Oposición pide a De Rivas que imite a Llaryora con rebaja impositiva

Por Julieta Fernández

“Mientras la Nación baja la presión impositiva y la Provincia incipientemente se está sumando, en Río Cuarto se hace lo contrario. Acá los impuestos suben”, dijo el concejal juecista, Pablo Benítez, en alusión a los incrementos impositivos previstos en el Presupuesto 2026. El edil habló de “otro impuestazo” y consideró que el enfoque del plan económico para el año próximo no difiere mucho del actual Presupuesto 2025. Benítez, aliado de La Libertad Avanza, no solo apeló a “mirar lo que hace Nación” sino a pedir que el Municipio “imite” las acciones del gobierno provincial, ya que “son del mismo equipo”.

No es la primera vez que el concejal del Frente Cívico pincha al oficialismo de esa manera. Hizo lo mismo al referirse a la licitación de la higiene urbana: pidió que De Rivas imite a su par de San Francisco, Damián Bernarte, en relación a la municipalización de parte del servicio de la higiene urbana para reducir costos. “Si lo hizo un intendente del equipo del gobernador, ¿por qué no se hace acá?”, cuestionó Benítez.“La gente busca que los gobernantes sean más austeros y busquemos prestar servicios con la misma calidad y menos recursos. Acá hay un copia y pegue del presupuesto 2025”, consideró.

En una línea similar, el nazarismo usó la carta de quien fue su candidata, Adriana Nazario y recordó que la ex diputada, durante la última campaña electoral municipal, “jamás prometió bajar impuestos pero sí prometió que no los iba a subir”. Así lo planteó el jefe del bloque nazarista, Franco Miranda, en diálogo con el stream Tablero Abierto (producción de Alfil). Cabe recordar que, al presentar la nueva matriz tributaria, el secretario de Economía, Pablo Antonetti, amortiguó el anuncio de los incrementos al destacar que continúan vigentes los descuentos al contribuyente cumplidor (que llegarían hasta el 40%).

El pedido de motosierra de la primera minoría (que generó polémica con la foto de Benítez y una motosierra real) se reflota en la previa a la votación del Presupuesto 2026. En su momento, el edil juecista manifestó a Alfil que su concepto de “motosierra” no implicaría recortes en lo social sino, por ejemplo, en el pago de servicios tercerizados como la Higiene Urbana que se llevaría más del 15% del presupuesto total. En este caso, aunque no se refirió a algún tributo en particular, instó a que el intendente Guillermo De Rivas replique el “gesto” post electoral de Martín Llaryora, que implicaría reducciones y exenciones en Ingresos Brutos, Inmobiliario Urbano e Inmobiliario Rural, entre otros.

Miranda, por su parte, señaló que en la comisión de Economía se planteó que el Presupuesto Municipal 2026 habría sido confeccionado en la previa a las elecciones legislativas. “Da la impresión de que estaban optimistas en un triunfo de Provincias Unidas y no previeron que el escenario podía ser otro después del 26 de octubre”, consideró el edil. Desde La Fuerza del Imperio del Sur también propusieron una rebaja impositiva en la tasa de Comercio e Industria para los comercios que quieran instalarse a partir del año que viene en la ciudad.