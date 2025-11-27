Milei viajará a Brasil para participar de la cumbre de líderes del Mercosur

Tras su viaje a los Estados Unidos, el presidente participará del cónclave en Brasilia, y en el que Lula Da Silva espera firmar un atrasado acuerdo con la Unión Europea.

Nacional27 de noviembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
17515622593532

El presidente Javier Milei viajará el próximo 17 de diciembre hacia la capital de Brasil para participar de la cumbre de líderes del Mercosur. Este año, el encuentro tendrá en agenda un acuerdo entre el bloque sudamericano y la Unión Europea.

Se trata de un tratado que ha estado en negociación durante más de dos décadas. Se espera que el acuerdo se firme oficialmente tres días después de la cumbre, el 20 de diciembre.

Pese a la poca fluidez diplomática entre los mandatarios de ambos países, la presencia de Milei representaría un gesto institucional significativo que podría validar el cierre del acuerdo preparado por Brasil.

Primera parada: Estados Unidos

Previo a su encuentro con países sudamericanos, Javier Milei viajará a Washington el próximo 4 de diciembre donde se reunirá con la U.S. Chamber of Commerce -la cámara empresarial estadounidense- con la intención de avanzar en la reglamentación del acuerdo comercial que ambos países vienen negociando.

Allí, el Presidente argentino disertará una charla hacia el empresariado norteamericano, bajo el título de: "“El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”. El objetivo del encuentro será el de presentarse como promotor de inversiones y apertura.

Terminada su reunión, Milei participará del sorteo del Mundial 2026 en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Allí el mandatario compartirá un palco con su par estadounidense, Donald Trump.

Te puede interesar
Chiqui y Milei

Fútbol y política

Javier Boher
Nacional26 de noviembre de 2025

El Gobierno puso una ficha en el conflicto de la AFA con la gente, que expresa masivamente como nunca su malestar hacia Tapia y Toviggino

Ministro defensa

Un militar a Defensa

Javier Boher
Nacional25 de noviembre de 2025

La oposición expresó su preocupación por la designación, a pesar de no tener la talla moral necesaria para hacerlo

Lo más visto
18-02-25-municipalidad-11x

Un nuevo orden amenaza a los caciques del PJ Capital

Felipe Osman
Municipal26 de noviembre de 2025

El reordenamiento del partido separaría las responsabilidades partidarias de la articulación entre territorio y gestión. En paralelo a los presidentes de seccional, se empoderaría a gestores. ¿Realidad o ultimátum?

ilustra consalvi cristalli y castro negociacion

Estatales van por un bono extra y el Panal dice “no hay plata”

Bettina Marengo
Provincial26 de noviembre de 2025

Los gremios del sector público esperan una reunión con el secretario de la Gobernación, David Consalvi, antes del fin de semana. El gobierno de Llaryora dice que no se justifica ni bono ni cláusula gatillo y prevé que la paritaria del 2026 va a ser dura por la rebaja impositiva propuesta. La UEPC Capital va a reclamar un millón por cargo.

Tribunales (1)

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto27 de noviembre de 2025

Entrega de diplomas a diputados electos | Cooperativismo agropecuario | Carlos Paz sale a relucir su “Bitácora de Oro” | Charla clave contra la reforma laboral | Temblor en SMATA: imputación y silencio incómodo en la cúpula sindical | Natalia en ATSA