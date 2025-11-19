La Feria del Libro abrió sus puertas en el ex Palacio de Justicia

Bajo el lema “Somos o no somos”, la 21ª edición de la Feria del Libro Juan Filloy ya inició en Río Cuarto. Ayer, el Intendente Guillermo De Rivas dejó formalmente inaugurada la muestra que estará abierta, con entrada libre y gratuita, hasta el 24 de noviembre. La novedad de este año pasa por el sitio elegido para el montaje de la exposición. Se trata del edificio del Ex Palacio de Tribunales, en Alvear al 600, que fue recuperado por el Municipio luego de la donación efectuada por la Provincia.

Este año, más de 80 editoriales han dicho presente, trayendo múltiples propuestas para todos los gustos y edades. Además, como se anticipó, se presentarán siete libros y se utilizarán como subsedes de las actividades el Teatrino de la Trapalanda y el Viejo Mercado, para que todo sea una verdadera fiesta.

Al respecto, el intendente Guillermo De Rivas puso sobre relieve el sostenimiento de la Feria del Libro como política de Estado a lo largo de más de dos décadas y dijo que los eventos de esta envergadura tendrán continuidad en Río Cuarto, más allá de la crisis que se vive a nivel nacional. “Para nuestra gestión, el valor de la cultura, el seguir invirtiendo en el mantenimiento de los espacios culturales para encontrarnos en comunidad, es una prioridad, no se discute ni se debate. Así como hay que sostener los alimentos para aquellos que no tienen y los necesitan, también seguiremos generando espacios de cultura para alimentar el alma, porque la cultura es un valor que enriquece a las personas y eso no es discutible”, enfatizó De Rivas.

El jefe municipal agregó que la Feria del Libro es un evento cultural que caracteriza a Río Cuarto y ponderó la recuperación del edificio del Ex Palacio de Tribunales. “Este año tiene un valor especial por la recuperación de este edificio que es uno de los más bellos y emblemáticos de la ciudad. Por eso, los invitamos a que vengan a ver los libros y a recorrer el establecimiento que hoy tenemos gracias a la visión de Fernando Sassatelli”, concluyó De Rivas.

Por su parte, el presidente de la Fundación por la Cultura, Alberto Garavaglia, dijo que el palíndromo de Filloy, “Somos o no somos”, que es utilizado como lema de la muestra, “nos recuerda que la literatura no solo refleja la realidad, sino que la crea, y que cada página que abrimos es una afirmación de nuestra identidad colectiva”. El funcionario se refirió a la importancia de que la exposición se haya montado en el edificio del Ex Palacio de Tribunales, y señaló que “al cruzar el umbral del espacio el visitante ingresará a un lugar restaurado, pero también tomará contacto con la memoria viva de Río Cuarto”.

Durante el inicio de la Feria del Libro se dedicaron unos minutos a recordar a Fernando Sassatelli, quien durante años se desempeñó como Presidente de la Fundación por la Cultura y fue uno de los grandes impulsores para que el evento cultural se lleve a cabo en el edificio del Ex Palacio de Tribunales. “Fue el objetivo por el que trabajó incansablemente hasta su fallecimiento”, señalaron desde el Municipio.