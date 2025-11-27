Milei viajará a Brasil para participar de la cumbre de líderes del Mercosur

El presidente Javier Milei viajará el próximo 17 de diciembre hacia la capital de Brasil para participar de la cumbre de líderes del Mercosur. Este año, el encuentro tendrá en agenda un acuerdo entre el bloque sudamericano y la Unión Europea.

Se trata de un tratado que ha estado en negociación durante más de dos décadas. Se espera que el acuerdo se firme oficialmente tres días después de la cumbre, el 20 de diciembre.

Pese a la poca fluidez diplomática entre los mandatarios de ambos países, la presencia de Milei representaría un gesto institucional significativo que podría validar el cierre del acuerdo preparado por Brasil.

Primera parada: Estados Unidos

Previo a su encuentro con países sudamericanos, Javier Milei viajará a Washington el próximo 4 de diciembre donde se reunirá con la U.S. Chamber of Commerce -la cámara empresarial estadounidense- con la intención de avanzar en la reglamentación del acuerdo comercial que ambos países vienen negociando.

Allí, el Presidente argentino disertará una charla hacia el empresariado norteamericano, bajo el título de: "“El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”. El objetivo del encuentro será el de presentarse como promotor de inversiones y apertura.

Terminada su reunión, Milei participará del sorteo del Mundial 2026 en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Allí el mandatario compartirá un palco con su par estadounidense, Donald Trump.