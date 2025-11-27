Otro difícil fin de ciclo lectivo

Por Javier Boher

[email protected]



La semana pasada el tema de la educación estuvo en el centro de la escena, a raíz del proyecto que el gobierno nacional está elaborando para reformar el sistema. La discusión giró en torno a cuestiones que tienen que ver con nuestra realidad, pero que están mucho más lejos que las problemáticas más urgentes con las que hay que lidiar cotidianamente en las aulas.

A principios de este año el gobierno provincial universalizó el Nuevo Régimen Académico, su propuesta para transformar la realidad educativa cordobesa. Las pruebas ya llevaban haciéndose en algunas escuelas desde hace un par de años, en lo que se suponía una forma para pulir defectos y resolver errores que pudiera haber en la política propuesta. Parece que perdieron los cuadernos con los apuntes, porque desde febrero hasta ahora solamente ha habido un parche tras otro.

Casualmente el martes tocamos el tema de gobernar con consignas y no con hechos, algo que en educación es mucho más patente que en otras áreas y que cualquiera que lleve un par de años recorriendo pasillos y aulas puede notar a simple vista.

Una de esas consignas es la de los 180 o 190 días de clases, una moda que se adoptó en algún momento y hoy todos aceptan como una verdad absoluta, sin pensar en su implementación real.

Diciembre llega como cada año y trae más que pan dulce y garrapiñadas. Los cierres de notas son un problema que se agrava por la costumbre de terminar las clases en noviembre, a pesar de que eso no está reconocido en ningún lado. En la práctica ocurre que se libera la asistencia de los alumnos, aunque el ciclo lectivo termina formalmente el 19 de diciembre. Así, los que deben contenidos tienen que asistir para “intensificar”, mientras que los que ya acreditaron todo tienen que seguir yendo para no quedarse libres por faltas (una categoría que ya no existe en las escuelas de Córdoba). En primaria es peor, porque los chicos son más inquietos y es más difícil ser guardería y enseñar al mismo tiempo.

Cada año el conflicto es el mismo, con familias que necesitan que reciban a sus hijos, alumnos que están cansados y docentes que deben cerrar notas y hacer recuperar contenidos a los que no llegan con el nivel. Se piden cosas que terminan siendo incompatibles.

Reforma cordobesa

Uno de los peores engendros que han diseñado los pedagogos al frente de educación es aquello de que se aprueba por núcleo (las viejas “unidades” de un programa) y que aquel núcleo que no esté aprobado debe rendirse en coloquio.

Para evitar que colapse el turno de examen de fin de año decidieron que debe haber recuperatorios, que quitan días de clase (hay que recortar contenidos para poder evaluar todas las veces que piden) y generan en los alumnos la ilusión de que van a terminar aprobando.

Es todo tan complejo que tengo 75% de los alumnos con al menos un núcleo reprobado, a pesar de que si existiera el promedio anual el número caería a poco más del 60%. Las opciones son claras: se toma otro recuperatorio, se los manda a todos a coloquio (no se pasa más a febrero por promedio menor a cuatro) o se dibuja alguna nota para que los que deben un núcleo y tienen promedio no tengan que ir a recuperar o a coloquio. Es un infierno que nos expone a una disyuntiva en la que sale lesionada la norma o el docente.

Cada colegio decide implementar sus cambios internos, que terminan indefectiblemente en que se baja la exigencia o se flexibilizan las normas para llegar tranquilos a las vacaciones.

A todo esto hay que agregarle los problemas propios de esta época del año, que hacen aún más difícil el proceso de cierre del año. Ahora empieza a haber escuelas sin clases porque falta el agua, escuelas tomadas por gente que se queja de los mosquitos, docentes con inoportunas carpetas médicas por supuestos cuadros que se agravan con el calor y me están reposo.

Los que gobiernan con consignas creen que entregar computadoras o reconocimientos a las escuelas que mejor miden en las evaluaciones nacionales sirve como sustituto de una política educativa seria que alcance a todas las escuelas de Córdoba, pero la realidad se impone con más fuerza. Las escuelas cordobesas preparan cada vez peor a sus alumnos independientemente del tipo de gestión de cada una, pero aún así aumentando la brecha entre los públicos y los privados.

El cierre del año expone que la provincia no toma nota de lo que pasa en las escuelas ni de las necesidades del sector productivo, que debe lidiar con gente cada vez menos preparada. Eligen inaugurar sedes de la universidad provincial, regalar netbooks y convocar a pomposos congresos que no cambian la realidad de los miles de alumnos que pasan por las escuelas cada día, estafados por un régimen académico que rebaja la exigencia académica con justificaciones de innovación y transformación. La educación me gusta tanto como la política y cada fin de ciclo lectivo se siente como una elección en la que pierden los que te gustan, una derrota que va más allá de los números y que involucra una visión del mundo. Pero, igual que con una elección, volvemos a probar de nuevo cada vez que se nos presenta la oportunidad.

