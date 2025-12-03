Villaverde renunció al Senado y formará parte de la Cámara Baja

La legisladora libertaria de la Provincia de Río Negro oficializó su salida de la Cámara Alta, debido a una impugnación por presuntos vínculos narco.

Nacional03 de diciembre de 2025Gabriel MarcléGabriel Marclé
lorena-villaverde

Por Redacción Alfil

Este miércoles la ahora exsenadora de La Libertad Avanza en representación de Río Negro, Lorena Villaverde, dio a conocer su renuncia al Senado tras las problemáticas provocadas por la impugnación de su bloque por presuntas relaciones con el narcotráfico y con el conocido Fred Machado

La rionegrina había sido electa como senadora tras las recientes elecciones legislativas, aún así la misma no pudo asumir luego de la problemática mencionada en el anterior párrafo. Pese a esto, Villaverde podrá tomar el puesto de diputada nacional, ya que fue electa en el año 2023

La legisladora libertaria confirmó su salida de la Cámara Alta a través de redes con un mensaje para el presidente Javier Milei, "fui víctima de operaciones mediáticas obscenas, maliciosas y profundas, diseñadas para destruir, desgastar y humillar", indicó en su cuenta de X. 

A su vez, Villaverde expresó que, "sectores del viejo régimen" habían intentado convertir su situación personal en una herramienta para frenar las reformas, obstaculizar la conformación del bloque oficialista en el Senado y desgastar al proyecto de cambio. 

"Solo renuncio a ser usada como herramienta para dañar al gobierno, a las reformas y al futuro de los argentinos", aclaró la exsenadora de La Libertad Avanza. El representante de la rionegrina será su compatriota, Enzo Fullone, quién ha sido funcionario de la Dirección Nacional de Vialidad de Río Negro.

