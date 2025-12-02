Enroque Corto

Fallo judicial a favor de Agost Carreño

Tras una nueva resolución judicial que volvió a frenar la intervención partidaria, el PRO Córdoba de Agost Carreño celebra el nuevo fallo

Periodista: ¿Servini volvió a fallar a favor de Agost Carreño?

Informante: si, esta deja firme que Agost Carreño y las autoridades siguen al mando. La jueza Servini volvió a tirar abajo la intervención de Macri, la que hizo en noviembre.

Periodista: —Pero ya habían dejado sin efecto la de julio, ¿no?

Informante: —Exacto. Tres intervenciones impulsadas desde Buenos Aires, las tres volteadas en la justicia

Periodista: ¿y ahora van a haber elecciones en el partido?

Informante: La idea de que sean en febrero sigue en pie, pero todo depende del proceso judicial, que lo permita.

Sobre los polideportivos

Los legisladores Dante Rossi y Sebastián Peralta presentaron un proyecto para crear una comisión investigadora por la voladura de los polideportivos sociales.

Informante: Se busca establecer responsabilidades técnicas de la empresa a cargo, pero también políticas de los funcionarios intervinientes.

Periodista: Con la decisión de cerrar momentáneamente esas estructuras, el oficialismo algo está reconociendo, ¿no?

I.: Si, pero hay que ir hasta el fondo del asunto. 500 millones de pesos cuesta la construcción de cada polideportivo. Si bien se valora ese cierre preventivo de todos, y la decisión de iniciar acciones judiciales en contra de las empresas responsables, queremos desde la Legislatura colaborar con la investigación y avanzar sobre la responsabilidad política.

Casado festejó en Bella Vista

El informante peronista mensajeó al periodista, y entre stickers y signos de exclamación le contó lo siguiente.

Informante Peronista: Compañero, ¡ganamos!

Periodista: Amigo, ¿de qué habla? No me diga que es hincha de Estudiantes de Rio Cuarto…

I.P.: Ja, ja. No, nada de eso. Ganamos la elección del centro vecinal de Bella Vista, y ganamos cómodos: 319 votos de nuestra lista, apadrinada por Diego Casado, contra 214 la lista delasotista-radical y 72 de la del Surrbac.

P.: ¿La última elección de centros vecinales pendiente?

I.P.: La última. Que además tuvo un sabor especial para el concejal, porque este es su barrio.

Jubilados abrirán el paraguas

Luego de meses de reunir firmas y haber conseguido la certificación pertinente para presentar una iniciativa popular en la Legislatura cordobesa, el movimiento de jubilados y pensionados ya está convocando para el 10 de diciembre a las 11 horas para elevar el proyecto que, entre otras cosas, pide la devolución del 82% móvil.

INFORMANTE: ¿Vio que le dije que este 10 de diciembre se va a armar una “pueblada” en la Legislatura provincial? Bueno, anote esto: lleve su paraguas.

PERIODISTA: —¿Y por qué los paraguas?

INFORMANTE: —Porque cada paraguas abierto de quienes vayan ese día representa una historia de trabajo, de lucha y de fe en que las cosas pueden cambiar. Recuerde que juntaron 38 mil firmas desde todos los rincones de la provincia, asi que están anticipando una movida importante.

PERIODISTA: —¿Dónde se concentran?

INFORMANTE: —Frente a la Legislatura. La consigna es simple: traer el paraguas y traer el compromiso. Porque cuando la gente se organiza, no hay tormenta que pueda frenarla.