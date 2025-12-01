Según un informe, el 19% de las familias cordobesas piden ayuda para poder comer

Por Redacción Alfil

Este lunes el Centro de Almaceneros analizó la situación de las familias cordobesas en lo que fue el mes de noviembre, la empresa que también es reconocida por medir el índice de precios todos los meses, percibió una gran crisis alimentaria.

La información fue brindada por su titular, Germán Romero, el cual indicó que: "el 58% (de familias) no pudo acceder de manera satisfactoria a la canasta básica alimentaria que delimita la indigencia en el país". Además reafirmó que, de aquellas familias que si lograron alcanzar a la CBA, un 72% precisaron de ayuda económica estatal y un 11% de los hogares tuvo a integrantes que comieron sólo una vez al día o debieron dejar de hacerlo.

"Hay un 19% que necesita una ayuda para poder comer, ya sea pidiendo comida a familiares, vecinos o a comercios cercanos", resaltó el titular de la empresa que produjo el informe. Otro de los datos que le dio importancia Romero fue, la llegada de una nueva derivación de las dificultades que están experimentando las familiar para alimentarse.

Por otra parte, desde el Centro de Almaceneros tambien destacaron la situación crítica de los comercios por el desmoronamiento del consumo, que se debe a su vez a la pérdida del poder adquisitivo del salario. Según los datos brindados, la caída del consumo que se menciona fue de un 9,2%.