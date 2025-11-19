Oposición pide a De Rivas que imite a Llaryora con rebaja impositiva

Yanina SoriaProvincial18 de noviembre de 2025
En tiempos de sintonía entre el cordobesismo y el gobierno libertario, la empresa anuncia un plan de expansión logística en Córdoba. Hace meses, había dado el portazo en Capital tras cerrar dos oficinas por el cobro de las tasas municipales “más altas del país”.
Gabriela YalangozianProvincial18 de noviembre de 2025
Tras su salida forzada de Villa Carlos Paz, la Cooperativa Integral expande territorio con dos concesiones estratégicas en el norte de Punilla y el noreste provincial. En el ámbito judicial, la entidad aún tiene una denuncia abierta, pero cuenta con un fuerte respaldo de la Provincia.
Carolina BiedermannProvincial18 de noviembre de 2025
En el PJ cordobés se empiezan a esbozar los más variados escenarios para los dos años que se vienen. El primer enroque se podría dar en la cámara de diputados mientras hasta algunos dudan de qué es lo que hará el propio Schiaretti.
Felipe OsmanProvincial18 de noviembre de 2025
Los opositores creen que el allanamiento se realizó “por miedo al jury”, ante una supuesta pasividad en la investigación. Hablan de otro allanamiento, en Catastro. Y acusan “derivaciones” para ocultar contratos. Sobrevuela, también, el fantasma de una interna del oficialismo. Entre los legisladores -propios y ajenos- persiste el descontento por la reducción de las dietas.
Redacción AlfilNacional18 de noviembre de 2025
Se trata de Ornella Calvete, quien no solo era titular de Desarrollo Regional y Sectorial del Palacio de Hacienda, sino que además es hija de uno de los acusados en la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).