Enroque Corto

Enroque Corto01 de diciembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
enroque-schiaretti (3)

Llaryora (y muchos otros) saludaron a Estudiantes


Estudiantes de Río Cuarto ascendió a la Primera División del futbol argentino y el gobernador Martín Llaryora saludó efusivamente al club.

Informante: Pese a todos los inconvenientes, Estudiantes se convirtió en el cuarto equipo de Córdoba en Primera División. El  oficialismo no perdió la oportunidad de saludar.

Alfil: Ningún gobierno se hubiera privado le digo.

Informante: Llaryora posteó "Arriba el #deporte cordobés! Este domingo @EstudiantesRio4 logró el ascenso a la primera división del fútbol argentino. Felicitaciones a los jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y a toda la hinchada que no dejó de acompañar a su querido club. Es un orgullo ver la pasión de este equipo del sur provincial que hoy hace historia representando el potencial deportivo de nuestra #Córdoba. A disfrutar este logro enorme! No solo Llaryora, la vice Miriam Prunotto también. Y muchos otros.

Alfil: Atentos al Imperio

Informante: Cordobesismo deportivo. 

Las 62-O lanzaron su regional San Justo

El informante gremial llamó al periodista, al que quería contarle cómo salió el evento que le había adelantado la semana anterior.

Informante Gremial: ¡Amigo! Tengo grandes noticias.

Periodista: Querido, ¿cómo anda? Lo escucho, ¿qué pasó?

I.G.: ¡Las 62-O inauguraron su sede en San Justo! La organización que lideran Moreno y Díaz desembarcó en el departamento del gobernador y de Manuel Calvo. El encuentro se llevó adelante en San Francisco, en la Sindicato de la Bancaria, y estuvieron presentes más de 50 representaciones sindicales de la zona, desde sindicatos como ATE, Camioneros y Entidades de Servicios, y organizaciones sociales y territoriales. 

P.: Ajá… ¿fue un éxito entonces?

I.G.: Rotundo. El encuentro tuvo el aval del gobernador, y quedó de manifiesto ya que participaron dirigentes políticos que responden directamente al Panal, y también a Manuel Calvo. En al acto. Moreno marcó el rumbo político que va a tener las 62 en lo que viene, en primer lugar, una fuerte oposición a la reforma laboral del Gobierno Nacional. Y un pedido a todos dirigentes sindicales presentes para potenciar a las 62 en términos territoriales, para lograr que en el 2027 Martin Llaryora sea reelecto, ya que el peronismo es el único espacio que propone la defensa de los trabajadores y la producción.

P.: A la fresca…

I.G.: Estuvieron las autoridades electas para conducir las 62 de San justo. Lucas Cravero, como secretario general…

Rambaldi hace los deberes

El intendente de La Calera muestra una gestión alineada al presidente Javier Milei.

Informante: Fernando Rambaldi ya viene planteando sus coincidencias con el modelo libertario en cuanto a la necesidad de buscar un estado más chico y eficiente. Ni hablar del objetivo del equilibrio fiscal. 

Periodista: Vi su saludo a los vecinos tras la victoria de LLA en La Calera el 26 de octubre. 

I.: Claro. “¡Felicitaciones a todos los calerenses por reafirmar el camino del cambio y la responsabilidad!”, había escrito en sus redes sociales. 

P.: ¿Se afilió a la Libertad Avanza?

I.: No, mientras tanto, sigue haciendo los deberes y este fin de semana anunció que redujo casi a la mitad los empleados. “Empezamos la gestión con 328 empleados de planta. A dos años, logramos reducir ese número a 196. Tener un estado municipal más chico, eficiente y transparente es nuestro objetivo”. 

Te puede interesar
enroque-siciliano

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto28 de noviembre de 2025

Todos presente, menos Schiaretti | Alta Temprana | Piguillem no suelta | Rambaldi, también internado

Tribunales (1)

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto27 de noviembre de 2025

Entrega de diplomas a diputados electos | Cooperativismo agropecuario | Carlos Paz sale a relucir su “Bitácora de Oro” | Charla clave contra la reforma laboral | Temblor en SMATA: imputación y silencio incómodo en la cúpula sindical | Natalia en ATSA

enroque 1-A (1)

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto26 de noviembre de 2025

Rodrigo vuelve a Córdoba | Senadora libertaria víctima de la inseguridad | 30 por ciento | Los “caminantes” del radicalismo salen a marcar la cancha

aguad (1)

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto25 de noviembre de 2025

Aguad, Presti y el chavismo | Cabify, habilitada | Briner, limpio: la UCR respira aliviada | El PRO Córdoba en su laberinto | La dejan correr

WhatsApp-Image-2025-11-19-at-19.17.13 (1)

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto20 de noviembre de 2025

El regalo de Llaryora a los concejales | La UPC quiere llegar a Villa El Libertador | El puma vuelve a la selva | Un aggiornamento con mensaje político

Lo más visto
ilustra consalvi cristalli y castro negociacion

Estatales van por un bono extra y el Panal dice “no hay plata”

Bettina Marengo
Provincial26 de noviembre de 2025

Los gremios del sector público esperan una reunión con el secretario de la Gobernación, David Consalvi, antes del fin de semana. El gobierno de Llaryora dice que no se justifica ni bono ni cláusula gatillo y prevé que la paritaria del 2026 va a ser dura por la rebaja impositiva propuesta. La UEPC Capital va a reclamar un millón por cargo.

panal-4-1024x616

En la previa de la reforma laboral, avanza la CGT “llaryorista”

Felipe Osman
Provincial28 de noviembre de 2025

La reforma laboral interpela a un sindicalismo sacado de escuadra por la fractura peronista. En ese marco, un grupo de sindicatos de estrecho vínculo con el Panal avanza en la formulación de un nuevo armado, destinado a contener la pata sindical de Llaryora ante un posicionamiento ambivalente del gobernador frente a las novedades legislativas en ciernes.

daspu

Crisis en DASPU: cambios en prestaciones tensiona la relación entre el Rectorado y ADIUC

Francisco Lopez Giorcelli
Universidad28 de noviembre de 2025

La obra social de la UNC atraviesa un momento crítico marcado por modificaciones prestacionales, reclamos gremiales y un escenario financiero deteriorado. Mientras el Rectorado defiende los ajustes como una respuesta obligada al contexto económico, ADIUC sostiene que las medidas representan un recorte que afecta a los afiliados y exige que la Universidad asuma el problema como una prioridad institucional (asoma el fantasma del ajuste a los SRT). La disputa reaviva tensiones entre la gestión y el sindicato docente.