Enroque Corto
Llaryora (y muchos otros) saludaron a Estudiantes | Las 62-O lanzaron su regional San Justo | Rambaldi hace los deberes
Tras una nueva resolución judicial que volvió a frenar la intervención partidaria, el PRO Córdoba de Agost Carreño celebra el nuevo fallo
Periodista: ¿Servini volvió a fallar a favor de Agost Carreño?
Informante: si, esta deja firme que Agost Carreño y las autoridades siguen al mando. La jueza Servini volvió a tirar abajo la intervención de Macri, la que hizo en noviembre.
Periodista: —Pero ya habían dejado sin efecto la de julio, ¿no?
Informante: —Exacto. Tres intervenciones impulsadas desde Buenos Aires, las tres volteadas en la justicia
Periodista: ¿y ahora van a haber elecciones en el partido?
Informante: La idea de que sean en febrero sigue en pie, pero todo depende del proceso judicial, que lo permita.
Los legisladores Dante Rossi y Sebastián Peralta presentaron un proyecto para crear una comisión investigadora por la voladura de los polideportivos sociales.
Informante: Se busca establecer responsabilidades técnicas de la empresa a cargo, pero también políticas de los funcionarios intervinientes.
Periodista: Con la decisión de cerrar momentáneamente esas estructuras, el oficialismo algo está reconociendo, ¿no?
I.: Si, pero hay que ir hasta el fondo del asunto. 500 millones de pesos cuesta la construcción de cada polideportivo. Si bien se valora ese cierre preventivo de todos, y la decisión de iniciar acciones judiciales en contra de las empresas responsables, queremos desde la Legislatura colaborar con la investigación y avanzar sobre la responsabilidad política.
El informante peronista mensajeó al periodista, y entre stickers y signos de exclamación le contó lo siguiente.
Informante Peronista: Compañero, ¡ganamos!
Periodista: Amigo, ¿de qué habla? No me diga que es hincha de Estudiantes de Rio Cuarto…
I.P.: Ja, ja. No, nada de eso. Ganamos la elección del centro vecinal de Bella Vista, y ganamos cómodos: 319 votos de nuestra lista, apadrinada por Diego Casado, contra 214 la lista delasotista-radical y 72 de la del Surrbac.
P.: ¿La última elección de centros vecinales pendiente?
I.P.: La última. Que además tuvo un sabor especial para el concejal, porque este es su barrio.
Luego de meses de reunir firmas y haber conseguido la certificación pertinente para presentar una iniciativa popular en la Legislatura cordobesa, el movimiento de jubilados y pensionados ya está convocando para el 10 de diciembre a las 11 horas para elevar el proyecto que, entre otras cosas, pide la devolución del 82% móvil.
INFORMANTE: ¿Vio que le dije que este 10 de diciembre se va a armar una “pueblada” en la Legislatura provincial? Bueno, anote esto: lleve su paraguas.
PERIODISTA: —¿Y por qué los paraguas?
INFORMANTE: —Porque cada paraguas abierto de quienes vayan ese día representa una historia de trabajo, de lucha y de fe en que las cosas pueden cambiar. Recuerde que juntaron 38 mil firmas desde todos los rincones de la provincia, asi que están anticipando una movida importante.
PERIODISTA: —¿Dónde se concentran?
INFORMANTE: —Frente a la Legislatura. La consigna es simple: traer el paraguas y traer el compromiso. Porque cuando la gente se organiza, no hay tormenta que pueda frenarla.
Llaryora (y muchos otros) saludaron a Estudiantes | Las 62-O lanzaron su regional San Justo | Rambaldi hace los deberes
Todos presente, menos Schiaretti | Alta Temprana | Piguillem no suelta | Rambaldi, también internado
Entrega de diplomas a diputados electos | Cooperativismo agropecuario | Carlos Paz sale a relucir su “Bitácora de Oro” | Charla clave contra la reforma laboral | Temblor en SMATA: imputación y silencio incómodo en la cúpula sindical | Natalia en ATSA
Rodrigo vuelve a Córdoba | Senadora libertaria víctima de la inseguridad | 30 por ciento | Los “caminantes” del radicalismo salen a marcar la cancha
Aguad, Presti y el chavismo | Cabify, habilitada | Briner, limpio: la UCR respira aliviada | El PRO Córdoba en su laberinto | La dejan correr
Los gremios del sector público esperan una reunión con el secretario de la Gobernación, David Consalvi, antes del fin de semana. El gobierno de Llaryora dice que no se justifica ni bono ni cláusula gatillo y prevé que la paritaria del 2026 va a ser dura por la rebaja impositiva propuesta. La UEPC Capital va a reclamar un millón por cargo.
El Ejecutivo envía hoy a la Legislatura los pliegos del juez de Control Carlos Lezcano para reemplazar a Juan Manuel Delgado en la cabeza del Ministerio Público Fiscal. Siciliano, con funciones políticas y de mesa chica en el Gabinete de la segunda mitad de la gestión oficialista.
Una legisladora kirchnerista de Buenos Aires quiere cobrar una absurda tasa al metano que genera la digestión de las vacas
Llaryora (y muchos otros) saludaron a Estudiantes | Las 62-O lanzaron su regional San Justo | Rambaldi hace los deberes
El presidente tiene fechadas dos visitas a la provincia en la primera quincena de diciembre. El diputado, por su parte, celebró dos reuniones este fin de semana. La segunda fue el sábado, en el Botánico. La más importante sucedió apenas horas antes, sin aliados y sin cassette.