Oposición pide a De Rivas que imite a Llaryora con rebaja impositiva

Desde el bloque Primero Río Cuarto pidieron al intendente que “imite” el accionar del gobernador Llaryora y reduzca algunos tributos. El nazarismo también sentó una postura similar y recordó la rebaja impositiva del 30% impulsada por el entonces gobernador José Manuel de la Sota.

Río Cuarto19 de noviembre de 2025Julieta FernandezJulieta Fernandez
ilustra-abrile-y-benitez-con-motosierra-regalo-a-de-rivas

Por Julieta Fernández 

“Mientras la Nación baja la presión impositiva y la Provincia incipientemente se está sumando, en Río Cuarto se hace lo contrario. Acá los impuestos suben”, dijo el concejal juecista, Pablo Benítez, en alusión a los incrementos impositivos previstos en el Presupuesto 2026. El edil habló de “otro impuestazo” y consideró que el enfoque del plan económico para el año próximo no difiere mucho del actual Presupuesto 2025. Benítez, aliado de La Libertad Avanza, no solo apeló a “mirar lo que hace Nación”  sino a pedir que el Municipio “imite” las acciones del gobierno provincial, ya que “son del mismo equipo”.

No es la primera vez que el concejal del Frente Cívico  pincha al oficialismo de esa manera. Hizo lo mismo al referirse a la licitación de la higiene urbana: pidió que De Rivas imite a su par de San Francisco, Damián Bernarte, en relación a la municipalización de parte del servicio de la higiene urbana para reducir costos. “Si lo hizo un intendente del equipo del gobernador, ¿por qué no se hace acá?”, cuestionó Benítez.“La gente busca que los gobernantes sean más austeros y busquemos prestar servicios con la misma calidad y menos recursos. Acá hay un copia y pegue del presupuesto 2025”, consideró.

En una línea similar, el nazarismo usó la carta de quien fue su candidata, Adriana Nazario y recordó que la ex diputada, durante la última campaña electoral municipal, “jamás prometió bajar impuestos pero sí prometió que no los iba a subir”. Así lo planteó el jefe del bloque nazarista, Franco Miranda, en diálogo con el stream Tablero Abierto (producción de Alfil). Cabe recordar que, al presentar la nueva matriz tributaria, el secretario de Economía, Pablo Antonetti, amortiguó el anuncio de los incrementos al destacar que continúan vigentes los descuentos al contribuyente cumplidor (que llegarían hasta el 40%). 

El pedido de motosierra de la primera minoría (que generó polémica con la foto de Benítez y una motosierra real) se reflota en la previa a la votación del Presupuesto 2026. En su momento, el edil juecista manifestó a Alfil que su concepto de “motosierra” no implicaría recortes en lo social sino, por ejemplo, en el pago de servicios tercerizados como la Higiene Urbana que se llevaría más del 15% del presupuesto total. En este caso, aunque no se refirió a algún tributo en particular, instó a que el intendente Guillermo De Rivas replique el “gesto” post electoral de Martín Llaryora, que implicaría reducciones y exenciones en Ingresos Brutos, Inmobiliario Urbano e Inmobiliario Rural, entre otros.

Miranda, por su parte, señaló que en la comisión de Economía se planteó que el Presupuesto Municipal 2026 habría sido confeccionado en la previa a las elecciones legislativas. “Da la impresión de que estaban optimistas en un triunfo de Provincias Unidas y no previeron que el escenario podía ser otro después del 26 de octubre”, consideró el edil. Desde La Fuerza del Imperio del Sur también propusieron una rebaja impositiva en la tasa de Comercio e Industria para los comercios que quieran instalarse a partir del año que viene en la ciudad. 

Te puede interesar
casa radical dia (1)

La UCR se reúne por agenda parlamentaria (¿y balance post electoral?)

Julieta Fernandez
Río Cuarto19 de noviembre de 2025

Los tres circuitos convocaron a una reunión con los concejales de Primero Río Cuarto para abordar cuestiones relativas al Presupuesto 2026 y la licitación de la higiene urbana. El “elefante en la habitación”: el mal resultado electoral de la lista pura y los reproches que aún sobrevuelan a los que se refugiaron en Provincias Unidas.

ilustra-llaryora-bajando-lintera-a-llamosas-de-rivas-busso-y-lucchesi

En plena revisión de liderazgos, Llaryora define quién manda en el sur

Gabriel Marclé
Río Cuarto18 de noviembre de 2025

El sur cordobés vuelve al centro de la escena política. Con Calvo como principal articulador, el oficialismo inicia la redefinición de liderazgos que proyectará la estrategia territorial de Hacemos para los próximos años. Llamosas, De Rivas, Lucchesi y Busso, algunos de los nombres apuntados para la renovación.

ilustra llamosas abanica centro civico

Reunión en el Cívico: palmadas en la espalda, aclaraciones y liderazgo reafirmado

Gabriel Marclé
Río Cuarto17 de noviembre de 2025

Intendentes y dirigentes del PJ del sur cordobés se juntaron con autoridades del Centro Cívico. Lejos del reclamo por mayor cercanía que reportó Alfil, los presentes sostuvieron que ese malestar “no refleja a la mayoría”. De fondo, se revalida el liderazgo local y se especula con la posible llegada de Llamosas a la Legislatura.

Lo más visto
ilustra-llaryora-espera-camion-en-panal-mercado-libre

Llaryora achica con Galperín: repatria a Mercado Libre

Yanina Soria
Provincial18 de noviembre de 2025

En tiempos de sintonía entre el cordobesismo y el gobierno libertario, la empresa anuncia un plan de expansión logística en Córdoba. Hace meses, había dado el portazo en Capital tras cerrar dos oficinas por el cobro de las tasas municipales “más altas del país”.

schiaretti (29)

Todos al diván: el PJ duda hasta de Schiaretti en Diputados

Carolina Biedermann
Provincial18 de noviembre de 2025

En el PJ cordobés se empiezan a esbozar los más variados escenarios para los dos años que se vienen. El primer enroque se podría dar en la cámara de diputados mientras hasta algunos dudan de qué es lo que hará el propio Schiaretti.

legislatura (25)

Tenso clima en la Legislatura post allanamiento

Felipe Osman
Provincial18 de noviembre de 2025

Los opositores creen que el allanamiento se realizó “por miedo al jury”, ante una supuesta pasividad en la investigación. Hablan de otro allanamiento, en Catastro. Y acusan “derivaciones” para ocultar contratos. Sobrevuela, también, el fantasma de una interna del oficialismo. Entre los legisladores -propios y ajenos- persiste el descontento por la reducción de las dietas.