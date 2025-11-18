La UCR se reúne por agenda parlamentaria (¿y balance post electoral?)

Por Julieta Fernández

Los tres circuitos de la UCR Río Cuarto (Centro, Banda Norte y Alberdi) convocaron a una reunión en la que participarán los concejales de Primero Río Cuarto para analizar los grandes pendientes legislativos en el cierre del 2025: el Presupuesto Municipal 2026 y el pliego de licitación de la higiene urbana. Será este jueves por la tarde. Por ahora, no está previsto un encuentro exclusivamente destinado al balance post electoral pero no se descarta que el tema pueda surgir en este encuentro, ya que el partido centenario aún se lame las heridas de la histórica derrota en las últimas elecciones legislativas.



“Es mejor morir con las botas puestas que haberse aliado a un histórico rival y no haber apostado al caballo ganador”. Esa frase podría reflejar el sentir de quienes, pese a la histórica derrota de Ramón Mestre el pasado 26 de octubre, consideran que había “opciones peores” (en alusión a los intendentes radicales de la región que acompañaron a Juan Schiaretti). Sin embargo, el escenario actual también fue propicio para que aquellos que pretendían una alianza “estratégica” con La Libertad Avanza (como el concejal Gabriel Abrile) se jacten de “haberla visto” antes que el resto.



A partir del 10 de diciembre, la UCR de Córdoba se quedará sin diputados nacionales de su partido. Como es sabido, el circuito local fue uno de los primeros en sentar una postura fuerte en rechazo a cualquier tipo de alianza con el peronismo o La Libertad Avanza. Se firmó un documento que contó con el aval de ex intendentes de Río Cuarto e históricos dirigentes del partido pero que, a nivel departamental, no logró el mismo nivel de adhesión. La mayoría de los intendentes de la región tuvieron una postura más flexible que luego tuvo correlación con la decisión de los jefes municipales de acompañar a Provincias Unidas (en pos de seguir contando con recursos del gobierno provincial para poder gestionar).



El hecho de que Provincias Unidas haya perdido en la mayoría de las localidades con intendentes radicales del departamento (a excepción de Coronel Baigorria) reavivó el enojo de los puristas, ya que el salto habría sido en vano. Pero no resulta menor que, una de las pocas excepciones, sea la localidad de quien hoy preside la UCR departamental. En Coronel Baigorria, Provincias Unidas le ganó por casi 10 puntos a La Libertad Avanza y el intendente, Walter Perrone, aliado del Panal, se atribuyó haber hecho una campaña con fuerte presencia en la calle. “Salí casa por casa y la gente me cumplió” dijo el jefe municipal a Puntal tras la victoria de Schiaretti en su localidad.

Aún así, estos señalamientos a los radicales de Provincias Unidas no le restan peso a las heridas que aún no cerraron tras la derrota de Mestre. La mala performance del partido (en una ciudad en la que siempre tuvo un piso alto) amerita barajar y dar de nuevo hacia el 2027 y, por supuesto, hacia el 2028, año de los comicios municipales para Río Cuarto. Por ahora, todo sigue en el plano de la catarsis.