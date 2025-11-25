Passerini sobre el Presupuesto 2026: "Argentina había elegido un camino y un municipio no puede oponerse"

Passerini le entregó un reconocimiento al científico Gabriel Rabinovich
Tras su cirujía, el intendente se refirió al Presupuesto 2026 presentado por Llaryora: "es presupuesto en tiempo real, que interpreta el signo del momento que se vive en Argentina y que va en sintonía con lo que empezamos el año pasado", afirmó.
Tras su cirujía, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, retomó sus funciones en la municipalidad. Su equipo de salud que las células tumorales no se propagaron a otros órganos, por lo que el proceso de recuperación se realiza en el tiempo esperado.
En ese marco, se refirió al Presupuesto 2026, anunciado la semana pasada por el gobiernador Martín Llaryora, cuya premisa principal es la fuerte baja del gasto público. "Es un presupuesto en tiempo real, que interpreta el signo del momento que se vive en Argentina y que va en sintonía con lo que empezamos el año pasado. Interpretamos que Argentina había elegido un camino y que un municipio no puede oponerse, sino adaptarse", aseguró Passerini a Perfil.
El intndente explicó que el objetivo principal de su gestión es eliminar el déficit: "la meta de todas estas decisiones es llegar después de muchos años a que el presupuesto municipal en el ejercicio 2026 sea con déficit cero".
"Cuando asumimos con Martín (Llaryora) en 2019, el déficit del municipio de Córdoba era de 8.4% negativo y nos encontramos con la contracción de una deuda de 150 millones de dólares. Nosotros hemos pagado 100 millones en cuatro cuotas de 25 millones de dólares", explicó el jefe municipal.
El Intendente afirmó que los establecimientos educativos y centros de salud tendrán servicios "garantizados". Por otro lado, informó que la municipalidad eliminará "más de 100 programas presupuestarios". Sin embargo, la reducción más significativa se dirigirá a las contrataciones de servicios, y aseguró que "como mínimo queremos reducirlo por debajo del 30%, pero aspiramos a que aún sea mayor el impacto".
De cara al 2026, el intendente indicó que el foco de la gestión se centrará en obras de infraestructura urbana. En próximos días se llamará a subasta para una obra integral de bacheo y mantenimiento de calles con el objetivo de duplicar las 800 cuadras, y en la finalización de la obra de colectores cloacales con 3.000 conexiones domiciliarias en Villa Libertador.
El intendente recibió al bioquímico cordobés en el Palacio 6 de Julio, el mismo es conmemorado por su labor en la investigación de nuevas terapias contra el cáncer.
El intendente enviará al Concejo un Presupuesto con reducción en las alícuotas del principal tributo, Comercio e Industria, y un techo igual a la inflación para el Inmobiliario Urbano y Automotor. En línea con la Provincia, el Palacio 6 de Julio interpreta “el signo de los tiempos”.
El Ejecutivo no suelta pista. Lo único cierto es que el Presupuesto entrará al Concejo el jueves para empezar a ser tratado la semana próxima. Los opositores, expectantes, se preparan para detectar “trampas”. Los oficialistas, para saber si sufrirán daños colaterales por la reducción/reordenamieno de la estructura municipal.
Desde la Municipalidad confirmaron que, a partir del sábado 15, la tarifa de los colectivos urbanos aumentará un 8% y valdrá $1720.
El Ejecutivo girará la semana próxima el Presupuesto al Concejo, y si bien se sabe que habrá recortes en algunos gastos, hay incertidumbre respecto de cómo se refuncionalizará la asignación de recursos y, más aún, en qué medida y dirección llegarán los cambios a la estructura orgánica del municipio.
Tras ser sometido a una intervención quirúrgica, el intendente había solicitado licencia por 10 días para su recuperación.
En el Concejo Deliberante de la ciudad y la Legislatura Provincial se elevaron pedidos de informes sobre posibles fallas en su construcción. Recordaron que allí surgieron fotos de campaña del oficialismo para las elecciones del 2023.
