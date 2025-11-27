Enroque Corto

Entrega de diplomas a diputados electos

La Secretaría Electoral del Juzgado Federal N°1 de Córdoba organizó para hoy el acto de entrega de los diplomas a los nueve diputados nacionales electos el 26 de octubre pasado.Informante: El acto de proclamación de los diputados nacionales electos se desarrollará éste jueves 27 de noviembre a las 12 del mediodía en la Sala Mayor

de Audiencias “Agustín Díaz Bialet” ubicada en el primer piso de los Tribunales

Federales de Córdoba.

Alfil: A algunos recién los vamos a conocer ahí, sobre todo a los de La LIbertad Avanza.

Informante: De entrada en principio va haber un ausente: Juan Schiaretti, que al día siguiente se practica un cateterismo.

Alfil: Bueno, serán ocho. Yo los conozco son ocho los monos.

Informante: Muy gracioso.

Cooperativismo agropecuario

Satisfacción en el Ministerio de Cooperativas y Mutuales por la participación de Córdoba en el segundo congreso internacional de cooperativismo agropecuario.

Informante: Es la primera participación del ministerio de Gustavo Brandán en ese evento que tuvo lugar en Brasil.

Periodista: ¿Y cómo les fue?

I.: Bárbaro. El director del área, Martín Bergese fue expositor en el panel de políticas públicas y cooperativismo donde habló sobre el “Modelo Córdoba” del gobernador Llaryora. Y se trajeron algo que puede ser muy bueno para nuestra provincia…

P.: ¿Qué?

I.: El anuncio de que la tercera edición será en nuestro país, y Córdoba pica en punta para poder organizarlo.

Carlos Paz sale a relucir su “Bitácora de Oro”

El martes se entregaron los Premios “Bitácora 2025” al sector turístico público y privado de la provincia en el Centro de Convenciones Córdoba. Un allegado al gabinete turístico de Villa Carlos Paz se comunicó con la redacción de Alfil para presumir una estatuilla de oro.

I: ¿Se enteró que Villa Carlos Paz se llevó el premio Bitácora de oro al “Destino provincial mejor promocionado”? Es un verdadero orgullo para la ciudad.

P: Tengo entendido que se entregaban por primera vez. ¿Qué tan importante es esa distinción?

I: ¿Cómo va a preguntar eso? Es un premio que reconoce al destino que ha destacado en la promoción turística de una provincia. Significa que la ciudad fue eficaz en su comunicación para atraer visitantes y posicionarse en el mercado. Se lo otorga por haber logrado un gran impacto en su difusión y promoción convenciendo a los turistas de que merece la pena visitarlo.

P: Mire, no recuerdo bien cuál fue la publicidad que tuvo Carlos Paz este año. Lo único que me acuerdo es que en el verano trajo a Robertito Funes Ugarte para que paseara por la villa irradiando su glamour.

I: No se haga el irónico, porque esas visitas también hacen a la promoción turística. Es parte de las diferentes estrategias de comunicación para que el turista nos elija. Para eso se viene desarrollando el Master Plan de Turismo Sostenible: presencia en todas las provincias, en workshops, estrategia en redes sociales… Ojo, que la promoción dejó de ser solo la publicidad tradicional.







Charla clave contra la reforma laboral

Desde el FIT Córdoba convocaron para este jueves a una charla clave sobre la reforma laboral que va a tener un invitado especial.

P: ¿Qué se mueve este jueves en Córdoba? Me dijeron que la sede de ATE va a estar más concurrida que de costumbre.

I: Es porque comienza a debatirse los primeros lineamientos que se conocen de la reforma laboral que quiere encarar Milei. Anote porque vienen referentes fuertes del mundo sindical y laboral.

P: ¿Quiénes encabezan?

I: El diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista/FIT Unidad), el abogado laboralista Eugenio Biafore, muy consultado por sindicato, y Federico Wagner, secretario gremial de UEPC Capital.

P:¿Qué postura va a plantear Giordano? Supongo que opuesta a la de los libertarios y los cambios que quieren introducir.

I: Ni lo dude. El diputado ya se viene enumerando las contras: extender la jornada a 12 horas, facilitar despidos, fraccionar vacaciones y limitar la huelga. Además, asegura que ya hubo 245.000 despidos, que cierran 38 empresas por día, y que las medidas de Milei favorecieron al empleo no registrado.

P: ¿De esa charla saldrá otra movilización?

I: Mire, lo que se pone sobre la mesa es la necesidad de preparar un plan de lucha nacional, como el ejemplo que dieron los médicos del Garrahan. Y no me extrañaría que le apunte directo a la CGT para que se deje de pactos. ATE en eso no va a dar marcha atrás y desde la FIT dicen que van a acompañar.

Temblor en SMATA: imputación y silencio incómodo en la cúpula sindical

La fiscal Ingrid Vago imputó al titular de SMATA Córdoba, Hugo Ponce Gómez, por abuso sexual simple. La causa abrió un frente interno y encendió alarmas en el gremio automotriz.

Periodista: Cuénteme: ¿qué tan fuerte pegó la imputación a Hugo Ponce Gómez en SMATA?

Informante: Fuerte y hacia adentro. No es cualquier dirigente: es el secretario general de la seccional Córdoba. Y que la fiscal Vago lo impute por abuso sexual simple… bueno, eso no se barre debajo de la alfombra.

Periodista: La denuncia viene con detalles

Informante: Sí. La fiscalía consideró que había “motivos para sospechar” de su participación. El hecho habría sido en mayo de 2024, en una oficina de 27 de Abril 663.

El punto es que tiene antecedentes: una denuncia en 2008 por violencia de género y abuso; se desconoce cómo terminó. Y otra acusación más reciente, de una mujer con la que tiene un hijo y que también trabaja en el sindicato. Todo eso suma tensión.

Natalia en ATSA

El informante delasotista llamó al periodista para contarle en qué andaba la diputada electa.

Informante Delasotista: Amigo, tengo una invitación para usted. ¿Tiene algún compromiso para el sábado?

P.: Ja, ja… no me haga que le mienta…

I.D.: Qué mala onda usted… En fin, le cuento y después ve si se cae. Este sábado a las 10.30 Defendamos Córdoba y Usina de Ideas Futuro Federal invitan a participar, junto a Natalia de la Sota, de la disertación de Agustín D’Attellis, que se titula “Economía Argentina: retos actuales y perspectivas futuras”.

P.: Ajá…

I.: Va a ser en ser en Lima 877, donde está la sede de ATSA, y va a durar, mas o menos, hasta el mediodía.

P.: Muy bien.

I.D.: Lo esperamos…