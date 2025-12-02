Bancor se destacó en el Congreso de ABAPPRA por su proceso de innovación, eficiencia y soberanía tecnológica

Provincial02 de diciembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
02-12--El-presidente-de-Bancor,-Raúl-Paolasso-durante-su-presentación-en-el-4to.-congreso-de-Abappra

El Banco de la Provincia de Córdoba tuvo un rol destacado en el 4° Congreso Federal de Abappra, la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina. Durante el Congreso realizado en Chaco, el pasado 27 y 28 de noviembre, el presidente de Bancor, Raúl Paolasso, presentó los avances del proceso de modernización y del modelo de gestión basado en la agilidad, la eficiencia y la soberanía tecnológica.

El encuentro reunió a los principales referentes del sector y tuvo como eje el futuro del sistema financiero argentino. En ese contexto, el Banco resaltó su estrategia de eficiencia, la revisión integral de sus estructuras internas y la adopción de modelos operativos más ágiles, orientados al cliente.

Con un diseño de “Organigrama base cero” orientado a optimizar funciones, simplificar estructuras y profesionalizar la gestión, Bancor evidenció cómo avanza en línea con las tendencias globales hacia organizaciones más livianas, flexibles y orientadas a resultados.

“Queremos que el Banco de la Provincia de Córdoba sea una banca pública moderna: eficiente, ágil y soberana, tecnológicamente”, expresó Paolasso durante su presentación y resaltó el rol de la entidad como actor central en el desarrollo económico, principal vehículo financiero de la Provincia y socio estratégico para el sector productivo, las familias y el Estado.

La gran conclusión en la que coincidieron todos los asistentes fue que la tecnología ya no es un soporte: es la arquitectura central del banco. En ese sentido, Bancor reafirmó uno de sus principales ejes de gestión con mayor soberanía tecnológica, menor dependencia de terceros y la aceleración de los procesos de innovación. El plan prevé para 2026 una banca más digital, con procesos automatizados y un uso integrado de datos que permitirá fortalecer la cercanía con los clientes y mejorar la eficiencia operativa.

Los representantes de las entidades financieras de todo el país, valoraron el proceso de modernización de Bancor como un aporte decisivo a la evolución de la banca pública argentina. De esta manera, el banco profundiza su liderazgo en el ecosistema financiero nacional y reafirma su compromiso con el desarrollo de Córdoba, acompañando el crecimiento del entramado productivo provincial y regional.

