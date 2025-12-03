Villaverde renunció al Senado y formará parte de la Cámara Baja

Congreso: juraron los 127 diputados bajo la mirada de Milei
Se presentaron los legisladores de la Cámara Baja para jurar, Martín Menem fue reelecto como presidente de mesa y Schiaretti no estuvo presente.
La legisladora libertaria de la Provincia de Río Negro oficializó su salida de la Cámara Alta, debido a una impugnación por presuntos vínculos narco.Nacional03 de diciembre de 2025Gabriel Marclé
Por Redacción Alfil
Este miércoles la ahora exsenadora de La Libertad Avanza en representación de Río Negro, Lorena Villaverde, dio a conocer su renuncia al Senado tras las problemáticas provocadas por la impugnación de su bloque por presuntas relaciones con el narcotráfico y con el conocido Fred Machado.
La rionegrina había sido electa como senadora tras las recientes elecciones legislativas, aún así la misma no pudo asumir luego de la problemática mencionada en el anterior párrafo. Pese a esto, Villaverde podrá tomar el puesto de diputada nacional, ya que fue electa en el año 2023.
La legisladora libertaria confirmó su salida de la Cámara Alta a través de redes con un mensaje para el presidente Javier Milei, "fui víctima de operaciones mediáticas obscenas, maliciosas y profundas, diseñadas para destruir, desgastar y humillar", indicó en su cuenta de X.
A su vez, Villaverde expresó que, "sectores del viejo régimen" habían intentado convertir su situación personal en una herramienta para frenar las reformas, obstaculizar la conformación del bloque oficialista en el Senado y desgastar al proyecto de cambio.
"Solo renuncio a ser usada como herramienta para dañar al gobierno, a las reformas y al futuro de los argentinos", aclaró la exsenadora de La Libertad Avanza. El representante de la rionegrina será su compatriota, Enzo Fullone, quién ha sido funcionario de la Dirección Nacional de Vialidad de Río Negro.
La propuesta de reforma del código penal corre el riesgo de ser otro caso más de modificaciones sin el impacto que prometen
El ministro del Interior y el representante diplomático estadounidense mantuvieron un encuentro protocolar para repasar la agenda bilateral, explorar oportunidades de cooperación y afianzar el acuerdo comercial que se definirá en los próximos días.
Tras la salida de Bullrich de la cartera de Seguridad, la flamante ministra dedicó unas palabras a su predecesora y al Presidente en sus redes sociales. "Su doctrina de reglas claras, profesionalismo y presencia en el territorio marcó un rumbo que vamos a sostener y fortalecer", escribió.
El proyecto fue presentado con Manuel Adorni y Patricia Bullrich a la cabeza, se espera que haya una imprescriptibilidad de delitos de abuso sexual y de homicidio agravado.
Tras aprobar en primera lectura el Presupuesto en la Unicameral, el legislador de Hacemos Unidos pedirá licencia a su banca este miércoles para asumir frente al nuevo Ministerio que le encomendó Llaryora. Niega que su candidatura a diputado haya sido testimonial y, por ahora, no habla de aspiraciones a suceder a Daniel Passerini en el Palacio 6 de Julio.
Del lado democrático de la historia | ¿Calma chicha? | Condenaron a la cúpula de Luz y Fuerza | En el Arzobispado están muy inquietos con el juego online
Tal como lo había anticipado Alfil, el ex intendente de Río Cuarto será presidente provisional de la Legislatura y asumirá un rol más protagónico en la estructura provincial. Las expectativas de intendentes por contar con una línea “más directa” con el Panal y el escepticismo de dirigentes opositores.
Los sindicatos del sector público se reunieron con Consalvi. La Provincia dice que los salarios estatales le ganan 5 o 6 puntos al costo de vida, pero no rechaza de plano el pago de un refuerzo de fin de año. La última palabra la tiene Llaryora, que sigue ocupado con los retoques del gabinete.
La gestión se entusiasma con la idea de cruzar el ecuador del mandato en un estado de relativa paz, cerrando dos obras importantes -Maipú y Sagrada Familia-, disminuyendo el compromiso de las cuentas municipales con el Transporte y, sobre todo, habiendo contenido los rumores de “intervención”.