En detalle, como es el historico plan de reducción de Impuestos anunciado por Llaryora

La provincia fue reconocida en los Open Gov Challenge Awards, en el marco de la Cumbre Mundial de OGP 2025, por sus iniciativas de Gobierno Abierto.
El Gobierno Provincial presentó oficialmente el Plan de Reducción de Impuestos 2026, una estrategia fiscal integral que busca disminuir la carga tributaria provincial en 900.000.000.000 millones —equivalentes a USD 600 millones— . El objetivo del plan es dinamizar la economía cordobesa, incentivar inversiones productivas y aliviar la presión impositiva sobre familias, comerciantes y sectores estratégicos.
El presupuesto para el año próximo fue presentado en la Legislatura Provincial por el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta. La normativa, que requiere doble lectura para su aprobación, contempla reducciones y exenciones en los principales tributos provinciales: Ingresos Brutos, Inmobiliario Urbano e Inmobiliario Rural, con especial foco en pequeños contribuyentes, sectores productivos, inversores y actividades clave como educación, salud, industria y agricultura.
En el marco del Impuesto a los Ingresos Brutos, la Provincia aplicará una reducción histórica:
Entre demás medidas, se aplicará una Alícuota 0 para actividad agrícola, industria promovida, créditos hipotecarios y exenciones para Economía del Conocimiento y Fondo Emprendedor.
En total, las medidas en Ingresos Brutos implican que el Estado provincial deje de recaudar $450.000 millones, que pasarán directamente al circuito productivo.
El plan establece que ningún contribuyente tendrá aumentos reales en el Impuesto Inmobiliario Urbano. La actualización máxima será del 29%, equivalente a la inflación proyectada, y en la mayoría de los casos habrá reducciones:
Además, 175.000 personas e instituciones de Córdoba recibirán la exención total del 100% del Impuesto Inmobiliario Urbano y se mantendrán los beneficios vigentes: un descuento del 30% para el contribuyente cumplidor y un 10% adicional por pago al contado.
El impacto fiscal de estas medidas equivale a una disminución de la recaudación de $200.000 millones, que quedarán en manos de las familias y los comercios, favoreciendo su capacidad de consumo e inversión.
El Impuesto Inmobiliario Rural se actualizará según el índice de inflación rural, un mecanismo acordado con todas las entidades agropecuarias. El 98% de lo recaudado se destinará al Fondo de Desarrollo Agropecuario para obras de infraestructura productiva.
Este programa de reducción del Impuesto Inmobiliario Rural significa que el gobierno provincial deja de percibir unos $250.000.000.0000 que pasan al circuito económico cordobés.
En conjunto, el Plan de Reducción de Impuestos Córdoba 2026 materializa la mayor baja impositiva provincial de los últimos años y consolida una estrategia orientada al crecimiento, la inversión y el alivio fiscal:" $900.000 millones permanecerán en los bolsillos de cordobeses y empresas, impulsando mayor consumo, más inversión y una competitividad sostenida; además, el plan propone un esquema tributario más simple, equitativo y focalizado en el desarrollo productivo", especificó el gobierno
