Según un informe, el 19% de las familias cordobesas piden ayuda para poder comer

Bettina MarengoProvincial01 de diciembre de 2025
El Ejecutivo envía hoy a la Legislatura los pliegos del juez de Control Carlos Lezcano para reemplazar a Juan Manuel Delgado en la cabeza del Ministerio Público Fiscal. Siciliano, con funciones políticas y de mesa chica en el Gabinete de la segunda mitad de la gestión oficialista.
Javier BoherNacional01 de diciembre de 2025
Una legisladora kirchnerista de Buenos Aires quiere cobrar una absurda tasa al metano que genera la digestión de las vacas
Yanina SoriaProvincial01 de diciembre de 2025
La primera lectura, este miércoles. Aunque ya tiene los votos, el cordobesismo quiere más. La nueva configuración del mapa legislativo cordobés post 10 de diciembre.
Redacción AlfilEnroque Corto01 de diciembre de 2025
Llaryora (y muchos otros) saludaron a Estudiantes | Las 62-O lanzaron su regional San Justo | Rambaldi hace los deberes
Felipe OsmanProvincial01 de diciembre de 2025
El presidente tiene fechadas dos visitas a la provincia en la primera quincena de diciembre. El diputado, por su parte, celebró dos reuniones este fin de semana. La segunda fue el sábado, en el Botánico. La más importante sucedió apenas horas antes, sin aliados y sin cassette.