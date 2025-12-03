Enroque Corto
Fallo judicial a favor de Agost Carreño | Sobre los polideportivos | Casado festejó en Bella Vista | Jubilados abrirán el paraguas
En el cierre de la etapa 2025 de excavaciones en La Perla tras el hallazgo de enterramientos clandestinos y restos humanos, una fuente cercana a la ministra de Desarrollo Humano se comunicó con un periodista de Alfil para resaltar el acompañamiento del Gobierno de Córdoba en la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia.
Informante: ¿Supo que este martes se hizo un acto comandado por el juez federal Vaca Narvaja en La Perla y se recorrió el área donde se hallaron restos óseos? Allí estuvo la ministra Liliana Montero en representación de la Provincia y marcó una distancia bastante notoria con el Gobierno nacional.
Periodista : ¿Ah si? ¿Qué dijo?
I: Subrayó que el Gobierno provincial sostiene y financia estas excavaciones, aun tratándose de una investigación de la judicial federal. En palabras de Montero, “El gobernador Llaryora decidió que Córdoba no mire para otro lado”.
P: Fue una crítica al negacionismo con el que vinculan a funcionarios nacionales ¿no?
I: Mire, no nombró a nadie en particular, pero resaltó que la Provincia acompaña con logística, personal y presupuesto “porque la memoria es política de Estado. La Justicia manda, pero el Estado provincial —en democracia— debe ayudar a reconstruir verdad y justicia”. En otras palabras, Montero subrayó que Córdoba “quiere ser parte de la historia argentina, pero del lado que construye democracia”.
La salida de Miguel Siciliano de la jefatura del bloque oficialista puede cambiar la cara de la Legislatura, afirman fuentes llaryoristas.
Informante: No solo es un nuevo momento para el Ejecutivo sino también para la Legislatura. Yo creo que se acabó el clima que a ustedes los periodistas tanto les daba de comer.
Alfil: ¿Se viene un tiempo más tranquilo?
Informante: Estamos tranquilos por el ingreso de Alesandri y porque Agost Carreño será un aliado casi permanente. Pero además, en la jefatura de bloque, Facundo Torrres es más tranquilo, menos sanguíneo de lo que es Miguel, con todo aprecio se lo digo.
Alfil: Hay que ver cómo reacciona la oposición.
Informante: Matías Gvozdenovic es tranquilo también.
Alfil: Usted cree que queda él en la UCR.
Informante: Creemos que sí, y que va a haber buena convivencia.
Esta vez, el periodista fue el que llamó al informante, para seguir el desenlace del juicio.
Informante Gremial: ¿Ya supo el veredicto?
Periodista: No, no… por eso lo llamo
I.G.: Acaban de dar el veredicto: 6 años de prisión para Gabriel Suárez, 4 años y medio para Jorge Molina Herrera.
P.: Le digo, al lado de las penas que pidió el fiscal, la sacaron barata...
I.G.: Así es… Lo que pasa es que no se los condenó por Asociación Ilícita, sólo por lavado de activos.
P.: Son condenas de cárcel efectiva, ¿verdad?
I.G.: Por la cuantía, sí. Pero todavía no están firmes. En dos semanas se leerán los fundamentos, y hasta que no haya condena de segunda instancia no empieza a ejecutarse la condena. Habrá más capítulos de esta historia…
La Iglesia cordobesa tomó como insumo un estudio de la Cruz Roja: seis de cada diez adolescentes están expuestos a las apuestas digitales.
—Informante: Mirá que en el Arzobispado de Córdoba están trabajando fuerte para combati en el tema del juego online. La alarma ya subió de nivel y no es por intuición pastoral: tienen datos duros.
—Periodista: ¿Qué datos?
—Informante: Un estudio que difundió la Cruz Roja Argentina. Más de 11 mil encuestas a adolescentes de 13 a 18 años en todo el país.
—Periodista: ¿Y qué encontraron?
—Informante: Lo que se temía… y peor. Seis de cada diez pibes están expuestos al juego online. Un 16% ya apuesta y casi la mitad tiene alguien muy cercano que lo hace. Las amistades son la puerta de entrada número uno.
— Periodista: claramente el negocio es tan grande que continúan haciendo caso omiso, proteste quien proteste
Los gremios del sector público esperan una reunión con el secretario de la Gobernación, David Consalvi, antes del fin de semana. El gobierno de Llaryora dice que no se justifica ni bono ni cláusula gatillo y prevé que la paritaria del 2026 va a ser dura por la rebaja impositiva propuesta. La UEPC Capital va a reclamar un millón por cargo.
Picat suena para presidir la Comisión de Agricultura en Diputados. Carrizo, para un lugar en el gabinete nacional. El jefe del bloque libertario administra los tiempos rumbo al 2027, posterga un inevitable conflicto con Juez mientras intenta desgranar a la UCR para desinflar a De Loredo.
El Frente Renovador quedó formalizado en Córdoba. Reunión con el dirigente nacional. Proyección local para el ´27.
Jornada de reuniones ayer en el Panal. Se aguardaba confirmación del ministerio para Siciliani. El rol de Calvo. Provincia y Capital. El pliego de Lezcano llega a la comisión que maneja el neodelasotismo.