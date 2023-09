Juntos, entre la discusión parlamentaria y el relanzamiento de Bullrich

Por Gabriel Silva

La elevación del piso del Impuesto a las Ganancias que hizo el ministro de Economía y candidato del oficialismo, Sergio Massa, encontró a la oposición en Juntos por el Cambio (JpC) entre la difícil tarea de contener a la tropa y alistarse para un nuevo relanzamiento de campaña de Patricia Bullrich. En esta ocasión, con la presentación del libro mañana y una foto con claro mensaje a Córdoba; y que incluirá, junto a la candidata, al senador Luis Juez, los diputados Mario Negri, Rodrigo de Loredo y Laura Rodríguez Machado, además del primer candidato en la lista bullrichista en Córdoba, Luis Picat.

Anoche, desde el interbloque de JpC, confirmaron a Alfil el mensaje del presidente de la Comisión de Presupuesto, el kirchnerista Carlos Heller, para citar a una reunión informativa sobre el tema mañana. Y aquellos integrantes de la coalición que recorrieron los pasillos del Congreso ayer no descartan que el Frente de Todos busque introducir el proyecto en el recinto el martes próximo.

En la previa, la inquietud dentro de Juntos radica en los distintos intentos que hizo el massismo, con la titular de la Cámara, Cecilia Moreau, de por medio, por dar el OK a distintos proyectos para conseguir el quórum y dividir a la oposición. “Se viene una semana quirúrgica”, reconoció a este diario una diputada cordobesa de Juntos.

Misma sintonía en la que se manifestó otro integrante de la Cámara baja en el interbloque que reconoció, además, que ayer no se produjo la reunión prevista porque no estaba aún el proyecto. “Si no vemos qué mandan, no podemos manifestar postura. Necesitamos el proyecto, para luego lograr la unidad”, reconoció otro integrante con protagonismo en el arco opositor.

Lo cierto es que, aún con el borrador y el PowerPoint que circuló en horas de la tarde, ya existía un tufillo sobre posibles fricciones. Y entienden que, con un proyecto de universidades van a seducir a los radicales de Evolución, el bloque que conduce De Loredo; con uno de ciencia sondearon al también radical Facundo Manes –uno de los dos de JpC que ayer bajó a la comisión- y creen, en la alianza que, con el aval para debatir una iniciativa sobre discapacidad, tratarán que la integrante del bloque Córdoba Federal, Natalia de la Sota, también sume a los números que habiliten la sesión.

En el medio, ayer el juecista Beltrán Corvalán, uno de los enrolados en el bullrichismo en Córdoba, ratificó en redes su respaldo al proyecto de Massa. Aunque desde el juecismo dijeron a este diario que es a título personal, admitieron que no es una postura nueva en el Frente Cívico. “Siempre dijimos lo mismo sobre Ganancias, pero ahora somos parte de un espacio y hay que respetarlo”, señalaron anoche.

El debate, Patricia y el oportunismo de Schiaretti

Con ese panorama, ayer cruzaron algunos mensajes y charlas de pasillo los integrantes cordobeses del arco opositor. En cuyas conversaciones incluyeron dos temas más: el primero, el oportunismo con el que el gobernador Juan Schiaretti les volvió a copar la parada en la agenda al cruzar a Massa en la noche del lunes; y el segundo, el lanzamiento del libro de Bullrich que servirá para una nueva reconfiguración en la campaña cordobesa de la mujer halcón.

“El proyecto de Massa les hace un hueco a los gobernadores, pero el único que salió a decir algo fue Schiaretti. Ahí, si bien está claro que lo hace por su propia competencia, nos volvió a ganar la iniciativa a nosotros en Córdoba”, dijo un integrante de Juntos en el Congreso.

Lo otro, lo vinculado al relanzamiento de Bullrich tiene un condimento especial que será el encuentro directo con Juez, Negri, De Loredo y Rodríguez Machado. El nuevo mapa de asesores que tiene el entorno de la candidata cuenta con dos conocedores de Córdoba como Emilio Monzó y Nicolás Massot, de la mano de los que llegó para trabajar en el interior Sebastián García De Lucca. Los dos últimos tuvieron algunos cortocircuitos con una pata del PRO; los dos primeros, pidieron que sea un encuentro con el senador y los dos radicales, parte del GPS de campaña.

El otro armador de Bullrich, Damián Arabia, sugirió que la reunión debía tener a la referente de la candidata en Córdoba –Rodríguez Machado- y a Picat. Por ello, los cinco se verán las caras mañana antes del lanzamiento editorial en la Facultad de Derecho de la UBA; y todos con un objetivo en común: recuperar los 300 mil votos que perdió Juntos en Córdoba.