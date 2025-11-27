Otro difícil fin de ciclo lectivo

Redacción AlfilEnroque Corto26 de noviembre de 2025
Rodrigo vuelve a Córdoba | Senadora libertaria víctima de la inseguridad | 30 por ciento | Los “caminantes” del radicalismo salen a marcar la cancha
Felipe OsmanMunicipal26 de noviembre de 2025
El reordenamiento del partido separaría las responsabilidades partidarias de la articulación entre territorio y gestión. En paralelo a los presidentes de seccional, se empoderaría a gestores. ¿Realidad o ultimátum?
Franco CerveraSan Francisco26 de noviembre de 2025
El actual diputado no consiguió los votos suficientes para renovar en las últimas elecciones legislativas, sin embargo, el gobernador requeriría que remplace a uno de los electos. Tiempos de definiciones en el armado del peronismo cordobés.
Bettina MarengoProvincial26 de noviembre de 2025
Los gremios del sector público esperan una reunión con el secretario de la Gobernación, David Consalvi, antes del fin de semana. El gobierno de Llaryora dice que no se justifica ni bono ni cláusula gatillo y prevé que la paritaria del 2026 va a ser dura por la rebaja impositiva propuesta. La UEPC Capital va a reclamar un millón por cargo.