En detalle, como es el historico plan de reducción de Impuestos anunciado por Llaryora

El Gobierno Provincial presentó oficialmente el Plan de Reducción de Impuestos 2026, una estrategia fiscal integral que busca disminuir la carga tributaria provincial en 900.000.000.000 millones —equivalentes a USD 600 millones— . El objetivo del plan es dinamizar la economía cordobesa, incentivar inversiones productivas y aliviar la presión impositiva sobre familias, comerciantes y sectores estratégicos.

El presupuesto para el año próximo fue presentado en la Legislatura Provincial por el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta.  La normativa, que requiere doble lectura para su aprobación, contempla reducciones y exenciones en los principales tributos provinciales: Ingresos Brutos, Inmobiliario Urbano e Inmobiliario Rural, con especial foco en pequeños contribuyentes, sectores productivos, inversores y actividades clave como educación, salud, industria y agricultura.


Alivio para pequeños comerciantes y estímulo a la inversión


En el marco del Impuesto a los Ingresos Brutos, la Provincia aplicará una reducción histórica:

  • Baja del 30% de la alícuota para pequeños comerciantes: pasa de 3,5% a 2,5%, beneficiando al 64% del comercio cordobés, quienes facturan hasta $88,1 millones anuales.
  •  Ingresos Brutos CERO para empresas que facturen menos de $3.200 millones y realicen inversiones por al menos el 1,2% de sus ingresos, dentro de la nueva Ley de Promoción Industrial.
  •  Exenciones de hasta 100% a quienes invierten en el Noroeste y Sur-Sur como parte de la Ley de Igualdad Territorial. La Provincia destina a este programa hasta el 5% de la recaudación total del impuesto, con una asignación de hasta $154.000 millones.
  •  Continuidad del esquema de Alícuota 0 para inversiones en educación y lanzamiento del Programa Alícuota 0 para el sistema de salud.


Beneficios adicionales:

Entre demás medidas, se aplicará una Alícuota 0 para actividad agrícola, industria promovida, créditos hipotecarios y exenciones para Economía del Conocimiento y Fondo Emprendedor.

En total, las medidas en Ingresos Brutos implican que el Estado provincial deje de recaudar $450.000 millones, que pasarán directamente al circuito productivo.


Inmobiliario Urbano: Sin aumentos reales y fuertes reducciones

El plan establece que ningún contribuyente tendrá aumentos reales en el Impuesto Inmobiliario Urbano. La actualización máxima será del 29%, equivalente a la inflación proyectada, y en la mayoría de los casos habrá reducciones:

  • 41% de los contribuyentes (500.000 personas) tendrá reducciones nominales de hasta 25% respecto de lo que pagaron en 2025. Con moneda actualizada, esa reducción se eleva hasta el 54%.
  •  11% de los contribuyentes (150.000 aproximadamente) pagarán nominalmente lo mismo que en 2025. En este caso, en moneda real tendrán una reducación del 29%.
  • 21% de los contribuyentes (250.000 aproximadamente) tendrán una actualización del 29%. En términos reales no tendrán aumento.
  • El 27% de los restantes contribuyentes (310.000 aproximadamente) tendrán actualizaciones menores al 29%, por lo que en términos reales también pagarán menos que en 2025.

Además, 175.000 personas e instituciones de Córdoba recibirán la exención total del 100% del Impuesto Inmobiliario Urbano y se mantendrán los beneficios vigentes: un descuento del 30% para el contribuyente cumplidor y un 10% adicional por pago al contado.

 El impacto fiscal de estas medidas equivale a una disminución de la recaudación de $200.000 millones, que quedarán en manos de las familias y los comercios, favoreciendo su capacidad de consumo e inversión.


Inmobiliario Rural: acuerdo con el sector y beneficios crecientes

El Impuesto Inmobiliario Rural se actualizará según el índice de inflación rural, un mecanismo acordado con todas las entidades agropecuarias. El 98% de lo recaudado se destinará al Fondo de Desarrollo Agropecuario para obras de infraestructura productiva.


Entre los principales beneficios:

  • Nuevo descuento del 5% los propietarios productores con la finalidad de promover que ellos trabajen sus campos.
  • Descuento del 30% por contribuyente cumplidor.
  • Beneficios por Buenas Prácticas Agropecuarias.
  • Descuento por tope del 29%
  • Alícuota 0 a la mera compra (instituido el año pasado)
  • Exenciones a entidades sin fines de lucro
  • Exenciones por bosques nativos, zonas protegidas y áreas declaradas zonas de desastre agropecuarios.


Este programa de reducción del Impuesto Inmobiliario Rural significa que el gobierno provincial deja de percibir unos $250.000.000.0000 que pasan al circuito económico cordobés. 


Un impulso fiscal para el desarrollo

En conjunto, el Plan de Reducción de Impuestos Córdoba 2026 materializa la mayor baja impositiva provincial de los últimos años y consolida una estrategia orientada al crecimiento, la inversión y el alivio fiscal:" $900.000 millones permanecerán en los bolsillos de cordobeses y empresas, impulsando mayor consumo, más inversión y una competitividad sostenida; además, el plan propone un esquema tributario más simple, equitativo y focalizado en el desarrollo productivo", especificó el gobierno

