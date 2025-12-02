Llaryora afina cambios para enfrentar el aspiracional violeta

Bettina Marengo

Con el telón de fondo del reciente triunfo libertario en las legislativas y las ganas de “entregarle la provincia a Milei” en 2027, que expresaron los opositores Luis Juez y Gabriel Bornoroni, el gobernador Martin Llaryora se disponía a anunciar cambios en su gabinete para reforzar la presencia en Capital y extremar las bajadas y acciones a territorio. Entre jueves y viernes asumirá el actual jefe del bloque del oficialismo en la Legislatura, Miguel Siciliano, en un nuevo ministerio que contendrá posiblemente las áreas de Deporte, Juventud y Culto. Esta última estaba hasta ahora en la cartera de Gobierno, a cargo de Manuel Calvo. Implica la relación con las iglesias, entre ellas todo el mundo del voto evagélico que parece la nueva vedette de los electorados urbanos.

Ayer fue un día de intensas reuniones en el Panal. La asunción, que no sería la única porque unas piezas mueven otras, está prevista para jueves o viernes, pero al cierre de esta nota no había definiciones. Hoy asumen en el Congreso de la Nación los diputados electos, entre los que está Siciliano, que renunciará y será reemplazado por Ignacio García Aresca. Mañana será la sesión de la Unicameral donde se dará aprobación en primera lectura al Presupuesto 2026, con el futuro ministro todavía al frente del bloque de Hacemos Unidos.

El nombre de la nueva cartera también estaba a confirmar, pero podría ir entre “Vinculación y Gestión Territorial”, “Vinculación y Articulación Territorial”, “Vinculación y coordinación” o algo por el estilo. Siciliano se va a enfocar en la Capital, fuente de los principales temores electorales de Llaryora de cara al 2027, pero su competencia será para la provincia. “Vamos a fortalecer Capital y provincia”, insisten llaryoristas conspicuos, por si quedaban dudas.

Quizás para aliviar alguna tensión entre generacionales, fuentes del Panal destacaron que Calvo seguirá al frente del vínculo institucional con Provincia-Nación y de las relaciones con los 427 municipios y comunas. En ese caso, mantendrá el control de los FOCON, el fondo para obra pública que se distribuye entre intendentes y jefes comunales. De paso, deslizaron las buenas relaciones entre el ministro de Gobierno y el intendente Daniel Passerini, a cargo del principal municipio de la provincia.

Inevitable interpretar que Siciliano, con su futuro nuevo rol, suma mayor fuerza para convertirse en futuro candidato a intendente de la ciudad de Córdoba, un lugar que Passerini, ex viceintendente de Llaryora, le ganó en 2023. No está solo esa empresa. Uno de los más mencionados postulantes del lado del intendente y del sector de la senadora Alejandra Vigo y el exgobernador Juan Schiaretti es el secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes de la Municipalidad, Héctor “Pichi” Campana, que casualmente concentra áreas territoriales y de gestión directa con la gente tan abarcativas como las que tendrá Siciliano en su nuevo cargo. Cosas.

Otra novedad quedó confirmada ayer en el oficialismo y fue primicia de este diario. El Ministerio de Justicia y Trabajo, a cargo de Julián Lopez, informó que el gobernador Llaryora enviará a la Legislatura los pliegos del juez de Control Nº 5 de la Capital, Carlos Lezcano, para proponerlo como nuevo Fiscal General de la Provincia en reemplazo de Juan Manuel Delgado. Al cierre de esta nota, no habían ingresado a la comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos cuyo presidente es Bernardo Knipscheer, pareja de la peronista disidente Natalia de la Sota. En el oficialismo no ven problema en ello; entienden que el legislador no romperá con el llaryorismo y creen que la figura de Lezcano solo tendrá objeciones de la oposición dura, sobre del todo el Frente Cívico de Luis Juez, de quien el candidato al Ministerio Público Fiscal fue socio en estudio jurídico. También de Fernanda Leiva, actual tribuna de Cuentas provincial por la oposición.

En Tribunales la recepción del cambio combinó aprobación porque Lezcano está en la Justicia desde 2003 y es penalista de formación, a diferencia del actual, que proviene del mundo empresarial, y sorpresa porque llega al nuevo puesto siendo juez y no fiscal. Los corrillos dicen que la relación con los Adjuntos será buena con José Gomez Demmel, Bettina Cropi y Héctor David. Con el último se conocen desde hace tiempo. En cambio, marcan un asterisco en la relación con Alejandro Perez Moreno desde la época en que Lezcano pidió la elevación a juicio de la causa por el asesinato de Blas Correas y el Adjunto era querellante por la familia de la víctima. Por alguna diferencia entre ellos, los observadores de Tribunales II comentan que el juez de Control, desde ese momento, se apartaba cuando el ex litigante participaba de un juicio.

Los mismos mentideros aseguran que Delgado, que tendrá que convivir todo el verano, feria mediante, con su sucesor designado, sintió alivio al no ser convocado para otros cinco años, posibilidad que la Constitución habilita. El actual titular del MPF viene del palo de Schiaretti y podría convertirse en directivo del Banco de Córdoba, tras las salida de Juan Manuel Llamosas para ir a la Legislatura. El schiarettismo, a estas horas, mira los movimientos del Panal.