Quinteros respaldó la reforma penal que impulsa Milei: "acompaño toda iniciativa que endurezca penas"

Asumió Monteoliva con Quinteros en la tribuna y apoyo llaryorista a la reforma penal
El ministro sostuvo que el país necesita una: "reforma penal profunda y sin medias tintas, miedos y mucho menos especulaciones políticas".Provincial03 de diciembre de 2025Redacción Alfil
El ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, expresó su apoyo hacia la reforma penal que impulsó, la ahora exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Sin embargo que para que pueda ser posible, hay que realizarlo de manera "penal profunda y sin medias tintas, miedos y mucho menos especulaciones políticas".
"Durante años el crimen avanzó amparado en un sistema que libera antes de tiempo y desprotege a quienes arriesgan la vida para cuidarnos", agregó en “X” al comentar una publicación de Bullrich.
Argentina necesita una reforma penal profunda y sin medias tintas, miedos y mucho menos especulaciones políticas.— Juan Pablo Quinteros (@QuinterosJP) December 3, 2025
Durante años el crimen avanzó amparado en un sistema que libera antes de tiempo y desprotege a quienes arriesgan la vida para cuidarnos.
En ese sentido, expresó: "acompaño toda iniciativa que endurezca penas, cierre la puerta giratoria y ponga a las víctimas en el centro. Es indispensable dar respaldo legal a las fuerzas de seguridad: un policía que decide y actúa en una fracción de segundo no puede quedar expuesto durante años mientras los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra".
"Defender a quienes nos defienden es una obligación del Estado, es un debate que se debe dar desde la política y no encerrarse en un debate académico.", argumentó.
"Desde Córdoba vamos a sostener una política de seguridad firme, basada en datos, decisión y coraje. El crimen organizado, los violentos y los que destruyen la convivencia tienen que saber que el tiempo de la impunidad se terminó", cerró Quinteros.
La doctrina Bullrich avanza firme y, del lado llaryorista, suenan aires de apoyo incluso para la baja de edad de imputabilidad.
Tras aprobar en primera lectura el Presupuesto en la Unicameral, el legislador de Hacemos Unidos pedirá licencia a su banca este miércoles para asumir frente al nuevo Ministerio que le encomendó Llaryora. Niega que su candidatura a diputado haya sido testimonial y, por ahora, no habla de aspiraciones a suceder a Daniel Passerini en el Palacio 6 de Julio.
Los sindicatos del sector público se reunieron con Consalvi. La Provincia dice que los salarios estatales le ganan 5 o 6 puntos al costo de vida, pero no rechaza de plano el pago de un refuerzo de fin de año. La última palabra la tiene Llaryora, que sigue ocupado con los retoques del gabinete.
El gobierno del presidente de AFA se encuentra en su hora más crítica, con la imagen por el suelo, acorralado por denuncias de corrupción y arbitrajes parciales al poder. Solo la Selección Argentina parece ser su último garante. El viernes asistirá al sorteo del Mundial a Washington.
Los dirigentes de la organización aún no irán presos, debido a que todavía no ha quedado firme su condena, la decisión fue tomada por el Tribunal Federal Nº 2
Los gremios del sector público esperan una reunión con el secretario de la Gobernación, David Consalvi, antes del fin de semana. El gobierno de Llaryora dice que no se justifica ni bono ni cláusula gatillo y prevé que la paritaria del 2026 va a ser dura por la rebaja impositiva propuesta. La UEPC Capital va a reclamar un millón por cargo.
Del lado democrático de la historia | ¿Calma chicha? | Condenaron a la cúpula de Luz y Fuerza | En el Arzobispado están muy inquietos con el juego online
La gestión se entusiasma con la idea de cruzar el ecuador del mandato en un estado de relativa paz, cerrando dos obras importantes -Maipú y Sagrada Familia-, disminuyendo el compromiso de las cuentas municipales con el Transporte y, sobre todo, habiendo contenido los rumores de “intervención”.