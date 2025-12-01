Enroque Corto

Llaryora (y muchos otros) saludaron a Estudiantes



Estudiantes de Río Cuarto ascendió a la Primera División del futbol argentino y el gobernador Martín Llaryora saludó efusivamente al club.

Informante: Pese a todos los inconvenientes, Estudiantes se convirtió en el cuarto equipo de Córdoba en Primera División. El oficialismo no perdió la oportunidad de saludar.

Alfil: Ningún gobierno se hubiera privado le digo.

Informante: Llaryora posteó "Arriba el #deporte cordobés! Este domingo @EstudiantesRio4 logró el ascenso a la primera división del fútbol argentino. Felicitaciones a los jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y a toda la hinchada que no dejó de acompañar a su querido club. Es un orgullo ver la pasión de este equipo del sur provincial que hoy hace historia representando el potencial deportivo de nuestra #Córdoba. A disfrutar este logro enorme! No solo Llaryora, la vice Miriam Prunotto también. Y muchos otros.

Alfil: Atentos al Imperio

Informante: Cordobesismo deportivo.

Las 62-O lanzaron su regional San Justo

El informante gremial llamó al periodista, al que quería contarle cómo salió el evento que le había adelantado la semana anterior.

Informante Gremial: ¡Amigo! Tengo grandes noticias.

Periodista: Querido, ¿cómo anda? Lo escucho, ¿qué pasó?

I.G.: ¡Las 62-O inauguraron su sede en San Justo! La organización que lideran Moreno y Díaz desembarcó en el departamento del gobernador y de Manuel Calvo. El encuentro se llevó adelante en San Francisco, en la Sindicato de la Bancaria, y estuvieron presentes más de 50 representaciones sindicales de la zona, desde sindicatos como ATE, Camioneros y Entidades de Servicios, y organizaciones sociales y territoriales.

P.: Ajá… ¿fue un éxito entonces?

I.G.: Rotundo. El encuentro tuvo el aval del gobernador, y quedó de manifiesto ya que participaron dirigentes políticos que responden directamente al Panal, y también a Manuel Calvo. En al acto. Moreno marcó el rumbo político que va a tener las 62 en lo que viene, en primer lugar, una fuerte oposición a la reforma laboral del Gobierno Nacional. Y un pedido a todos dirigentes sindicales presentes para potenciar a las 62 en términos territoriales, para lograr que en el 2027 Martin Llaryora sea reelecto, ya que el peronismo es el único espacio que propone la defensa de los trabajadores y la producción.

P.: A la fresca…

I.G.: Estuvieron las autoridades electas para conducir las 62 de San justo. Lucas Cravero, como secretario general…

Rambaldi hace los deberes

El intendente de La Calera muestra una gestión alineada al presidente Javier Milei.

Informante: Fernando Rambaldi ya viene planteando sus coincidencias con el modelo libertario en cuanto a la necesidad de buscar un estado más chico y eficiente. Ni hablar del objetivo del equilibrio fiscal.

Periodista: Vi su saludo a los vecinos tras la victoria de LLA en La Calera el 26 de octubre.

I.: Claro. “¡Felicitaciones a todos los calerenses por reafirmar el camino del cambio y la responsabilidad!”, había escrito en sus redes sociales.

P.: ¿Se afilió a la Libertad Avanza?

I.: No, mientras tanto, sigue haciendo los deberes y este fin de semana anunció que redujo casi a la mitad los empleados. “Empezamos la gestión con 328 empleados de planta. A dos años, logramos reducir ese número a 196. Tener un estado municipal más chico, eficiente y transparente es nuestro objetivo”.