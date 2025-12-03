Quinteros respaldó la reforma penal que impulsa Milei: "acompaño toda iniciativa que endurezca penas"

El ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, expresó su apoyo hacia la reforma penal que impulsó, la ahora exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Sin embargo que para que pueda ser posible, hay que realizarlo de manera "penal profunda y sin medias tintas, miedos y mucho menos especulaciones políticas".

"Durante años el crimen avanzó amparado en un sistema que libera antes de tiempo y desprotege a quienes arriesgan la vida para cuidarnos", agregó en “X” al comentar una publicación de Bullrich.

Acompaño toda iniciativa… https://t.co/6gYwvNYqNF — Juan Pablo Quinteros (@QuinterosJP) December 3, 2025

En ese sentido, expresó: "acompaño toda iniciativa que endurezca penas, cierre la puerta giratoria y ponga a las víctimas en el centro. Es indispensable dar respaldo legal a las fuerzas de seguridad: un policía que decide y actúa en una fracción de segundo no puede quedar expuesto durante años mientras los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra".

"Defender a quienes nos defienden es una obligación del Estado, es un debate que se debe dar desde la política y no encerrarse en un debate académico.", argumentó.

"Desde Córdoba vamos a sostener una política de seguridad firme, basada en datos, decisión y coraje. El crimen organizado, los violentos y los que destruyen la convivencia tienen que saber que el tiempo de la impunidad se terminó", cerró Quinteros.