Por Julieta Fernández y Gabriel Marclé







Visita suspendida

El periodista recibía un mensaje con novedades de su informante respecto a la programada visita del presidente Javier Milei a Río Cuarto.

Informante: Le cuento, parece que lo del presidente Milei para recibir los F-16 está caído.

Periodista: ¿Qué? ¿Confirmado?

I: Cien por ciento. Suspendido, al menos para la fecha que se hablaba. ¿Sabe por qué?

P: ¿Por qué?

I: Porque al presidente le interesa más ser una figura mundial que promover su gestión nacional. El día en el que iba a estar en el Área Material de Las Higueras va a estar en Estados Unidos para participar del sorteo del Mundial 2026 junto a Donald Trump.

P: ¡Ah! ¡Es verdad! ¿Y no se reprograma?

I: No sé. Creo que está difícil. En Las Higueras andaban un tanto decepcionados con este cambio de planes. Seguro vendrá algún ministro si no se reprograma.

P: ¿Acaso el Gobierno municipal quería una foto con Milei?

I: No creo que sea eso. Me parece que el intendente (Gian Lucchesi) debe estar un poco decepcionado, pero el problema es que fue quien lo anunció públicamente. Incluso antes de que lo haga Protocolo del Gobierno nacional. ¿Entiende?

P: Claro. Se mandó solo…

I: Eso mismo. Ahora, seguramente también habrá algún libertario decepcionado. Por eso que le digo, que el presidente tiene más ganas de estar dando vueltas por el mundo que por visitar a los suyos en cada parte del territorio. Prioridades…

P: Ellos saben cómo es y lo aceptan así. ¿No cree?

I: Seguramente. Pero estaban organizando la logística para recibirlo al presidente de la mejor manera. Esperaban sacarse alguna foto, alcanzarle algún regalo, recibir algo de cariño de su líder. Pero no están a la altura de Donald Trump (risas).

Boletos en picada

El periodista consultaba con su informante sobre la renovada dirección de la Sociedad Anónima de Transporte.

Periodista: Che, hubo cambio de autoridades en la SAT.

Informante: Sí, pero ya se sabía esto.

P: Se había anunciado la salida de Julio Titarelli, pero no se sabía quién lo reemplazaría. I: Ahora asumió Rodrigo Reineri, que pasó de vocero a presidente. Jorge Abreu lo reemplazará en su anterior cargo.

P: ¿Hubo algún motivo urgente que motivó este cambio?

I: No lo sé. Dicen que es un recambio que suele suceder en todas las empresas. Si pasa en Mercado Libre, mire si no pasará en la SAT.

P: Está bien, pero pensé que quizá vieron que la administración necesitaba un cambio.

I: Puede ser. El sistema está en un momento bravo. Entre el recorte de subsidios nacionales y la caída brutal de pasajeros, necesitaban mover piezas. Reineri habló con algunos medios y dijo que el uso del transporte está en crisis. Lo de este año con el corte de boletos fue terrible…

P: ¿Cuánto cayó?

I: Agarrate: 67% en un año. Octubre 2024 contra octubre 2025. Una piña.

P: ¿Tanto por el precio?

I: Precio, apps, la economía en general… Reineri lo admitió: las aplicaciones les sacan pasajeros todos los días. Y aunque la demanda se derrumba, dicen que tienen que mantener el servicio como si nada.

P: ¿Y eso cómo se sostiene?

I: Buena pregunta. Por ahora, ordenando la casa y mostrando “transparencia”. Eso dijeron en el comunicado donde anunciaron el inicio de la era Reineri. Pero la realidad es que el sistema está en terapia intermedia.

P: ¿Qué dicen en la Municipalidad?

I: No lo dramatizan, pero todos entienden que esto es parte de un reacomodamiento más grande. Si el boleto sigue bajando así, la SAT va a necesitar más que un cambio de nombres.

Traspasos en “la cantera”

El informante en las filas libertarias se comunicaba con el periodista para comentarle sobre un movimiento entre juecistas y libertarios.

Informante: No sé si se enteró, pero Jonhatan Moreno de la juventud del Frente Cívico dejó la presidencia del espacio.

Periodista: Mire usted. ¿Recambio?

I: Hay recambio, pero la salida tiene otro motivo. El pibe ya venía hace rato poniéndose los colores de La Libertad Avanza. Estuvo toda la campaña yendo a las actividades que los libertarios hicieron en Córdoba y otras partes. Ahí ya se lo veía super comprometido con defender al Javo.

P: Entonces salta de un lugar a otro…

I: A ver, el Frente Cívico está integrado a la alianza provincial con La Libertad Avanza, pero el chico de la cantera juecista ahora se va a tomar un rol más involucrado con el armado libertario. Hace unos días, la agrupación que tiene en la Universidad, Nuevas Bases, armó una movida con Gregorio Hernández Maqueda y se ve que ahí llamó la atención de los armadores libertarios que están buscando sangre joven para armar el equipo en Río Cuarto. Me dicen que Laura Soldano lo conoció durante la campaña y tiene las puertas abiertas del partido para recibirlo.

P: Ya lo irán a presentar entonces.

I: Seguro. Igual, el pibe tuvo una salida decorosa del Frente Cívico. Agradeció al partido y la militancia por el lugar que le dieron. Veremos ahora cuál es su próximo paso, porque estaba de asesor de Pablo Benítez. Eso me lleva a preguntarme, ¿el concejal también será protagonista de este mercado de pases?

P: ¿Lo ve para afiliarse a LLA?

I: No sé, todo puede pasar. Creo que el “Kily” es más fiel a Luis (Juez) que a Javier Milei. Le debe toda su carrera política al senador.

Días de capacitación

La periodista dialogaba con el informante libertario sobre los preparativos de los diputados electos para asumir funciones a partir del 10 de diciembre.

Informante: Varias capacitaciones intensivas por estos días. En general, hay muchos diputados electos “novatos” en la función legislativa y política en general.

Periodista: Hace poco me dijeron lo mismo, que Soldano ha estado participando de esas instancias.

I: Asi es. No solo por el tema técnico del funcionamiento de la Cámara sino también para detectar algunas “mañas” de quienes tienen más experiencia, según me dijeron. Con el Presupuesto y las expectativas puestas en la Ley Bases 2, la reforma laboral y tributaria, me parece que posta se viene un año legislativo muy potente. Soldano será una soldada más de La Libertad Avanza pero tiene un par de iniciativas bajo la manga. Está claro que ella va a llevar la voz del campo pero me dijeron que no se limitará a eso.

P: Interesante, ¿qué otros temas llevaría?

I: Hay cuestiones vinculadas a la educación y la tecnología que le interesan bastante. También sobre inseguridad y adicciones, preocupaciones que son fuertes en Río Cuarto. Le aseguro que hay proyectos que se vienen trabajando hace tiempo y que Laura tiene intenciones de llevarlos al recinto. Seguramente se verá el año que viene.





