse por sobre la situación coyuntural de pujas internas en el partido, y llamar a la unidad y al diálogo entre los distintos espacios. Volver a los valores fundamentales del partido radical.

La duda por parte de los dirigentes del espacio es saber si el oficialismo acusará recibo de la voluntad de diálogo.

Por parte Mario Negri volvió a la cancha y organizó un almuerzo en el Departamento Santa María. Si bien es uno de los dirigentes de antaño que siempre fue parte de la consulta, después de casi dos años de inactividad territorial, volvió al ruedo con un plan de reconstrucción, pensándola desde la unidad, con todos adentro.

En una publicación que hizo en redes sociales planteó que la UCR atraviesa una de las peores crisis de su historia y que el partido se volvió irrelevante en la conversación social. Señala que la sociedad ya no identifica al radicalismo con los valores que históricamente lo distinguían y reclama respuestas.

En la reflexión sostuvo que, si no actúan, el partido quedará reducido a proyectos personales sin un rumbo común. Propone recuperar una narrativa propia, alejarse de los extremos y del populismo, actualizar ideas y construir un proyecto de país real, no solo recuerdos del pasado.

Por último hizo un llamado urgente a que los dirigentes se unan, recuperen el vínculo con la sociedad, defiendan las instituciones, la república, la educación y la igualdad.

Si bien ambos espacios siguen sus vías independientes, claramente hay un pedido de diálogo y de construir un radicalismo con todos los espacios adentro. La crisis por superar es la interpretación del radicalismo que haga cada núcleo y, una vez más, superar y definir si imaginan un radicalismo independiente o un radicalismo que forme parte de una gran alianza.

Interna radical

Las expresiones y las caminatas tienen que ver con la interna de la UCR que se viene. Si todo se efectúa como dicen tenerlo planeado, esta semana, “Más Radicalismo” va a pedir que se empiece a trabajar en ek calendario electoral 2026 para empezar a trazar una línea de trabajo. Esperan que las elecciones de las nuevas autoridades partidarias puedan ser en abril o en mayo del próximo año.