Villa María regula las apps de transporte y espera que conductores se inscriban

Por: Florencia Coria

Villa María se incorpora al grupo de ciudades cordobesas que regulan el transporte por aplicaciones. A una semana de la entrada en vigencia de la Ordenanza 8.232, el panorama muestra un desajuste entre la normativa, la realidad de los conductores y las promesas de las empresas. Ningún chofer inició aún el trámite de inscripción, pero el vocero regional de Uber confirmó que la empresa se regularizará en distintas ciudades de la provincia, incluida Villa María.

La ordenanza villamariense fue el resultado de meses de trabajo con el sector de taxis local. El objetivo planteado por el municipio fue claro: regular sin prohibir, modernizar el servicio y garantizar condiciones de seguridad para los usuarios.

El antecedente que explica la ordenanza

Meses atrás, cuando Uber ya operaba informalmente en la ciudad, el municipio convocó a los taxistas al Palacio Municipal para presentarles una propuesta: potenciar el registro digital existente en la app “Villa María Ciudad” y obligar a todas las plataformas a inscribirse.

“La tecnología es un imperativo en el mundo, y a esos desafíos que impone, debemos utilizar las herramientas con inteligencia y creatividad”, había explicado entonces el secretario de Gobierno, Cultura y Relaciones Institucionales Marcos Bovo. La propuesta buscaba “atender un vacío legal” y dar “igualdad de condiciones” entre el sistema tradicional y las nuevas plataformas.

Los taxistas, que en otras ciudades se enfrentaron abiertamente a las apps, en Villa María encontraron espacio para el diálogo. “Estamos entusiasmados y la idea es trabajar en conjunto con el Poder Ejecutivo”, había expresado Marcelo Luna, referente del sector, destacando además la ventaja del monitoreo por GPS que tienen los taxis coordinados con policía y municipio.

La ordenanza establece un cupo de una habilitación cada 170 habitantes, tarifas unificadas con flexibilidad del 20%, y requisitos de seguridad que incluyen inscripción en el Registro Municipal, Licencia Profesional, dos años de residencia en la ciudad, curso especial y certificados de antecedentes.

Conductores reclaman, pero no se inscriben

El viernes pasado, un grupo de conductores de Uber se manifestó frente al Concejo Deliberante. Su reclamo central fue poder "trabajar tranquilos" y el cese de lo que denominaron “persecución”, en referencia a los cuatro vehículos que fueron secuestrados por funcionar sin habilitación.

La situación plantea una paradoja: mientras reclaman, ninguno de los conductores inició el trámite de inscripción que el municipio puso a disposición de manera online y sin límite de tiempo.

“En realidad no se está prohibiendo el trabajo de ningún vecino. Estamos dando respuesta a una demanda del sector”, explicó el subsecretario de Seguridad, Fernando Jones, quien aclaró que las empresas “pueden trabajar libremente en Villa María dentro de lo estipulado por la ordenanza”. Hasta el momento, confirmó, solo una empresa inició el trámite de inscripción.

La propuesta de suspensión que no prosperó

Durante una reunión en el Concejo Deliebrante, el edil Manuel Sosa, del bloque Uniendo Villa María, propuso el congelamiento de la ordenanza por 60 días y la conformación de una mesa de diálogo. “Creemos que hay que dar tiempos razonables para que el proceso sea viable”, argumentó Sosa, quien también instó a Uber a inscribirse: “En el pago que se lleva Uber como comisión tiene que tributar como tributamos todos los villamarienses”.

Sin embargo, el oficialismo no acompañó la propuesta. Consideraron contradictorio que el mismo concejal que votó a favor de la ordenanza ahora busque suspenderla apenas una semana después de su entrada en vigencia.

Uber confirma que se inscribirá

La noticia que podría destrabar el conflicto llegó esta semana. El vocero regional de Uber, Juan Labaqui, confirmó públicamente que la empresa se inscribirá en distintas ciudades de la provincia, incluida Villa María. “De nuestra parte lo más importante es que toda persona que quiera manejar pueda hacerlo”, afirmó Labaqui, adelantando que están relevando información para cumplir con la normativa.

La confirmación fue recibida por el Concejo, donde se acordó conformar una mesa de representantes para la próxima semana.

Un proceso que se replica en la provincia

La situación de Villa María no es aislada. Otras ciudades de Córdoba atraviesan procesos similares de regulación de las aplicaciones de transporte. Río Cuarto, por ejemplo, debió intimar a Uber y Didi mediante cartas documento a casi un año de aprobada su ordenanza. Villa Carlos Paz habilitó las apps recién en octubre de este año, tras años de restricción.

El régimen sancionatorio que establece la ordenanza villamariense prevé multas desde 2.000 Unidades de Multa para quien preste servicio sin habilitación, con retiro del vehículo e inhabilitación por dos años. Para empresas que funcionen sin registrarse, la sanción mínima es de 1.500 U.M. y clausura de la plataforma.

Ahora resta que la promesa de Uber de inscribirse se concrete y que los conductores que deseen trabajar con la aplicación inicien los trámites correspondientes. La mesa de diálogo convocada para la próxima semana podría ser clave para destrabar el conflicto y avanzar en la implementación de una ordenanza que busca regular un servicio que ya es parte de la movilidad urbana de Villa María.